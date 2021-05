SLÅR TILBAKE: – Vi trenger ingen belæring fra Ap når det kommer til nasjonalt eierskap. Frps politikk legger til rette for dette, skriver innleggsforfatterne. Foto: Terje Bendiksby

Arbeiderpartiets skogbløff

Ap-representantene Ingvild Kjerkol og Nils Kristen Sandtrøen hevder i VG at Frp la til rette for at utenlandske aktører kan eie skogeiendommer i Norge. Det er feil.

SYLVI LISTHAUG, partileder (Frp)

SIVERT BJØRNSTAD, stortingsrepresentant (Frp)

I 2003 vedtok et enstemmig storting å endre konsesjonsloven slik at det ikke lenger er konsesjonsplikt ved kjøp av aksjer i selskaper som eide konsesjonspliktige eiendommer.

To år senere kom Arbeiderpartiet til makta, og hadde åtte år på seg å endre loven. Det gjorde de ikke.

Når det kommer til næringslivet for øvrig er det få partier som er mer ivrig etter å legge til rette for at kinesere, russere og andre utenlandske eiere skal kunne kjøpe opp norske bedrifter enn Arbeiderpartiet.

Det gjør Ap gjennom å foreslå en kraftig økning i formuesskatten.

Formuesskatten er urettferdig fordi den favoriserer utenlandske eiere, og tapper norske bedrifter for penger. Norske bedriftseiere må betale skatt på selskapets maskiner, lokaler og andre verdier uavhengig av om bedriften tjener penger eller ikke. Siden få har penger på kistebunnen betyr dette at mange må ta utbytte fra bedriftene for å betale skatt. Dette er en skatt kinesere, russere og andre utenlandske eiere ikke betaler.

Det er penger som heller kunne vært igjen i bedriften for å utvikle den videre og trygge arbeidsplasser.

Vi mener det er urettferdig at Coca-Colas eiere slipper formuesskatt på den norske virksomheten, mens Oskar Sylte må betale formuesskatt på sin mineralvannfabrikk i Molde som er bygget opp av familien.

Derfor trenger vi ingen belæring fra Ap når det kommer til nasjonalt eierskap. Frps politikk legger til rette for dette, i motsetning til Aps.