Kommentar

Mye skurrer i Godset-saken

Av Leif Welhaven

REISTE FRA DRAMMEN: Henrik Pedersen er ferdig som Godset-trener. Også tre på ledersiden forsvinner fra Strømsgodset før seriestart. Foto: Berit Roald, NTB

Fortsatt er det ikke lett å bli klok på Strømsgodset-sakens substans. Det smarteste ledelsen har gjort så langt, er å sørge for at striden nå får en skikkelig behandling utenfor egen kontroll.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Snart en måned etter at bråket rundt Drammens fotballstolthet brøt ut, er det uavklart hva saken egentlig handler om.

En trener som er sleivkjeftet og for streng? Eller en trener som har oppført seg rasistisk?

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Det vi derimot vet, er at Strømsgodet er historisk ribbet på ledersiden;

Pedersen har pakket sekken og reist, selv om han egentlig ønsket noe helt annet. Ivar Strømsjordet forfektet først at han skulle fortsette som styreleder, men i helgen kom kontrabeskjeden. Samtidig ble det kjent at daglig leder Dag Lindseth Andersen snart slår følge ut døren på Marienlyst.

Jostein Flo har sagt opp sportssjef, men skal visst gjøre noe som konsulent. Han hadde som vært involvert i varslingssaken, men har hevdet at dette ikke var årsaken til at han trakk seg fra stillingen rett etter at den smalt.

les også Godset-styret anmelder saken om Henrik Pedersen til NFF

Vi er også kjent med at det har vært en skikkelig suppe av horribel saksbehandling, forhastede konklusjoner og en klubb som overhodet ikke hadde de varslingssystemene som en virksomhet av Godsets dimensjon skal ha.

Men midt i kakofonien av støy, beskyldninger og følelser er det helt umulig å si hvor sterkt grunnlaget for at Pedersen måtte gå egentlig var.

Her er det viktig å minne om at saken må vurderes ut fra to ulike synsvinkler.

Fra en arbeidsrettslig side, altså hva gjelder trenerens stillingsvern, er det ikke lagt frem noe som tyder på at klubben hadde nok på ham til at en sak hadde stått seg i retten. Men i fotballen får vi ikke testet ut skikkelig hvor langt dette vernet går, fordi vi ikke får saker som prøves skikkelig i rettsapparatet.

Menneskelig sett er det forståelig at Pedersen valgte som han gjorde, men faglig sett er det synd at det stoppet her.

les også Avtroppende leder om Godset-stormen: – Særdeles krevende

Nå får vi imidlertid en behandling av saken opp mot fotballens eget regelverk, og det er også ytterst interessant. Det er så mye som har vært merkelig i behandlingen av denne saken, at det nå utelukkende er positivt at vi får en behandling i NFF-systemet. Det er grunn til å håpe at påtalenemnda bringer den videre til domsutvalget, slik at den belyses så bredt som mulig.

Å få klarhet i en sak der mye skurrer, er det opp til Norges Fotballforbunds videre behandling å avgjøre.

Der saken står nå har styret, basert på en gransking fra et advokatfirma, kommet til at «klubbens tidligere trener har brukt uakseptable ord og uttrykk som er i strid med klubbens og idrettens nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering».

Den nye styrelederen understreker imidlertid at styret ikke har kommet frem til at ordbruken er rasistisk.

Dersom det ender med at NFFs «rettsorganer» også lander på at det ikke er rasisme denne saken handler om, kan det være interessant å diskutere proporsjonaliteten i at han måtte gå fra jobben sin.

Bestemmelsene anmeldelsen bygger på er veldig vide, og kan romme svært forskjellige former for diskriminering. Foreløpig kjenner vi ikke detaljene i rapporten Godset bygger anmeldelsen på, og fremover blir det ekstremt viktig å få skikkelige vurderinger av faktagrunnlaget.

Inntil videre er det grunn til å ta forbehold i alle retninger, for denne saken er jammen meg litt av en skurrende suppe.

Så langt har de personlige konsekvensene vært større enn den faktamessige opplysningen om hva som har foregått, ikke foregått eller delvis foregått i Drammen.