Tampongprodusentene svikter oss fremdeles!

Det eksisterer ikke noen blodfylt heldekkende hinne i skjeden som sprekker første gang den penetreres. Det er avskyelig og føles ekkelt at Norges ledende tampongprodusent utnytter forestillingen om at en «jomfruhinne» eksisterer.

ISRA ZARIAT, journalist og debattant

Regjeringen sendte denne uken ut et rundskriv til alle helseinstanser og kommuner i landet med klare retningslinjer om at jomfrusjekk ikke skal utføres. Dette er noe jeg har svettet blod for siden jeg i 2016 oppdaget at unge jenter i Norge sendes til helsepersonell for å få sjekket om de fortsatt er jomfru.

Derfor gjør det meg rasende når produsenten av et av Norges mest populære tampongmerker profitterer på å holde myten om jomfruhinnen i live. Janssen-Cilag AS, som eies av det amerikanske selskapet Johnson & Johnson, lovet tidligere i år at de skulle endre bruksanvisningen på sine menstruasjonsprodukter i Norge. Men om du kjøper en pakke tamponger i dag, vil instruksene fortsatt være ekstremt misvisende.

«Første gang du har menstruasjon er jomfruhinnen vanligvis myk og elastisk, slik at du enkelt kan bruke O.b.(…)», kan man lese i pakningsvedlegget til en av Norges mest populære menstruasjonsartikler.

Men fakta er at det ikke eksisterer noen blodfylt heldekkende hinne i skjeden som sprekker første gang den penetreres. Det er kun snakk om en elastisk hudfold langs kanten. Derfor er det ikke mulig å sjekke om ei jente er jomfru gjennom å rote i skjeden hennes etter en imaginær hinne. Det er like unyttig som å lete etter spor på jomfrudom på gutters penis.

Det er ikke uproblematisk å legitimere ordet «jomfruhinne», for om denne feilen blir stående uendret, kan det bidra til å holde den uetiske praksisen med jomfrusjekk i live.

For det finnes et marked hos enkelte familier som er usikre på om døtrene er jomfru. Dette er svært viktig for dem, og enkelte norske leger er så naive at de går med på å utføre en jomfrusjekk, uten å fatte hvilke konsekvenser det kan ha for unge jenter. Derfor rettet jeg søkelyset mot politikerne og krevde et tydelig forbud mot jomfrusjekk i norsk helsevesen. Jeg ble oppringt av en sykepleier som ønsket å informere om at jeg hadde bidratt til å redde et liv. For min del var dette en bekreftelse på hvor viktig det er å føre denne kampen.

Ikke bare er slike undersøkelser krenkende, men en lege som forteller at jenta ikke er jomfru kan sette henne i stor fare. Nylig har også barnevoldtektssaker blitt henlagt i USA etter slike jomfrusjekker, fordi det ikke var noen tegn til skade på en «hinne». Dette skapte store protester, for jomfruhinnen finnes som nevnt ikke.

I enkelte miljøer har en såkalt jomfruhinne lenge vært ansett som det sikreste tegnet på at ei jente er sømmelig nok for å inngå et ekteskap, og unge jenter gjør derfor det de må for å holde hinnen vedlike, koste hva det koste vil.

Noen jenter unngår å gå til gynekologen, for de har hørt at bomullspinnen og ultralyd kan sprekke jomfruhinnen. Dette er farlig, for om sykdommer i underlivet blir stående ubehandlet, kan det gi ubehagelige symptomer og også føre til kroniske tilstander. Om de bare visste at jomfruhinnen ikke engang eksisterer, ville mange blitt spart for en dårlig underlivshelse.

Enkelte er villige til å operere inn en falsk hinne i skjeden, for å kunne føle seg verdige nok ved første samleie. De tviholder på dette fenomenet, for det kan ha ringvirkninger for fremtiden deres. Om de og folk rundt dem bare visste at jomfruhinnen er en bløff, ville det spart dem for en enorm last av bekymring, angst og penger.

«Kan jomfruhinnen sprekke hvis jeg bruker tampong?» Dette er ting 13-åringer lurer på. Da hjelper det ikke at Janssen-Cilag AS tjener penger på å skrive at det finnes en skjør hinne, og at deres produkt derfor er perfekt for førstegangs-menstruerende.

«Gjør deg kjent med din egen kropp,» står det på pakken med tamponger. Da blir det uansvarlig å gi norsk ungdom en villedende bruksanvisning.

Det er avskyelig og føles ekkelt at Norges ledende tampongprodusent utnytter denne forestillingen om at en «jomfruhinne» eksisterer. Jeg tok derfor en telefon til dem og spurte hvorfor bruksanvisningen ikke er endret, selv om det ble sagt at det skulle gjøres for lenge siden.

«Men jomfruhinnen er jo myk?» sa de tvilende.

«Nei, den finnes ikke,» svarte jeg oppgitt.

«Vi kommer tilbake til deg,» sa de, og la på røret.

Det har de fortsatt ikke gjort.

Det er sentralt for kunnskapsnivået i målgruppen at Janssen-Cilag holder sitt løfte og endrer bruksanvisningen som leses av tusenvis hver eneste dag. Unge jenter får gratis tamponger hos helsesøster, og de leser pakningsvedlegget nøye når de skal prøve å sette inn en tampong for første gang. Vil dere virkelig at disse jentene skal gis feilinformasjon, selv etter å ha fått vite hvilke konsekvenser det kan ha?

Publisert: 16.11.20 kl. 08:39

