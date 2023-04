MENNESKE OG MASKIN: – Den kunstige intelligensens maskiner tenker ikke, selv om det kan se slik ut. Maskinene regner. Uansett hva vi måtte si om menneskelig intelligens, bygger den i stor grad på noe annet, skriver Gøran Rosenberg.

Jeg skremmes av den store avlæringen

Er vi på vei til å overlate tenkningen vår til maskiner vi oppfatter som intelligente, fordi de på område etter område ser ut til å kunne tenke bedre

enn oss selv?

GØRAN ROSENBERG, forfatter og skribent

Da jeg begynte å studere matematikk på midten av 1960-tallet, kunne jeg foreta ganske kompliserte beregninger ved hjelp av en regnestav. Alle ingeniører med respekt for seg selv gikk omkring med en regnestav i brystlommen, og opprinnelig var det ingeniør jeg ville bli.

Senere kom den digitale lommekalkulatoren – og resten er historie, som det heter.

I dag vet vel knapt noen hva en regnestav er, og langt mindre hvordan den brukes.

På samme måte som menneskets vei er kantet med nye kunnskaper og ferdigheter, er den kantet med med kunnskaper og ferdigheter som har mistet sin betydning og som med tiden er glemt bort.

Hånd i hånd med læringen går også avlæringen.

Når jeg søker på nettet etter ordet «avlæring», beskrives det som oftest som noe positivt; vi avlærer oss noe gammelt og utdatert for å gi plass til noe nytt og nyttigere.

Og slik har det vel som oftest også vært. Dersom noen i dag skulle ytre et ønske om å gjenopplive kunnskapen om å regne med regnestav, ville nok vedkommende bli oppfattet som en smule eksentrisk.

Noe som ikke er til hinder for at jeg tror at vi nå, i raskt tempo, er i ferd med å avlære oss ting som vi ikke burde avlære oss.

For eksempel ferdigheten å tenke godt – og på noenlunde brukbart vis kommunisere det vi tenker.

ROBOTENE KOMMER: – Foreløpig er det ingen som vet hva de selvprogrammerende maskinene kan vise seg å bli i stand til å gjøre, men advarslene om at de kan komme til å gjøre ting vi ikke vil at de skal gjøre, kommer nå også fra forskere og selskaper som selv har utviklet dem, skriver Gøran Rosenberg.

Kommunikasjon har vi i økende grad overlatt til manipulerbare medier som gjør det vanskeligere for oss å skille mellom sant og usant, virkelig og uvirkelig og å vite hvem som vil oss hva og hvorfor, og jeg en følelse av at vi dermed også avlærer oss evnen til å kommunisere godt.

Tenkningen er vi i ferd med å overlate til maskiner som vi oppfatter som intelligente, siden de på område etter område tilsynelatende viser oss at de kan tenke bedre enn vi selv kan.

Eller snarere: Vi er i raskt tempo på vei til å lære oss at vi ikke trenger å tenke selv, siden det på område etter område kommer til å finnes maskiner som tenker – om nå det er det riktige ordet – bedre og raskere enn oss selv. Og som kommuniserer bedre og raskere. Og løser oppgaver bedre og raskere. Og gjør det stadig vanskeligere for oss å vite om det er en maskin eller et menneske vi har med å gjøre.

Riktig nok er det sant at hovedsakelig er det fortsatt mennesker som lager maskinene, det vil si skriver instruksene – eller algoritmene – som bestemmer hva maskinene skal gjøre, men allerede nå begynner maskinene å kunne lage seg selv, det vil si skrive instrukser til nye maskiner som i neste omgang skriver instrukser til nye maskiner, noe som medfører at menneskene kan bli fristet til å avlære seg også den evnen.

Hvorfor skal man lære seg noe som maskinene kan gjøre bedre og raskere?

KUNSTIG: – Uansett hva vi måtte si om menneskelig intelligens, bygger den i stor grad på noe annet.For eksempel vår evne til innlevelse, fantasi, kreativitet, moral, kjærlighet, håp og tvil, skriver kronikkforfatteren.

Foreløpig er det ingen som vet hva de selvprogrammerende maskinene kan vise seg å bli i stand til å gjøre, men advarslene om at de kan komme til å gjøre ting vi ikke vil at de skal gjøre, kommer nå også fra forskere og selskaper som selv har utviklet dem og som begynner å bli skremt av de tenkelige konsekvensene.

Ja, også av de utenkelige.

Selv skremmes jeg av tanken på den store avlæringen.

Avlæring av den type tenkning som med alle sine feil og mangler gjør oss til mennesker og ikke maskiner.

Det jeg har en følelse av, er at alt vi kan få kunstig intelligente maskiner til å gjøre, og det ser ut til å bli stadig mer, kommer de til å kunne gjøre bedre og raskere enn oss mennesker.

Konsekvensen kan bli at vi på stadig flere områder kommer til å oppfatte maskinenes tenkning – eller hva vi nå skal kalle det – som overlegent menneskets.

Men den kunstige intelligensens maskiner tenker ikke, selv om det kan se slik ut. Maskinene regner. De regner uhyggelig mye og uhyggelig fort, og det kan virke som det ikke finnes noen øvre grense for noen av delene, men uhyggelig mange beregninger er til syvende og sist det tenkningen deres bygger på.

Uansett hva vi måtte si om menneskelig intelligens, bygger den i stor grad på noe annet.

For eksempel vår evne til innlevelse, fantasi, kreativitet, moral, kjærlighet, håp og tvil.

Slik jeg ser det, er risikoen ved å oppvurdere den type tenkning som maskinene er i stand til at vi begynner å nedvurdere og avlære oss den type tenkning som i all sin uberegnelighet er det som gjør oss til mennesker.

Det kan godt tenkes at jeg tar feil, og jeg håper inderlig at jeg gjør det.

Noe som, om ikke annet, vel tyder på at jeg fortsatt tenker som et menneske.

Oversatt fra svensk av Bård Kranstad