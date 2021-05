Kommentar

Fare for storbrann

Av Per Olav Ødegård

GAZA BOMBET: Etter at Hamas skjøt raketter mot Jerusalem bombet Israel flere mål i Gaza i kveld. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

I Jerusalem kan en gnist være nok til å utløse eksplosiv vold. Nå spiller flere forhold sammen. Det er overhengende for en storbrann.

Når volden blusser opp mellom israelere og palestinere skyldes det alltid, dypest sett, den langvarig og grunnleggende konflikten om rettigheter, land og sikkerhet. Det er aldri blitt fred i den hellige byen, bare perioder med tilsynelatende ro. Kimen til konflikt består. Den siste tiden har spenningen bygget seg opp, av flere ulike årsaker.

Mandag gikk det fra vondt til verre. Etter at Hamas skjøt raketter mot Jerusalem i kveld, og Israel umiddelbart svarte med å bombe mål i Gaza, akselerer voldsspiralen. Det meldes om minst 20 drepte i Gaza og i Jerusalem er flere livstruende såret etter kamper i Gamlebyen.

Den blodige opptrappingen kan bare være første akt. I verste fall kan det utløse en ny krig. Det kan være begynnelsen på en ny palestinsk oppstand, en intifada. Eller partene kan velge å ta et skritt tilbake fra avgrunnen.

En av årsakene til at det nå ser mørkere ut enn på lenge er intern politisk strid på begge sider av konflikten. Israel står midt i en politisk krise som i vart i to år. Heller ikke etter det siste parlamentsvalget har det vært mulig å få på plass en flertallsregjering. Foreløpig blir Benjamin Netanyahu sittende som statsminister, men han er politisk svekket og står dessuten tiltalt for korrupsjon.

Et svært forsinket palestinsk valg er igjen blitt avlyst. Det er en dyp splittelse mellom de palestinske myndigheter på Vestbredden og de islamistiske Hamas som styrer i Gaza. Blant disse er det en vedvarende kamp om hvem som skal representere palestinernes sak. Det er en dyp frustrasjon blant mange palestinere, særlig de unge, over det de opplever som en uholdbar status quo.

En konkret sak som har ledet til protester er en betent konflikt om eiendomsrett i Øst-Jerusalem. Palestinerne frykter at familier vil bli kastet ut fra sine hjem i Sheikh Jarrah-bydelen for å bli erstattet av israelere. Saken har stor symbolsk kraft, for begge parter. Saken har gått helt til israelsk høyesterett, som mandag utsatte å offentliggjøre en kjennelse.

Noe skyldes også et sammenfall av viktige religiøse dager. I den muslimske fastemåneden Ramadan har palestinske demonstranter og israelsk politi utkjempet gateslag i Jerusalems gamleby. Flere hundre palestinere og flere titalls israelsk politi og sivile er blitt såret. Og mandag ble Jerusalem-dagen markert i Israel, til minne om landet i seksdagerskrigen i 1967 vant kontroll over gamlebyen.

I siste øyeblikk forbød israelsk politi en planlagt marsj gjennom den arabiske del av byen, og arrangørene valgte deretter å avlyse. Da hadde allerede flere tusen palestinere barrikadert seg for å hindre israelerne i å ta seg frem til området ved Klippemoskeen. Israelske styrker stormet området og flere hundre ble såret i nye kamper.

Den gang det var en fredsprosess i Midtøsten var Jerusalem et av de vanskeligste tema i forhandlingene. Israel har annektert Øst-Jerusalem, og vil ikke akseptere at byen igjen blir delt. Palestinerne ønsker Jerusalem som hovedstad i en fremtidig stat og forsvarer den palestinske befolkningen i de østlige bydeler.

I de trange brosteinsgatene i gamlebyen er de hellige stedene for de tre monoteistiske verdensreligionene i umiddelbar nærhet. Det er en jødisk, en arabisk og kristen bydel. Jødene ber ved Klagemuren, muslimene i Klippemoskeen og kristne i Gravkirken. Her blir tro og tradisjoner levende. Og her skrives nye kapitler i en lang og konfliktfylt historie.

Det som har skjedd de siste dagene er som deja vu, en opplevelse av å ha sett det samme tidligere. Det er all grunn til å frykte de kommende dagene.