I SAMME BÅT: – Vi er overbevist om at det er vårt ansvar, som statsledere og ledere av internasjonale institusjoner, å sørge for at verden tar lærdom av covid-19-pandemien. Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / POOL

Debatt

Verdensledere: − Vi trenger en internasjonal traktat for pandemiberedskap

Covid-19 viser oss hvorfor vi trenger en felles innsats for et mer robust internasjonalt helsesamarbeid.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

J. V. Bainimarama, statsminister i Fiji

Prayut Chan-o-cha, statsminister i Thailand

António Luís Santos da Costa, statsminister i Portugal

Mario Draghi, statsminister i Italia

Klaus Iohannis, president i Romania

Boris Johnson, statsminister i Storbritannia

Paul Kagame, president i Rwanda

Uhuru Kenyatta, president i Kenya

Emmanuel Macron, president i Frankrike

Angela Merkel, forbundskansler i Tyskland

Charles Michel, president i det Europeiske Råd

Kyriakos Mitsotakis, statsminister i Hellas

Moon Jae-in, president i Sør-Korea

Sebastián Piñera, president i Chile

Carlos Alvarado Quesada, president i Costa Rica

Edi Rama, statsminister i Albania

Cyril Ramaphosa, president i Sør-Afrika

Keith Rowley, statsminister i Trinidad og Tobago

Mark Rutte, statsminister i Nederland

Kais Saied, president i Tunisia

Macky Sall, president i Senegal

Pedro Sánchez, statsminister i Spania

Erna Solberg, statsminister i Norge

Aleksandar Vučić, president i Serbia

Joko Widodo, president i Indonesia

Volodymyr Zelensky, president i Ukraina

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO)

Covid-19-pandemien er den største utfordringen for verdenssamfunnet siden 1940-tallet. Da samlet politiske ledere seg etter to ødeleggende verdenskriger for å utforme et multilateralt system. Målene var tydelige: å føre land sammen, å redusere dragningen mot isolasjon og nasjonalisme og å ta opp utfordringene som bare kunne løses i fellesskap med solidaritet og samarbeid som utgangspunkt, nemlig fred, framgang, helse og sikkerhet.

I dag har vi det samme håpet når vi kjemper for å komme oss gjennom covid-19-pandemien: at vi sammen kan bygge et mer robust internasjonalt helsesamarbeid som vil beskytte fremtidige generasjoner. Det vil komme andre pandemier og andre store helsekriser. Som ingen enkeltstående myndigheter eller multilaterale organisasjoner kan stå imot alene.

Spørsmålet er ikke hvis, men når. Vi må sammen være forberedt på å forutsi, forebygge, påvise, vurdere og effektivt håndtere pandemier på en gjennomgående koordinert måte. Covid-19-pandemien har vært en klar og tydelig påminnelse for oss alle om at ingen er trygge før alle er trygge.

Vi er derfor forpliktet til å sikre universell og rettferdig tilgang til trygge, effektive og rimelige vaksiner, legemidler og diagnostisk utstyr for denne og fremtidige pandemier. Vaksinering er et globalt offentlig gode, og vi må være i stand til å utvikle, produsere og fordele vaksiner så hurtig som mulig.

For å fremme rettferdig tilgang til tester, behandling og vaksiner og for å støtte helsesystemer over hele verden har vi etablert den globale koalisjonen Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A). ACT-A har bidratt godt på mange områder, men vi har så langt ikke oppnådd rettferdig tilgang. Vi kan gjøre mer for å fremme global tilgang.

les også Vi trenger et pandemiforsvar

I den forbindelse ønsker vi at nasjoner jobber sammen for å bli enige om en internasjonal traktat for pandemiberedskap og -tiltak. En slik fornyet felles forpliktelse vil være en milepæl i arbeidet med å styrke pandemiberedskapen på høyeste politiske nivå. Traktaten vil være basert på konstitusjonen av Verdens helseorganisasjon, støtte prinsippet om helse for alle og kan trekke inn andre relevante organisasjoner som er avgjørende for arbeidet. Eksisterende globale helseinstrumenter, særlig det internasjonale helsereglementet, vil utgjøre fundamentet for en slik traktat og gi oss et fast og utprøvd grunnlag som vi kan bygge videre på og forbedre.

Hovedmålet med en slik traktat vil være å skape en tilnærming alle stater og samfunn kan være med på for å styrke nasjonal, regional og global kapasitet og motstandsdyktighet mot framtidige pandemier. Dette omfatter en betydelig styrking av det internasjonale samarbeidet for å forbedre for eksempel varslingssystemer, datautveksling, forskning og lokal, regional og global produksjon og distribusjon av medisinske hjelpetiltak og tiltak for folkehelsen, som vaksiner, legemidler, diagnostisk utstyr og personlig verneutstyr.

Det vil også omfatte en helhetlig tilnærming til helse, en tilnærming som ser sammenhengen mellom helsetilstanden til mennesker, dyr og kloden som helhet. En slik traktat bør også føre til mer gjensidig ansvarlighet og felles ansvar, åpenhet og samarbeid innen det internasjonale systemet og dets regler og normer.

les også Den store vaksinekrigen

For å oppnå dette vil vi jobbe med statsledere og myndigheter over hele verden i tillegg til alle andre berørte parter fra sivilsamfunnet og den private sektoren. Vi er overbevist om at det er vårt ansvar, som statsledere og ledere av internasjonale institusjoner, å sørge for at verden tar lærdom av covid-19-pandemien.

Covid-19 har utnyttet våre svakheter og uenigheter, men vi må gripe denne muligheten og komme sammen som et globalt samfunn for fredelig samarbeid som kan videreføres også etter denne krisen. Det vil ta tid og kreve vedvarende politiske, finansielle og sosiale forpliktelser over flere år å bygge ut våre kapasiteter og systemer for å gjennomføre dette.

Solidaritet skal sørge for at verden er bedre forberedt, og dette vil være vår arv for å beskytte framtidige generasjoner og redusere de negative økonomiske og samfunnsmessige virkningene av framtidige pandemier til et minimum.

Pandemiberedskap trenger globalt lederskap for et globalt helsesystem som egner seg for vårt årtusen. For å komme i mål må vi ledes av solidaritet, rettferdighet, åpenhet, inkludering og rimelighet.