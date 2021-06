ADVARER MOT SP: – Skal vi tro på meningsmålingene, holder faktisk Senterpartiet på å få makt. Det er jo partiet der det å være uutdannet nærmest er opphøyet til et slags ideal, tordner Sanna Sarromaa. Foto: Line Møller

Universiteter på hvert et nes, Senterpartiet?

Det er faktisk en bra ting å komme seg ut, studere og bo et annet sted enn i norske bygder.

SANNA SARROMAA, finne, feminist og forfatter

Senterpartiet har landsmøte i helgen. Partiets nøkkelpersoner samler seg her på Lillehammer, der vi blant annet har en høyskole som ikke har klart å bli et universitet, ikke minst på grunn av manglende vitenskapelig kompetanse blant de ansatte.

Det er jo et tankekors: Små steder lokker ikke nødvendigvis de kvikkeste hodene med den tyngste faglige bagasjen. Det er forskjell på distriktsdoktorgrader og doktorgrader fra Universitetet i Oslo, og professorer på en distriktshøyskole og professorer på NTNU.

For uansett hvor mye internett vi har og hvor liten verden er blitt, er ikke for eksempel Høgskolen i Innlandet akkurat ledende på noen ting. Miljøene blir for små, og kompetansen for middelmådig. Flytter du til Lillehammer for å jobbe som professor, er det fordi du vil gå på ski, ikke fordi du vil nå verdenstoppen og revolusjonere fagfeltet ditt.

Vi lever farlig nå. Den faglige kompetansen, som er skrøpelig på små steder fra før, holder på å vike enda mer – og enda en gang – for distriktspolitikk. Skal vi tro på meningsmålingene, holder faktisk Senterpartiet på å få makt. Det er jo partiet der det å være uutdannet nærmest er opphøyet til et slags ideal. Bondevett holder jo i massevis, og det får man heller ikke studert på et universitet – tvert imot. Det er en skepsis i partiet mot alt som lukter sentrale strøk.

Partiets utdanningspolitiske talskvinne, Marit Knutsdatter Strand, uttalte nylig til universitetsavisen Khrono at de har lyst til å ha ministeren for høyere utdanning i neste regjering, slik at de kan styre samfunnsutvikling i ønsket retning. Den ønskede retningen er visst et universitetstilbud på hvert nes slik at folk skal slippe å flytte på seg.

Dette vil ikke bety annet enn en varslet katastrofe, hvis kunnskap, kompetanse, innsikt og innovasjon er mål å styre mot og strekke seg etter. Men det har det kanskje aldri vært for Senterpartiet?

Senterpartiet virker ikke å ha skjønt at det faktisk er en bra ting å flytte; å komme seg ut, studere og bo et annet sted enn i den lille minibygden man er født og oppvokst i. Som regel får folk nye ideer, tanker og perspektiver av å bo på ulike steder. De må gjerne flytte tilbake, selv til «Indre Fjottfjord», om de ønsker det, men det er utvikling både på individ- og samfunnsnivå når folk kommer seg ut og utsettes for andre impulser enn det de er født og oppvokst med.

Etterpå kan de dra tilbake til bygda med alle disse nye ideene sine og bidra til vekst og trivsel der. Hvor vakkert er ikke nettopp det?

For Senterpartiet er heller ikke den akademiske verden et sted for å utvikle mest mulig potente kompetansemiljøer med ansatte og studenter i verdensklasse. Nei, akademia er primært arbeidsplasser for dem. Det koker for Senterpartiet ned til hvor arbeidsplassene rent fysisk er lokalisert. Jo mer avsides, dess bedre, virker det som.

I valget mellom et middelmådig akademia smurt tynt ut på plasser hvor folk egentlig ikke ønsker å bo, på den ene siden, og et robust, internasjonalt anerkjent akademia konsentrert der grunnlaget for å trekke til seg de skarpeste hodene er størst, på den andre siden, velger Senterpartiet alltid den første strategien: å smøre det utover.

For noen år siden, da jeg selv fortsatt jobbet i akademia, foreslo Senterpartiet å begrense andelen utenlandske forskere på norske universiteter og høyskoler. De (vi?) ble sett på som en trussel. Det kan ikke akkurat karakteriseres som et kompetanseløft. I tillegg minner det om regimer vi forhåpentligvis ikke ønsker å bli sammenlignet med – i hvert fall ikke utenfor Senterpartiet.

I forbindelse med valgkampen her i Innlandet har Arbeiderpartiet og Senterpartiet flashet med tanker om en legeutdanning på Gjøvik. Er det virkelig noen som ønsker å bli behandlet av en lege som har sin utdanning fra Gjøvik?

Det nye store innlandssykehuset skal visst plasseres i Moelv. Ikke i Hamar og ikke i Lillehammer, men i Moelv. Har noen noensinne hørt om Moelv? Moelv er et lite veikryss mellom Hamar og Lillehammer bestående av Narvesen og Nille. Men der skal man altså ha en stor høykompetent arbeidsplass, fordi det er god distriktspolitikk. Men er det noen som kan noe som vil jobbe i Moelv?

Jeg har heller ingen tillit til lærere som har tatt en samlingsbasert, desentralisert lærerutdanning der de bor. Det er ikke en utdanning, det er et brevkurs. En husmor i Skjåk som vil realisere seg etter fire barn og utdanner seg til lærer ved å være på Hamar fire helger i året – det er ikke utdanning, det er en hobby, for å sette det på spissen.

Oppfordringen om å komme seg ut gjelder for øvrig alle veier og retninger – også for dem som er født og oppvokst i Oslo. Ingen enkelthendelse har dannet og utdannet meg mer enn første år på Universitetet i Lappland, neste på Universitetet i Helsinki og tredje på Blindern.

Jeg husker da jeg begynte på universitetet i Lappland i Rovaniemi og rektoren viste en kakegraf om hvor studentene kom fra. Han gjorde litt narr av at Helsinki var det mest regionale universitetet i Finland, ettersom de fleste studentene kom nettopp fra området rundt Helsinki. I Lappland var det annerledes: Folk kom fra hele landet. Det var dannende, men ett år der oppe holdt for meg.

Selv har jeg fire barn, og jeg har ingen andre ønsker og drømmer for dem enn at de kommer seg vekk fra Lillehammer for å bo og studere et annet sted. De må gjerne komme tilbake etter noen år, om de vil, men de må ut først.

Førstemannen viser vei i august – han flytter til Dovre for å bli håndverker. Det, sammen med traktorlappen han får neste uke, må vel være i god Senterparti-ånd?