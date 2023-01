En talentløs kidnapping

Kidnappingen fra Tolga hadde vært komisk om den ikke var så brutal.

Like etter nyttårsfeiringen i fjor la to karer i vei fra Oslo mot Tolga for å kidnappe en 20-åring som skyldte penger. Han ble kalt «Lillegutt».