Grønne løfter

Joe Biden lover en fullstendig annerledes klima- og miljøpolitikk enn den Donald Trump har ført de siste fire årene. Det er svært gode nyheter, både for USA og verden.

Trump har målbevisst rasert mye av tidligere president Barack Obamas klima- og miljøpolitikk. Dette er et av de områdene der han har gjort mest skade. Siden 2017 har Trump opphevet eller utvannet over 100 miljøtiltak som ble innført under den forrige administrasjonen. Han tok USA ut av klimaavtalen fra Paris. Trump har i stedet fremmet amerikansk produksjon av kull og olje. Slik har han fridd til velgere i delstater der olje og kull er viktig for sysselsettingen. Noen av skadevirkningene av Trumps politikk er blitt unngått, takket være en strengere miljølovgivning i mange delstater.

Biden har ikke forpliktet seg til å gjennomføre “Green New Deal”, en ambisiøs plan for et grønt skifte som venstrefløyen i det demokratiske parti har lansert. Likevel er hans klimaplan den mest vidtrekkende noen presidentkandidat har lansert. På første dag som president vil han melde USA inn i Paris-avtalen. Han vil invitere de største nasjonene til et klimatoppmøte for å skjerpe utslippsmålene som ble formulert i Paris. USAs neste administrasjon vil ikke trekke i tvil den overveldende vitenskapelige dokumentasjon for menneskeskapte klimaendringer.

Biden kan gjennom presidentordre stille strengere utslippskrav, opprette verneområder og gjeninnføre andre miljøtiltak som Trump opphevet. Det mest interessante er at Biden i tillegg lover en massiv satsing på grønne investeringer for å få fart på amerikansk økonomi etter coronapandemien. Dette vil også bli det mest krevende å gjennomføre. Biden trenger et flertall i Kongressen for å gjennomføre lovendringer og for å få midler til å investere i fornybar energi.

Det internasjonale energibyrået (IEA) rapporterte denne uken om sterk global vekst i fornybar energi, i en situasjon der verdens totale energiforbruk faller som følge av pandemien. IEA mener fornybar energi vil overta for kull som den største kilden for elektrisitetsproduksjon innen 2025. Det er gode nyheter som viser at utviklingen går i riktig retning. Det gir Biden argumenter for å redusere USAs CO2 utslipp fra kraftproduksjon, ved å satse mer på fornybare kilder som vann, sol og vind.

Hvis Biden innfrir sine grønne løfter vil USA igjen kunne innta en internasjonal lederposisjon i kampen mot klimaendringer. Det er verdt å merke seg at europeiske ledere som Angela Merkel og Erna Solberg fremhever muligheten valget av Biden gir for et sterkere samarbeid med USA i klimapolitikken. Skal verden oppnå målene fra Paris trenger vi et USA som er en pådriver, ikke en bremsekloss.

Publisert: 12.11.20 kl. 07:19

