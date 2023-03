Leder

Lysglimt for lommeboken

SSB varsler at nordmenn kan få økt kjøpekraft igjen fra og med 2024.

I trange tider er det en viss trøst i at noen piler kan peke i positiv retning for privatøkonomien fremover.

Det kan være vrient å få ting til å gå rundt i en tid der veldig mye er blitt dyrere på likt.

Fortsatt må vi belage oss på at renten skal ytterligere opp, og prisveksten er klart høyere enn det nivået Norges Bank ønsker at inflasjonen skal ligge på.

Men selv om det ikke er grunn til å legge reelle bekymringer på is, finnes det tegn i tiden som kan innebære en lettelse for mange husholdninger i et litt lengre perspektiv.T allene fra Statistisk sentralnivå viser at konsumprisindeksen har steget med 6,1 de siste 12 månedene.

Her er det interessant at tolvmånedersveksten er lavere enn den var ved en tilsvarende sammenligning for en måned siden.

I tider med mye usikkerhet og mange variabler i økonomien, skal vi være varsomme med å lese for mye inn i tallene. Men det er interessant at SSB beskriver det som en økonomi ved et veiskille.

Et sannsynlig scenario er at prisveksten skal avta utover året, samtidig som vi vil måtte leve med en økning i arbeidsledigheten fra et svært lavt nivå. Det er også verdt å merke seg at prisveksten i Norge har vært langt lavere enn i nabolandene våre og EU.

Selv om situasjonen er alvorlig for mange i en dyrtid som denne, er det verdt å minne om at vi tross alt er heldig stilt her til lands. Et av de aller viktigste spørsmålene når alle forhold tas i betraktning, er om du og jeg får mer eller mindre å rutte med fremover.

Også her er det håp å spore i fremtidsberegningene fra SSB.

I fjor opplevde mange en nedgang i kjøpekraft, mens det i år ventes en lønnsvekst på cirka samme nivå som inflasjonen.

Fra 2024-2026 varsles det derimot vekst i reallønnen til Ola Nordmann. En av grunnene til at prissjokket på starten av året ble mindre brutalt enn fryktet, er at matvareprisene ikke steg så mye som anslått.

Her er det stor spenning knyttet til utviklingen videre. Også på en rekke andre områder er uforutsigbarheten betydelig.

I det store bildet vil selvsagt varigheten av krigen få betydning for mye, også økonomiske forhold. Det er ingen grunn til å senke guarden og tro at alle bekymringer snart er over, men hint om en betinget optimisme skal vi også ta med oss på veien.

Kanskje skimter vi lysere tider snart.