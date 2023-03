FØDSELSTRAUMER: – Jeg vil oppfordre alle dere som har født og har hatt en dårlig opplevelse eller sviktende behandling, til å sende inn en skriftlig klage. Kanskje det hjelper, en eller annen gang, skriver Cecilie Ramona Kåss Furuseth.

8. mars: Den som tier samtykker

Jeg har hatt så lyst til å si noe om føde- og barselomsorgen lenge, men hver gang det er snakk om kvinnehelse hører jeg ting som «det er verre andre steder», «de aller fleste er fornøyde», og «på 50-tallet fikk ikke mannen være med på fødselen engang!»

Jeg er langt fra den første som snakker og skriver om dette, samtidig ser jeg at kvinner som deler sine opplevelser får gjennomgå i kommentarfeltene. Jeg er en følsom og konfliktsky type, så når jeg hører disse tingene legger jeg tankene i en skuff.

Fordi jeg ikke vil være en sytete dame.

Når det er sagt, lager jeg for tiden en podkast om tematikken, så om jeg ikke belyser dette temaet ville det i grunnen vært usolidarisk av meg. Og jeg ser ingen annen vei – mens kvinnehelse og fødeavdelinger fortsatt ofres og nedprioriteres – da må vi i det minste snakke høyt om hvilke konsekvenser det har.

Konsekvenser for oss som føder og er i barsel, men også for alle nybakte familier med små, nye borgere som fortjener en god start på livet.

Jeg har født to barn, og har hatt to relativt ukompliserte svangerskap. Begge ble født på en av Norges største fødeavdelinger. Jordmoren under første fødsel var såpass fantastisk at jeg fant henne på Facebook og sendte melding for å takke for hvor rå hun var.

Jeg bodde på barselhotellet etterpå, felte mine barseltårer og prøvde meg på noe mislykket amming. Med andre ord, et ganske normalt forløp.

For noen år siden, lagde jeg en TV-serie om psykisk helse, så det er ikke noen hemmelighet at jeg har en bipolar diagnose. Den diagnosen står i mine papirer. I de samme papirene står det også at jeg er frisk og 100 prosent i jobb.

Derfor ble jeg både forvirret og fortvilet da denne diagnosen gjorde at jeg ble nektet inn på barselhotellet etter fødselen av mitt andre barn.

Uten nærmere informasjon eller forklaring ble jeg liggende og vente mens de skulle finne ut hvor en bipolar kvinne som meg kunne plasseres.

Selv om jeg hadde vært på barselhotellet med min førstefødte uten at det bød på problemer, og selv om ingen har fortalt at diagnosen min skulle by på en sånn type utfordring.

Overraskelser som dette kommer ikke så beleilig i timene etter du har født et menneske.

Først senere fant jeg ut av forklaringen; de er ikke godt nok bemannet på barselhotellet til å ta vare på «psykisk syke kvinner». Ikke for å generalisere, men jeg har en følelse av at de aller fleste inne på det barselhotellet er litt psykisk ustabile etter fødsel.

I ettertid har det gått bra med meg, jeg har ikke fått noen varige mén etter denne opplevelsen, og det jeg erfarte er en filleting sammenlignet med Merete Gamst som ble skjært i før bedøvelsen rakk å virke, fordi de hadde dårlig tid på sykehuset. Eller Ingrid Leiråmo, som kjørte i mange timer alene med en død baby i magen fordi fødeavdelingen var stengt.

Historiene er mange og jævlige, og det er viktig at de kommer frem. Først da kan det skje endringer.

Det er for så vidt også ubetydelig i den store sammenhengen at jeg måtte sitte ni timer på et venterom to dager etter fødsel, for å få et blodprøvesvar. Men kanskje ikke like ubetydelig for kvinnen som hadde spontanabortert og måtte sitte i samme venterom, omringet av høygravide damer med partnere.

Man kan lure på hvordan de psykiske ettervirkningene av dette er. Og, det høres dyrt ut å fikse på.

Snart ett år etter fødsel, sitter jeg fortsatt og er forbanna. Summen av alle historiene om kvinner som føler seg dårlig behandlet gjør at det koker. Derfor bestemte jeg meg for å sende en klage på min «barsel-nekt». Selv om jeg ikke skal føde igjen, så er det andre som skal det.

Neste gang det kommer en kvinne med diagnose på papiret, håper jeg at noen skal ha tid til å snakke med henne og se henne som et menneske. Jeg vil at hun som har spontanabortert skal få slippe å sitte ved siden av spente par med kjærlige menn som masserer korsryggen til fødeklare damer.

Helt innlysende ting, egentlig. Litt kommunikasjon og et ekstra venterom. Omsorg.

Jeg vil derfor oppfordre alle dere som har født og har hatt en dårlig opplevelse eller sviktende behandling, til å sende inn en skriftlig klage. Kanskje det hjelper, en eller annen gang.

Akkurat nå lurer jeg veldig på hvor langt det skal gå, før kvinnehelse og barselomsorg prioriteres bedre. En ting er sikkert, hvis ingen sier noe, så blir heller ingenting gjort.

Og ja, kanskje de aller fleste er fornøyde, mye takket være ekstremt dyktige jordmødre og leger. Jeg elsker de folkene selv, og hyller dem for den jobben de gjør.

Men når det gang på gang kuttes i offentlig helsevesen, og de flinke folkene går til private foretak fordi de ikke har det levelig på jobb, så begynner jeg å lure på om det i fremtiden blir sånn at man må være rik for å ha en ok fødsel. Det kan vi ikke akseptere.

Her er forresten avslutningen på svaret jeg fikk på den klagen min: «Beklageligvis var dette ikke i tråd med dine forventninger.»

Det stemmer, jeg forventer mer. Det synes jeg vi alle bør.