Oljefondet vil gjøre mer for å sikre bærekraftige investeringer

Vi har startet et arbeid for å kunne vurdere miljø- og samfunnsmessige forhold ved selskaper på et tidligere tidspunkt enn før. Vi vil la være å kjøpe utvalgte selskaper som ikke møter våre forventninger til bærekraftig avkastning, selv om de blir en del av indeksen som vi måles mot.

NICOLAI TANGEN OG CARINE SMITH IHENACHO,

Norges Bank Investment Management

Oljefondet foretar i dag det vi kaller risikobaserte nedsalg av selskaper ut fra finansielle hensyn. Dette er selskaper vi mener har en forretningsmodell som ikke er bærekraftig. Disse nedsalgene skiller seg fra etiske utelukkelser ved at begrunnelsen er rent finansiell. Til sammen har vi gjennomført risikobaserte nedsalg i 314 selskaper siden 2012.

Det har lenge vært diskutert om det gjøres nok for å vurdere selskaper som kommer inn i fondet. Etikkutvalget for Statens pensjonsfond utland har blant annet sett på om det kan lages en automatisk forhåndsfiltrering av selskaper på etisk grunnlag. De fant at mekanisk forhåndsfiltrering ikke er hensiktsmessig, usikkerheten er for stor og treffsikkerheten for liten.

Men de sa samtidig at vi kan bruke vårt skjønn til å utøve aktsomhet i investeringene våre. Det er dette vi nå vil gjøre i enda større grad enn før.

I dag gjør vi primært to ting før vi investerer i nye selskaper. Vi godkjenner markeder, og vi gjør grundige analyser av store selskaper før vi investerer i dem. En global aksjeindeks som inkluderer tusenvis av selskaper fra hele verden er utgangspunktet for fondets aksjeinvesteringer. Hvert år blir i gjennomsnitt 5-600 nye selskaper lagt til i denne indeksen. Mindre selskaper i utviklede markeder som går inn i indeksen går i utgangspunktet automatisk inn i vår portefølje.

Vi vil nå gjøre mer i forkant. Vi er nå i ferd med å utvide vårt system for å gjennomgå bærekraftrisikoen for alle nye selskaper som legges til indeksen. Framover vil vi vurdere miljø- og samfunnsmessige forhold ved selskapene på et tidligere tidspunkt enn før. Det innebærer at vi vil la være å kjøpe enkelte selskaper som skårer dårlig på disse kriteriene, selv om de blir inkludert i indeksen vi måles mot. Vi kan også velge å kjøpe selskaper som vi tror vi kan ha mulighet til å påvirke gjennom vår ordinære eierskapsutøvelse.

Vi ser på dette som en naturlig videreutvikling av arbeidet vårt. Det handler om økt oppmerksomhet, eller aktsomhet. Det er relatert til, men likevel forskjellig fra, den mekaniske forhåndsfiltreringen enkelte har argumentert for. Gjennom særlig de siste fem årene har vi bygd opp en svært omfattende database med informasjon om bærekraft- og sosiale forhold.

Dette er tall om alt fra utslipp til vannforbruk. Før kalte man ofte såkalte ESG-data for ikke-finansielle data. Men siden disse forholdene kan påvirke selskapenes langsiktige lønnsomhet, er de er i aller høyeste grad finansielt relevante. Disse dataene gjør at vi kan foreta gode risikovurderinger.

I fremtiden ønsker vi oss enda bedre data fra selskapene. Det er ofte lite tilgjengelig informasjon om selskaper før de legges til indeksen, særlig om de minste selskapene. Alle relevante forhold vil derfor ikke kunne fanges opp før vi kjøper dem. Regjeringen har nylig foreslått å redusere antall selskaper i fondets indeks. Færre små selskap vil kunne forenkle vårt arbeid med ansvarlig forvaltning.

Vi vil fortsette å overvåke selskaper som er i fondet, se på nye data og øke antallet risikobaserte nedsalg. Gjennom godt funderte investeringsbeslutninger og aktivt eierskap har vi som mål å være ledende innen ansvarlig forvaltning.