Kommentar

Moxnes’ nødvendige avgang

Hans Petter Sjøli Debattansvarlig og kommentator i VG. Utdannet historiker. Skriver hovedsakelig om norsk og nordisk politikk, men også om litteratur og musikk.

FERDIG: Bjørnar Moxnes trakk seg mandag som Rødt-leder etter en muligens litt for lang betenkningstid.

Bjørnar Moxnes stjal, løy og forsto til slutt at det ikke var mulig å fortsette som partileder.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Moxnes-saken kommer til å gå inn i norsk historie som en av de mest bisarre politiske skandalene noensinne. Å stjele et par solbriller på landets hovedflyplass er i seg selv en absurd handling, men de merkelige forsøkene på bortforklaringer i etterkant er noe av det rareste vi har sett fra en norsk toppolitiker.

Det er lett å konkludere med at «det gikk som det måtte gå» når noe faktisk har skjedd. Men helt opplagt var det jo ikke at Bjørnar Moxnes til slutt valgte å gi seg – iallfall ikke om man så på reaksjonene fra Rødt-folk og andre i etterkant av tildragelsen på Gardermoen.

Noen gikk langt i å skylde på mediene. Tidligere RV-leder, nå nasjonalbibliotekar, Aslak Sira Myhre mente at «blodtåka» hadde lagt seg over redaksjonene, og andre fulgte opp.

Det virket som om Rødt og Rødt-sfæren sluttet rekkene og ønsket å fortsette med Moxnes som leder. Kun spredte røster internt mente at brillesaken måtte føre til partilederens avgang.

Men ut fra det konstituert Rødt-leder Marie Sneve Martinussen redegjorde for på mandagens pressekonferanse i etterkant av Moxnes’ avgang, tyder det meste på at det har gått rimelig barskt for seg internt i partiet.

«Jeg har vært sint og skuffet over at jeg ikke fikk riktig informasjon underveis», sa hun, «noe jeg har gitt uttrykk for med et tydelig språk.»

Martinussen er fra Kirkenes, og der er man som kjent ikke kresne med kraftuttrykkene.

TAR OVER: Tidligere nestleder Marie Sneve Martinussen er konstituert leder i Rødt. Det formelle ledervalget skjer på et ekstraordinært landsmøte til neste år.

Slik jeg leste nestlederen, som nå er konstituert som leder frem til det blir avhold et ekstraordinært landsmøte neste år, har hun vært rimelig rasende på sin tidligere sjef.

Med god grunn: Moxnes’ kanskje største kardinaltabbe var forsøket på å bløffe seg unna sakens realiteter – overfor sine egne.

Dermed måtte disse, med Martinussen i spissen, kommentere saken basert på Moxnes’ egne forklaringer, selv etter at VG publiserte videoen fra Gardermoen – som ikke etterlot særlig tvil om hva som faktisk skjedde.

Han stjal brillene. Noe han også måtte innrømme overfor Martinussen etter hvert.

Med Moxnes ute er det lite tvil om at Marie Sneve Martinussen er et opplagt valg som ny partileder. Hun er en skarp retoriker og byr i motsetning til den ganske tørre forgjengeren på humør og det hun selv omtaler som «god sportsånd».

På pressekonferansen fremsto hun da også som partileder med stor P. I stedet for å dvele for mye med forgjengerens surrealistiske sorti, gikk hun rett til den politiske situasjonen i Norge halvannen måned før valget – slik Rødt ser det. Hun etterlyste en «forskjellskrisepakke» og erklærte at Rødt holder stø kurs fremover – i kampen mot fattigdom, økte forskjeller og dyrtid.

«Laksebaronene» fikk gjennomgå, «høyrebølgen» er vår tids største fare, og hun lovte at Rødt skulle stå knallhardt på krava for «forandringen som folk faktisk vil ha».

Om seg selv sa hun, høyt og tydelig: Jeg er partileder.

Posisjonen henne avgjøres formelt neste år, men Martinussen har etter det jeg forstår en meget høy stjerne i Rødt. Hun er respektert på tvers av fløyene og har stor autoritet internt. Også i andre partier omtales hun som et åpenbart partilederemne.

Om Bjørnar Moxnes’ sorti er av den særdeles flaue sorten, kan selv ikke partiets kritikere unngå å gi ham ros for måten han har klart å bygge Rødt som et mellomstort norsk parti – mot alle odds.

Rødt ble nemlig stiftet på ruinene av AKP (m-l), et politisk galimatias-prosjekt som heldigvis aldri fikk folkelig vind i seilene. AKP ville avskaffe det liberale demokratiet i Norge og erstatte det med et kommunistisk diktatur etter mal fra Formann Maos Kina.

Moxnes og hans ganske unge tropp Rødt-politikere klarte på forbausende vis å piske liv i den døende papirtigeren, og det med å foreta et grundig oppgjør med tidligere dogmer. Rødt er utvilsomt noe helt annet enn partiet som ble grunnlagt av Moxnes’ foreldregenerasjon.

Men fortsatt har Rødt ytterliggående formuleringer på programmet som ikke hører hjemme i et land som Norge. Partiet kjemper fortsatt for en «sosialistisk revolusjon» og vil ikke være med på å «administrere kapitalismen», som det heter i prinsipprogrammet.

Les også Rødt tåler et lederskifte Partiet Rødt vil klare seg utmerket dersom Bjørnar Moxnes i neste uke velger å tre til side som leder.

Under Moxnes, Martinussen og andre profilerte partitopper, har Rødt kraftig tonet ned den revolusjonære profilen, og heller gjort seg store på frisk venstrepopulisme med en klar klasseprofil – alltid på de dårligst stilte sin side. De har nese for stemninger i folkedypet og har tydelige løsninger i saker som kanskje ikke er fullt så tydelige som Rødt skal ha det til.

Strategien har tatt dem over sperregrensen og Rødt har i dag åtte stortingsrepresentanter, de fleste av dem med en betydelig evne til å sette dagsorden.

Nå blir det opp til Marie Sneve Martinussen å forvalte arven etter Moxnes og opprettholde momentumet som har gitt partiet fremganger, ikke bare nasjonalt, men også utover i landets kommunestyrer.

Jeg tror den dyktige politikeren vil lykkes i det. Rødt har over flere år klart å bygge en solid organisasjon og det er fortsatt entusiasme i rekkene.

Iallfall nå som den vonde og flaue saken om den naskende og bortforklarende partilederen er over.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post