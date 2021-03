ENSOMHET: – Denne påsken kan det gi mening å bytte ut Jesus på korset med jenta med spiseforstyrrelse eller den unge mannen med selvmordstanker, skriver kronikkforfatteren. Foto: Gorm Kallestad

Debatt

Ingen oppstandelse i den stille uke

Når den stille uke nå har blitt et stille år, har jeg vanskelig for å forestille meg hvordan de unge har det.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

PETTER SKIPPERVOLD, teolog og daglig leder i Mindshare

Foto: Spartacus Forlag

Vi er i den stille uke, uka fra palmesøndag til påskeaften. Ifølge tradisjonen går vi inn i en tid med hvile og ro. Tidligere kunne vi verken høre kirkeklokkene ringe inn til Gudstjeneste eller kirkeorgelet bruse, det som skapte støy og unødvendig bråk fikk hvile denne uken. Folk skulle hvile og holde seg for seg selv. Den stille uke var corona-isolasjon i praksis.

Den stille uke har blir det stille året. I over ett år nå har vi levd med reiserestriksjoner og besøksforbud, vi skal holde oss mest mulig alene for å unngå alt det muterte coronaviruset sprer i samfunnet og tar liv. Det meste har vært steng, også kirkene, men de som kjenner påskens lidelsesfortelling vet at det ikke ender godt for helten. Jesus blir tatt til fange, dømt for oppvigleri og torturert til døde. Deretter blir han hengt på et kors, til skrekk og advarsel til Romerrikets regimekritikere.

Kritikken mot norske myndigheter har vært forbausende liten, også sammenlignet med andre land. Det ser ut til at vi er et lydig folk vi som bor her i Norge. Kanskje er det vår pietistiske arv, at vi lydig forholder oss i ro når myndighetene forventer det av oss. Tradisjonelt har vi da også holdt hviledagen hellig i dette landet: Kanskje ikke søndager, men helligdagen er i det store og hele fortsatt preget av stengte butikker eller redusert åpningstid, og folk har fri.

Vi gjør det ikke lenger for å minnes Jesus, men fordi vi vet at det er godt for folk å hvile, og det er sunt med noen dager som er annerledes hvor vi kan lande litt og finne roen. Men vi snakker om en dag eller to, ikke et helt år.

les også Silje (29): – Jeg unner ingen dette

Da jeg var ungdom kan jeg huske hvor ufattelig lange helligdagen kunne være, 1. og 2. påskedag, 1. og 2. juledag, for ikke å glemme 1. mai. Dager det var forventet at vi skulle holde oss i ro var det verste jeg viste – jeg kunne ikke vente med å finne på noe med gode venner etter en kulturell karantene. Det var ikke noe feil med min rastløshet etter to til tre dager i ro, snarere tvert imot.

Det er sunt at unge folk vil utforske, sosialisere seg og at de blir sprø av et par dager i ro. Når den stille uke nå har blitt et stille år, har jeg vanskelig for å forestille meg hvordan de unge har det.

En landsomfattende undersøkelse som Norstat har gjennomført for Mindshare svarer en av fem at de i stor grad har følt seg ensomme den siste tiden. Den yngste målgruppen ser ut til å være hardest rammet av ensomhet. Én av tre personer mellom 18 og 29 år oppgir å ha følt på ensomhet.

Lidelseshistorien har kommet tett på, vi kjenner alle noen som sliter. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus melder om større pågang av unge med spiseforstyrrelser i 2020 enn årene før. «Vi får både flere henvisninger, de er mer alvorlig syke og det kan se ut til at de er yngre enn før», uttalte overlege Ruth Kari Ramleth til nrk.no tidligere i år. Sentrale aktører i norsk idrett frykter stort frafall som et resultat av et år med mange og lange treningsopphold.

I påskefortellingen er Jesus den ultimate helt, som lider og dør, og som gjennom sin død redder menneskeheten. Ikke ulikt moderne superhelter som Supermann og Jon Snow. Bibelforsker Halvor Moxnes har i boken «Historien om Jesus» vist hvordan Jesus som et symbol for håp har endre seg i tak med konteksten Jesusfortelling er satt inn i. Noen ganger er Jesus en konge, andre ganger en representant for arbeiderklassen. Kunstnere har gjennom historien ofte brukt det ikoniske motivet av en døende Jesu på korset i sin samfunnskritikk. Jesus er i den sammenheng fremstilt i de fleste fasonger, farger og kjønn.

Det er ikke vanskelig å se lidelsen i kjølvannet av et år med sosial distansering og isolasjon i køer av innleggelser som vokser, og vi leser det i statistikkene. Det oser av lidelse og det skjer i det stille. I den stille uke, i det stille året.

les også Vaksiner russen!

Denne påsken kan det gi mening å bytte ut Jesus på korset med jenta med spiseforstyrrelse eller den unge mannen med selvmordstanker. I fortellingen om Jesus er det hele over på tre dager, da står han opp igjen som et symbol på nye muligheter og nytt håp. Det nasjonale vaksineringsprogrammet tar dessverre lenger tid. Det går ikke fra død til liv på tre dager, men kanskje kan en påskeuke i ro bidra med sitt.

Påskefortellingens vei ut av lidelsen er oppstandelsen. I år ligger vårt beste håp i minst mulig oppstandelse. Det eneste jeg kan gjøre for å lindre lidelsen er å hold meg mest mulig ro. Og sende en tanke om håp til de som lider mest når den stille uke har blitt det stille år.