GRUNNLOVEN: Den ytringsfriheten som ble innført i Norge i 1814, var liberal, skriver historiker Hilde Gunn Slottemo. Foto: Frode Hansen

Debatt

Ytringsfrihet, et historisk blikk

Debatten om ‘ytringsfrihet’ koker. Synspunktene er mange, frontene steile og fastlåste. Diskusjonen er krevende, for ytringsfrihet er et abstrakt prinsipp, og det kan være vanskelig å få grep om hva det skal bety i hverdagen, for den enkelte av oss. Få ting kan vel illustrere behovet for en ytringsfrihetskommisjon bedre enn de siste ukenes store debatter. Men kanskje er det på tide å ta et skritt tilbake og forsøke å se dette i et lengre, historisk perspektiv?

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie, Nord Universitet

Jeg er for tida så heldig at jeg skriver Stiftelsen Fritt Ords historie. Det gir en anledning til å reflektere over det frie ord som samfunnsfenomen og historisk idé, samt ytringsfrihetens bakgrunn og skiftende begrunnelser. Sammenligning over tid viser interessante likheter og forskjeller.

Hilde Gunn Slottemo

Den ytringsfriheten som ble innført i Norge i 1814, var liberal. Den innebar at det ikke lenger ble forhåndssensur, og at det ble lov å kritisere myndighetene og framføre politiske ytringer. Det var ingen selvfølge.

Makthaverne hadde tidligere vært redde for ytringsfrihet. De ønsket å beskytte sin egen autoritet og maktposisjon. Deres redsel var å miste herredømmet over den store, uopplyste allmuen.

Derfor måtte samfunnets autoriteter utøve kontroll med tekster som lå til grunn for samfunnsordenen, samt med fortolkerne av disse tekstene, som presteskap og jurister.

Å beherske statens voldsapparat og økonomi var altså ikke tilstrekkelig, også borgernes tanker måtte kontrolleres. Kontroll med ordet, og dermed med samfunnsforståelse og verdensbilde, var viktig.

les også Trekker seg fra Ytringsfrihetskommisjonen

Hvordan er dette i dagens debatt? I dag er det ikke makthaverne som etterlyser vern mot ytringer, men heller mennesker som på en eller annen måte føler seg sårbare og maktesløse – berettiget eller ikke. De siste dagenes debatt har særlig dreid seg om kunstnere og kulturarbeidere, mange av dem mennesker uten formell økonomisk eller politisk makt. Kanskje har koronasituasjonen gjort mange av dem økonomisk sårbare – og dermed ekstra vare for kritikk?

Ser vi på de siste årene, ser vi at også svarte, innvandrere, homofile, samer og andre minoritetsgrupper har ment at samfunnets praktisering av ytringsfrihet er krevende. I stedet er det samfunnets autoriteter som forsvarer de formelle, juridiske grunnreglene – altså omvendt fra situasjonen for tidligere hundreår.

les også Ubehaget i kulturen

Selv etter at formell ytringsfrihet ble innført, var muligheten for å delta i samfunnsdebatten begrenset. Det var også materielt betinget: det skrevne medium var lenge eksklusivt i sin karakter.

Men med boktrykkerkunsten og utviklinga av leseferdighetene kunne større grupper uttrykke seg offentlig, selv om ytringene fortsatt var underlagt kontroll i redaktørstyrte medier.

Blogger, kommentarfelter og sosiale medier har endret dette radikalt. De er i liten grad styrt, og er dermed langt fra eksklusive i sin form. Skriftlig formidling er blitt mulig for alle, hele tida.

Det er altså ikke det juridiske ytringsrommet som er blitt forandret de siste tiårene, men ytringenes plattformer – og dermed også ytringskulturen. Denne utviklinga har skjedd svært raskt. Det gir voksesmerter.

les også Om Ytringsfrihetskommisjonen

Den ideen om ytringsfrihet som utviklet seg fra 1814 forutsatte tvangsfri kommunikasjon. Tanken var at folk skulle møtes som likeverdige parter og i felles debatter søke sannhet.

Gjennom å bryne seg i opplyste diskusjoner skulle individet stå fritt i sin meningsdannelse. Slik skulle demokratiet ivaretas og utvikles.

I dag stiller mange spørsmål ved dette idealet om tvangsfri kommunikasjon. Makta finnes ikke bare i formelle strukturer, men også i uformelle. Autoritet er ikke bare knyttet til økonomiske eller politiske posisjoner.

Etter den digitale revolusjonen, utøver mange mennesker makt gjennom sosiale medier. Gjennom å dominere meningsytringer, kan også de ses som en ny form for «presteskap».

les også Roy Jacobsen melder seg ut av den norske Forfatterforeningen

Grunnlaget for ytringsfriheten etter 1814 var at det ble utviklet et skille mellom offentlig og privat, og dermed også offentlige og private ytringer. Disse skillene kjennetegnet det borgerlige samfunnet og var ei forutsetning for de framvoksende ideene om ytringsfrihet.

I de siste årene er grensene mellom privat og offentlig blitt visket ut. Sosiale medier er en åpenbar forklaring. Vi diskuterer politikk på den samme plattformen som vi deler bilder av barna våre, sprer morsomme historier og legger ut fotografier av skiturer, middager og ferier.

De offentlige ytringene våre får et anstrøk av det private – og omvendt. Det gjør det vanskelig å vite når vi uttaler oss som hva. Det gjør oss kanskje også følelsesmessige sårbare?

les også Ikke lov å le av kunsten

Lenge var det særlig religionskritikk som var krevende å håndtere for myndighetene. Det var på dette området det var vanskeligst for makthaverne å slippe tøylene.

I dag er det kanskje kritikk som går på enkeltmenneskets verdighet som er det mange sliter mest med å takle. Forhold knyttet til identitet, personlighet og selvforståelse er utfordrende, enten det dreier seg om kjønn, etnisitet eller seksualitet.

Da ytringsfriheten ble innført i Norge for 200 år siden, trengtes innkjøringstid. Folk var utrenet med den nye friheten. Resultatet var en flom av trykksaker med anonyme personangrep.

Det var kanskje «naturlig» at det ble en prøve- og feileperiode, skriver den forrige Ytringsfrihetskommisjonen, som var ledet av historikeren Francis Sejersted i årene 1996-1999.

En kultur for ytringsfrihet måtte læres, også den gangen; det måtte utvikles en forståelse av koblingene mellom frihet, makt og ansvar.

Den typen hån, hets og harselas som vi kjenner i dag, er altså ikke ny. Men plattformene, omfanget og spredningshastigheten er radikalt endret.

les også Krever at Forfatterforeningen trekker støtte til opprop

Det er vanskelig å se hva løsninga på dagens utfordringer er, annet enn å minne om Pippi-prinsippet; mottoet om at den som er veldig sterk også må være veldig snill. Ytringsdiskusjonene handler ikke bare om juridiske forhold – som reguleres av domstolene, men også om ytringskultur og -praksis.

Ytringsfrihetskommisjonen trenger hjelp av oss alle for å få denne diskusjonen på rett kjøl igjen. For de siste dagene, ukenes – ja, egentlig årenes – debatter har tydelig illustrert behovet.

Men kanskje bør alle da ta et skritt tilbake, puste med magen og forsøke å lese hverandre medhårs.