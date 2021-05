MIDTØSTEN I BRANN: – Jeg er redd for hva morgendagen skal bringe hvis ikke verdenssamfunnet setter en stopp for Israels overgrep mot et okkupert folk, skriver Line Khateeb. Foto: Palestinakomiteen

Debatt

Apartheid anno 2021

Jeg er redd. Redd for hva morgendagen vil bringe. Okkupasjonen må opphøre. Apartheid må ta slutt. Bombene må slutte å falle.

Publisert: Nå nettopp

LINE KHATEEB, leder Palestinakomiteen

I dag marsjerer ekstremistiske jøder i gatene i Israel og roper «død over arabere». Araberne er palestinerne. I Israel bor det ni millioner mennesker, nærmere to millioner er palestinere med israelsk statsborgerskap. Men de er ikke likeverdige borgere.

Israel har erklært seg som en jødisk stat, etablert på palestinernes land. Tre av fire palestinere ble drevet på flukt for 73 år siden. De som ble igjen, lever i dag under okkupasjon på Vestbredden og Gaza, eller som en minoritet i staten Israel.

Alon Roth, Israels ambassadør til Norge, skriver i VG at Israel er en rettsstat og at det er Høyesterett som avgjør om folk får bo i hjemmene sine eller ikke. Han forteller ikke at 44 hjem allerede er revet i Øst-Jerusalem i år. 269 hjem på Vestbredden. Eller om boligblokker som kollapser i Gaza. Roth forsøker å få det til å høres ut som en regulær eiendomstvist, mens det er snakk om etnisk rensing og ifølge FN mulige krigsforbrytelser.

De siste månedene er det kommet to rapporter som dokumenterer at Israel driver apartheid. Sist fra den anerkjente organisasjonen Human Rights Watch. De forteller om det israelske rettsvesenet som systematisk diskriminerer og forskjellsbehandler palestinere på bakgrunn av dere etnisitet. Fordi de er palestinere.

Ambassadøren sier han vil vise en annen side. Hvordan ser den andre siden av apartheid egentlig ut? Det kan være vanskelig for mange å forstå hva som egentlig er det rette bildet av den israelske okkupasjonen, ofte feilaktig omtalt som «konflikten». Når du ser israelske soldater foran steinkastende palestinere utenfor en moske, hva tenker du egentlig da? Hvordan hadde du reagert hvis du satt i en tettpakket domkirke, på siste søndag i advent og tungt væpnet politi plutselig kom stormende inn kirkedørene?

Stormingen av Den hellige høyden, under høytiden Ramadan var en maktdemonstrasjon og en provokasjon. Gamlebyen og Øst-Jerusalem er okkupert. Det betyr at Norge og de fleste land i verden ikke anerkjenner Israel sin kontroll over dette området. Området er palestinsk.

Like fullt marsjerer israelske soldater i gatene. De siste årene har stadig flere ekstreme kolonister flyttet inn i Gamlebyen, etter å ha kastet de palestinske eierne ut. Med velsignelsen av det israelske rettssystemet. Kolonistene spyler kloakkvann på folk sine butikker og bakgårder under beskyttelse av det israelske politiet.

Er det denne siden av Israel du vil vise frem, Roth?

Det er skremmende å se hva som skjer i Palestina og i Israel nå. I Gaza bombes boligområder og sentral infrastruktur. Tallene på døde stiger hver dag. Rundt 70 mennesker er døde i Palestina i skrivende stund. Syv mennesker er døde i Israel. Netanyahu sier han vil fortsette å bombe. Folk er redde og sinte. Det er opprør i alle deler av det historiske Palestina.

Jeg kjenner at jeg er redd. Redd for hva morgendagen skal bringe hvis ikke verdenssamfunnet setter en stopp for Israels overgep mot et okkupert folk.

Er det håp for en endring? Hva er løsningen, spør ofte folk. Håpet må jo være at alle skjønner hva som faktisk foregår. Og at det betyr noe når FN dokumentere brudd på internasjonal lov og Geneve-konvensjonen; reglene som skal beskytte nettopp den svake parten i en krig. Israel er regionens mektigste militære stat. Den israelske okkupasjonen handler om kontroll av land. Palestinerne trenger beskyttelse for å kunne leve i sitt land.

Under sittende statsminister, Benjamin Netanyahu, har Israel beveget seg langt til høyre. Det ekstreme og rasistiske partiet Religiøse Sionister kom inn i parlamentet i mars. Flere israelske kommentatorer har bekymret seg over høyredreiningen i lang tid. Og den har fått herje fritt.

Under Netanyahus styre har også kontaktflatene mellom palestinere og israelere blitt færre. På 90-tallet jobbet palestinere i Israel. De kunne reise mellom de ulike byene i langt større grad enn i dag og ble kjent med palestinere og israelere fra alle områder mellom Middelhavet og Jordanelven.

Dette har endret seg. Gaza har vært 14 år under blokade, som betyr at to millioner palestinere er innestengt der. På Vestbredden lever nærmere tre millioner under et militært styre med veisperringer, murer og arrestasjoner av barn midt på natten. De fleste unge palestinere i dag kjenner israelere utelukkende som okkupasjonens soldater. Israelske ungdommer, som alle er vernepliktige, lærer ikke å kjenne palestinerne som vanlige folk. Folk med et ønske om frihet til å dyrke og bygge sine egne liv, på sin egen jord. Folk som dem.

Mens jeg skal avslutte denne teksten får jeg en telefon om at rasistiske, jødiske mobber har angrepet min palestinske kusine sitt hjem i Haifa, i dagens Israel. De har knust vinduene i leiligheten og angrepet henne og barna hennes.

Jeg er redd. Redd for hva morgendagen vil bringe. Okkupasjonen må opphøre. Apartheid må ta slutt. Bombene må slutte å falle.

Alle som ønsker en rettferdig fred i Norge, i Palestina, i Israel, kan jobbe for det.