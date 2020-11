KRITISK: - Selv om NRK retorisk forklarer at medlemmene i BCC ikke var målskive for denne dokumentaren, så er det likevel oss dere har skutt på, skriver fem unge medlemmer av Brunstad Christian Church i dette innlegget, i VGs kronikkserie «25 under 25». Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: Unge BCC-medlemmer: Et grovt overtramp fra NRK

NRK Brennpunkt sier de vil beskytte enkeltmennesker mot overgrep. Det største overgrepet er gjort av NRK selv.

LENA FUGSLET, (25), medlem av Brunstad Christian Church

ØYSTEIN VÅRDAL, (20), medlem av Brunstad Christian Church

LINDA LINDSTAD, (23), medlem av Brunstad Christian Church

SALOME SCHOELER, (19), medlem av Brunstad Christian Church

ULRIKKE ANDRESEN, (22), medlem av Brunstad Christian Church

Den siste uken har vært surrealistisk for tusenvis av ungdommer som er medlemmer av Brunstad Christian Church, også kjent som Smiths venner. Vi har opplevd å bli fremstilt som Norges minst oppegående ungdommer av tungvekteren NRK Brennpunkt, på nasjonal TV.

Så hvordan er det egentlig å bli harselert med i en hel time på NRK? Vi er 859 ungdommer som står bak dette innlegget, og dette er et opprop til NRK.

Vi er enige om at det er viktig å sette kritisk søkelys på ulike sider av samfunnet. Kritikk er sunt – også i BCC.

Men når NRK fremstiller et bilde av at det er vanskelig å få «sånne som oss» til å uttale seg, angivelig fordi vi er bundet av sosial kontroll, så skjønner vi ingenting.

Den siste ukens engasjement i sosiale medier viser at dette er helt feil.

Flere tusen kommentarer på sosiale medier, i tillegg til flere kronikker, viser at vi ikke er redde for å si vår mening. Likevel føler vi at NRK ikke har tatt hensyn til vår stemme, verken i dokumentaren eller påfølgende nyhetsoppslag.

Vi opplever det som skremmende å sitte og se på en historie og vinkling av trossamfunnet vårt, som etter vår mening gir et helt annet inntrykk enn virkeligheten. I stedet for å rydde opp og nyansere bildet skapes flere fordommer.

NRK unnskylder seg med at de prøver å beskytte enkeltmennesker mot overgrep og fordømmelser.

Men vi føler at overgrepet NRK selv gjør mot oss ikke kan undervurderes. Fordømmelsene i kommentarfeltene på sosiale medier er så massive, at det gjør vondt å lese. Selv om NRK retorisk forklarer at medlemmene i BCC ikke var målskive for denne dokumentaren, så er det likevel oss dere har skutt på.

Alle skjønner jo at ytringsfriheten ikke var det egentlige temaet i programmet. Det altoverskyggende bilde man sitter igjen med er «pengekarusellen». En miks av penger, kristendom og makt.

Professor Ole Gjems-Onstad kaller fremstillingen «så usammenhengende at det selv for en skattejurist er umulig å forstå hva anklagene egentlig går ut på.» Det var godt å høre noen uttale seg, som vet hva han snakker om.

Ingen oppegående ungdommer i 2020 vil være en del av et fellesskap, hvis de ikke føler de får noe igjen for innsatsen. Det vi har lært, er at det er best å yte før man skal nyte. Når man gir av tid og penger bør det være frivillig og med glede.

Menigheten vår har sunne verdier. Og det er gøy å være en del av en ungdomsklubb med et høyt aktivitetsnivå, der man lærer å ta ansvar og vise omsorg for andre. Vi drar på camper sammen, har ukentlige aktiviteter og jobber dugnad til inntekt for dette.

Det skaper tilhørighet og gode relasjoner, som er med på å gi livet mening.

De siste dagene har mange av oss delt bilder på Instagram av våre beste minner fra disse campene, med ironiske bildetekster om hvordan det føles å være «hjernevasket».

Vi ønsker å stå opp for vår kristne tro, men det blir tragisk å skulle forsvare seg på denne måten fra feilaktige inntrykk skapt av landets største mediekanal.

Noen BCC-ungdommer opplever det annerledes enn vi som står bak dette innlegget.

Men hvis vi skal få en seriøs debatt om de viktige temaene som druknet i dokumentaren, så la være å blande dette sammen med kriminelle kilder og langt på vei insinuere økonomisk svindel uten noe mer konkret. Vis litt respekt.

