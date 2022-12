Kommentar

Hun tok imot skytset så vi andre slapp

Shazia Majid

Shabana Rehman var en frihetskjemper som endret Norge. For alle, men særlig for kvinner som meg.

Shabana Rehman kjempet mange kamper. Men den viktigste og mest toneangivende var hennes kamp for minoritetskvinner.

Der tok hun sin største seier. Men til en pris ingen skal måtte betale – for å kreve sin rett – til lik behandling, rang, status, muligheter og verdi.

Shabana Rehman var en pioner, hun var forut for sin tid. En foregangskvinne ulik noen andre Norge har sett i nyere tid.

Med pakistanske foreldre, tilhørende det pakistanske miljøet, sto Shabana alene. I årevis sto hun alene. Vi er mange som kunne stått med henne, men som ikke turte.

Shabana mot patriarkatet

I et Norge som var et annet på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, enn det er i dag

Det var Shabana mot patriarkatet.

Den gang få om noen utfordret det mannsdominerte systemet mange innvandrermiljøer var preget av. Det var hun som starten den store samtalen om æresvold og negativ sosiale kontroll. Det er slik jeg husker den tiden. Det er slik jeg husker Shabana.

Hun var ung, i begynnelsen av 20-årene. Likevel viste hun et ubeskrivelig mot. Hun brøt æreskodeksen. Den som ikke skal brytes. Og som lå som et kvelertak rundt mange gutters og jenters liv den gangen.

Ikke bare det, hun harselerte med ting min generasjon kvinner knapt turte å snakke høyt om. Hun snakket om æresbegreper og spøkte om påsydde jomfruhinner. Hun løftet Mulla Krekar. Det var uhørt – og det var skremmende.

Så skremmende at mange som meg ikke klarte å forstå det. Den gang så vi ikke at hun snakket på vegne av noe større. At hun snakket på vegne av mange minoritetskvinner og deres menneskelighet. Vi var mange som hang oss opp i virkemidlene som var utradisjonelle, vågale og opprørende.

Men da støvet hadde lagt seg var det opplagt hva som hadde skjedd. Shabana hadde banet vei for minoritetskvinnene. Hun tok imot det verste skytset, så neste kvinne møtte på mindre.

«Jeg er sikkert redd, meg jeg er ikke redd nok» sa hun i 1999.

Åpnet dørene

Hun var uredd, så vi andre slapp frykten. I alle fall noe.

Vi som var de første døtrene av arbeidsinnvandrere fra ikke-vestlige land. Den gang få av oss tok høyere utdannelse, og de aller fleste giftet seg unge med fettere fra Pakistan. Den gang vi opplevde flere grusomme æresdrap i Norge.

Det var en stormfull tid – og midt i stormen kastet Shabana sløret i sitt standup show. Hun ble beskyldt for å være opportunistisk og oppmerksomhetssøkende. Men det var ikke et innfall. Hun ville vise at «det bak sløret ikke befinner seg et avseksualisert, anonymt offer, men et tenkende og følende menneske med egne perspektiver og meninger».

Slik var hun, en kompromissløs opprører.

På barrikadene for kvinner med samme bakgrunn som hennes. Det var hennes største og vanskeligste kamp

Men det var ikke lett å se for kvinnene hun kjempet for. Særlig vanskelig ble det å se forbi hennes nakne kropp påmalt det norske flagget i 2000. Stuntet skapte en voldsom kontrovers. Hun var allerede utfryst fra det pakistanske miljøet – nå kom alvorlige trusler.

«De truet med å bombe restauranten til min søster. Derfor kledde jeg meg naken og malte kroppen min. Klar for å møte denne mobben i offentligheten, klar for å snakke om dette i offentligheten. Jeg snakket ikke om pakistanere eller muslimer. Men om min frihet», forklarte Shabana til meg to tiår etter.

De hun kjempet for, kjempet mot henne.

Men det var Shabana som vant.

Det tok oss andre noen tiår å ta henne igjen.

Der vi trodde hun gjorde rommet trangere, åpnet hun i realiteten dørene på vidt gap – for de som kom rett bak henne.

En frihetskjemper

I dag har vi «de skamløse jentene», vi har minoritetskvinner som skriver dikt og bøker og debattinnlegg om negativ sosial kontroll. Det er ikke lenger farlig å snakke om jomfruhinner og tvangsekteskap. Og det bevilges millioner til arbeidet mot æresrelatert vold.

Alt dette er en videreføring av den samtalen blant andre Shabana Rehman startet på slutten av 90-tallet.

Jeg spurte henne en gang om hun angret på noe av virkemidlene hun brukte.

«Jeg angrer ingenting. Jeg har ikke endret mening. Men jeg er blitt mykere i kantene, mer voksen. Den gang var jeg ung og bombastisk. Jeg var kanskje forut for min tid, men jeg har aldri angret på noen av stuntene min».

Shabana Rehman var en ubestridt frihetskjemper.

I dag står minoritetskvinner i takknemlighetsgjeld.

Takk, Shabana, for alle kampene du tok, og for alt du ofret for vår felles sak. Vi lover å kjempe videre i din ånd.