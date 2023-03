Kommentar

Bergstøs ramsalte Røkke-refs

MARKERINGSBEHOV: SV-leder Kirsti Bergstø er nå kjent som «ryk og reis-Kirsti».

Kirsti Bergstøs «ryk og reis»-budskap til Kjell Inge Røkke og andre milliardærer gikk rett hjem blant hennes egne på SV-landsmøtet. Men utspillet styrker neppe samarbeidsånden på rødgrønn side.

Slik lød det allerede notorisk berømte budskapet fra SV-leder Kirsti Bergstø mot den norsk-sveitsiske milliardæren Kjell Inge Røkke i utkastet til tale som vi i pressen fikk tilsendt før Bergstø gikk på talerstolen.

På ramsalt nordnorsk!

Det som live på talerstolen kunne høres ut som en litt landsmøteeuforisk nå-skal-vi-samle-troppene-spissformulering fra en sylfersk partileder (med krrrraftige r-er!), var et nøye uttenkt budskap.

Et såkalt «utspill», som det heter. Med, får vi tro, forventede reaksjoner i etterkant.

For de kom. I form av krasse meldinger fra borgerlige politikere og kommentatorer mot den nye sosialistlederen.

«Splittende og polariserende», sa Høyres finanspolitiske talsmann.

«Et farvel til Kristin Halvorsens SV», konkluderte Civita-sjef Kristin Clemet.

«Den radikale lederen i SV har ikke forstått noe», smalt det fra Frp-leder Sylvi Listhaug.

Men hvorfor la seg overraske? Ville det ikke være langt mer oppsiktsvekkende om en nyvalgt SV-leder lot være å smelle mot Sveits-skatteflyktningene?

Jo da, men tonen, da?

Ja, den var kvass. «Ryk og reis» er hardt. «Ranet kysten» også. Selv er ikke Røkke en kar som er skåret for tungebåndet. Fiskeren fra Romsdalen kjenner nok igjen den kraftige, unyanserte tonen.

Men budskapet ble nok ikke nådig tatt imot rundt lunsjbordet i Lugano.

Er det lurt av Bergstø å fyre løs på denne måten? Kanskje ikke. Hun er omstridt, også internt i partiet. Noen beskriver henne som mer ideologisk orientert enn Lysbakken, som også kom fra venstrefløyen, og noen mener hun mangler nødvendig fingerspitzengefühl.

Men da landsmøtet klappet henne inn som ny partileder, sto jubelen i taket og all tvil var som forduftet. Bergstø har SV-folket i ryggen, og vel så det.

Lysbakken selv var ute med samme budskap i sin avslutningstale. Sveits-farerne fikk det glatte lag: «Disse menneskene vender Norge ryggen. Skatteflyktningene svikter sitt samfunnsansvar, de svikter det fellesskapet som har gjort dem rike, og de fortjener å høre det», tordnet han fra talerstolen på Gardermoen.

Ikke helt «ryk og reis», men ikke så langt unna heller. Men den erfarne Lysbakken vet at ord og vendinger fester seg; for ikke å si klistrer seg, i den videre politiske samtalen.

Bergstø er nå «ryk og reis-Kirsti». Hun kommer til å få formuleringen repetert om og om igjen.

Særlig bemerkelsesverdig er det dog ikke at et venstresosialistisk parti går hardt ut mot skatteflyktende milliardærer. Det er SVs rolle i norsk politikk å protestere mot økte forskjeller, og da er Røkke og de andre nysveitserne egnede mål for patosfylte utskjellinger.

Men for et parti som får atskillig gjennomslag som støtteparti for regjeringen, er det litt dristig å fyre opp under bildet av regjeringen som mer næringsfiendtlig og rød enn den faktisk er.

Ap-næringsminister Jan Christian Vestre var da også raskt på pletten med å ta ned Bergstøs tranrike bannbulle mot Røkke, som tidligere pleide å stemme Ap og var en nær alliert for LO.

«Bare tull», lød hans dom.

Bildet av Bergstø som en mer venstreorientert leder enn det Lysbakken etter hvert ble, ble iallfall tydeligere av landsmøtetalen. Det er langt fra sikkert at det var intensjonen.

Regjeringspartiene sliter på mange fronter, men den kanskje mest kritiske utfordringen for særlig Ap, er at mange velgere oppfatter dem som radikalisert og for opptatt av å tette velgerovergangene til særlig partiet Rødt.

At Bergstø i retorikken nærmer seg friskfyrer som Rødts Mímir Kristjánsson, bidrar til å trekke Ap og regjeringen inn i en mer ideologisk fortelling – all den tid regjeringen har en forpliktende avtale med SV på Stortinget.

Derfor var det viktig for Vestre og Ap å være kjapt ute med det motsatte budskapet – og heller ønske «utflytterne» velkommen tilbake «til verdens beste land, Norge».

For Ap blør ikke først og fremst velgere til de to raddispartiene til venstre; overgangene skjer i all hovedsak til Erna Solberg og Høyre. Det er de såkalte «lillavelgerne» som svikter Ap – de som ønsker et pragmatisk og næringsvennlig Ap, slik man kjente partiet under Jens Stoltenberg.

Kirsti Bergstø avviser dette fullstendig. I en noe mindre omtalt passus i hennes landsmøtetale lanserte hun følgende analyse om hvorfor Høyre stiger til uante høyder på målingene: «Jeg tror ikke det er et rop om mer høyrepolitikk (...), jeg tror det er uttrykk for et savn. Etter sosialdemokratisk styring.»

Det er mye å si om velgerne, men at de går til Høyre fordi de vil ha mindre høyrepolitikk, er en analyse av det sprelske slaget.

Selv for en nyvalgt SV-leder med et rrriktig så stort markeringsbehov.