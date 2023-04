Flertallet gjennomfører ungdomsstraffen

Målet om at vi i det lengste ikke vil sette barn i fengsel, er godt og riktig, og et mål som i flertallet av sakene gir ønsket effekt.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

KATINKA HARTMANN, leder Konfliktrådet Oslo

VGs lederartikkel den 13. april med overskrift «Straff er ikke frivillig», og innslagene på NRK Nyhetsmorgen og nrk.no den 12. april, kunne gi inntrykk av at svært mange ungdommer ikke gjennomfører ungdomsstraffen de er idømt.

I tillegg kunne et etterlatt inntrykk være at ungdomsstraff ikke er en kraftig nok reaksjon mot unge lovbrytere og at disse slipper for lett unna. Dette bildet har Konfliktrådet Oslo behov for å nyansere.

En kan ikke bedømme innholdet og gjennomføringen av ungdomsstraff uten å se på hvilke ungdom som får denne straffereaksjonen. Målgruppen er sårbar ungdom i alderen 15–18 år, som har et oppfølgingsbehov. Det betyr at de har komplekse utfordringer. De kan slite med rus og andre helseutfordringer, ha utfordringer hjemme og være på vei ut av skole og fritidsaktiviteter.

Når 7 av 10 av disse ungdommene i Oslo faktisk gjennomfører straffen, og hele 85,5 % av ungdom på landsbasis i fjor gjennomførte, er dette gode resultater.

De som har gjennomført ungdomsstraff, begår i tillegg som regel ikke kriminalitet i årene etterpå, og i den grad de gjør det, begår de mindre kriminalitet og mindre alvorlig kriminalitet.

Ungdommen har med andre ord klart å få til varig positiv endring i sine liv. Det er imponerende av den enkelte ungdom, og bra for samfunnet som helhet.

Ungdomsplanen som ungdommene skal gjennomføre inneholder tiltak som annen ungdom må forventes å utføre uten særlig innsats.

Men for ungdom med oppfølgingsbehov, krever det stor endring av egen atferd å få til det samme. Å gjennomgå rusbehandling, ta tak i psykiske utfordringer, orke å stille på arenaer der en i stor grad har opplevd manglende mestring og å ta avstand fra kriminelle miljøer, er ingen enkel sak.

Ungdommen må i tillegg møte fornærmede og stå til ansvar for det vedkommende har gjort, forutsatt at fornærmede vil.

Ungdomsstraff består av elementer av straff og hjelp. Forskning viser at noe av det som best motvirker videre kriminalitet, er å få lovbrytere inn i utdanning eller jobb.

Ved å bidra til at ungdommene kommer seg ut av rus og inn i positiv aktivitet, virker denne typen straffereaksjon kriminalitetsforebyggende.

Investering gjort i ungdommenes straffegjennomføring, er penger spart for det norske samfunnet på sikt – og for alle de individene som slipper å bli nye fornærmede.

Det er også noen som ikke gjennomfører sin straff hos oss. Grunnen til dette er sammensatte, og her ønsker vi mer kunnskap slik at vi fremover kan treffe enda bedre på hvordan jobbe med endring hos ungdom og finne best egnede tiltak i straffegjennomføringen.

For å lykkes er vi avhengig av at tiltak som rusbehandling, psykologisk bistand og sinnemestringskurs er tilgjengelige i hele landet.

Når enkelte ikke gjennomfører ungdomsstraffen, returnerer vi saken til domstolen som er ansvarlig for å fastsette alternativ straff.

Vi mener målet om i det lengste ikke å sette barn i fengsel, er godt og riktig, og et mål som i flertallet av sakene gir ønsket effekt.