STRØMMEDEBATTEN:

Strømmeanalyse uten selvrefleksjoner

VG får det til å se ut som om strømming av breddeidrett er et nytt fenomen, og at VGs journalistikk har ført til full stopp i filming av umyndige. Slik er det ikke.

LARS SETSAA, CEO MyGame

Strømming av breddeidrett har foregått i snart ti år. Ungdommer i 13-årsalderen filmes fortsatt av profesjonelle aktører. Og det finnes faktisk flere såkalte «AI-kameraer» i idretten som ikke er MyGame-eide, enn det finnes MyGame-kameraer.

Ingen av disse forholdene har VG belyst. VG har heller ikke opplyst om egen virksomhet eller business knyttet til strømming av breddeidrett.

Hvordan skal vi kunne ha en opplyst strømmedebatt når det ikke finnes noen vilje til selvrefleksjon?

Forrige uke publiserte VGs Leif Welhaven sin femte (!) kommentar om strømming av breddeidrett. Der gjør han seg nok en gang til dommer over idrettens prosjekt – og til slakter av MyGames virksomhet. Ikke én gang i sine 5 kommentarer opplyser han om VGs egen virksomhet og historikk knyttet til strømming av breddeidrett.

10. januar gikk VG ut på lederplass og tok avstand mot strømming av unge under 18 år. Det gjorde de etter å ha publisert nesten 30 saker på en måned om MyGame og idrettens satsing på å få kontroll på strømming av norsk breddeidrett.

Nesten samtlige artikler er også publisert i Aftenposten og Stavanger Aftenblad. De tre Schibsted-avisene har publisert nesten 100 artikler om temaet.

Ingen av avisene nevner at de 1) sitter på rettighetene til å strømme Norway Cup fra aldersklasse 15 år, og har gjort det i flere år, eller at de 2) har kamper liggende ute på egne nettsider av personer fra 10-11-årsalderen.

De nevner heller ikke 3) at VG og Schibsted har vært interessert i noen av de samme rettighetene som MyGame, Amedia og TV 2 sitter på, nemlig norsk fotball, inkludert breddekamper. Schibsted tapte denne kampen.

Først etter at avisene har fått kritikk av Nettavisen for ikke å nevne dette, erkjenner Schibsted-redaktørene at forholdene kan være relevante for leserne. Det er bra, men det er selvfølgelig for sent. Unnlatelsen er også et klart brudd på Vær varsom-plakaten punkt 2.3.

VG har satt store ressurser på strømmesaken. Til tider har de hatt hele syv journalister på sakene sine. Disse journalistene har prioritert å sende e-poster til alle landets ordførere for å «undersøke» hva de mener om strømmesaken, presentert med lenker til et utvalg av VGs mest kritiske saker om temaet.

Men avisen har aldri tatt seg tid til å sette seg inn i det som er et av ankepunktene til Welhaven i hans kommentarer, nemlig at «vi vet lite om hvor stort problemet med uorganisert strømming faktisk er, og ingenting om hvorvidt kameraer overalt hadde gjort ting bedre eller verre.»

Dette er problemstillinger VG enkelt kunne belyst. Det har blitt strømmet fra norsk breddeidrett i nesten 10 år i Norge. Vi anslår at det finnes mellom 400 og 500 såkalte «AI-kameraer» på norske idrettsarenaer. Under 200 av disse er eid av MyGame. Flesteparten er eid av andre aktører som har vært lenger på markedet, som for eksempel Joymo og VEO. Ingen av disse følger retningslinjene til Norges idrettsforbund.

Senest sist helg ble det sendt kamp med gutter 13 år på Joymo.

Joymo er for øvrig deleid av Blommenholm Industrier, som også eier Schibsted, herunder avisene VG, Aftenposten og Stavanger Aftenblad. Styrelederen i Schibsted sitter også i Joymo sitt styre. VG har aldri nevner disse forholdene. Man kan kanskje hevde at det heller ikke er et krav at de skal gjøre det. Men gitt omfanget av egen dekning, hadde det kanskje vært ryddig?

Det finnes kun én strømmeaktør i Norge som har forholdt seg lojalt til idrettens egne retningslinjer – det er MyGame. Vi legger til rette for at spillere og lag som vil ha idrett uten strømming kan reservere seg mot dette. Helt anonymt og uten begrunnelse.

I Schibsted-avisene, derimot, er det langt mellom liv og lære. Da Aftenposten nylig viste en skolecup med elever fra videregående skoler i Trøndelag, fulgte de ikke Norges Idrettsforbunds retningslinjer.

Stavanger Aftenblad har – som VG – tatt avstand fra MyGame og strømming av umyndige på lederplass. Samme dag skrev avisen at de hadde kjøpt rettighetene til å strømme Rogalandscupen, med spillere fra 13 år.

På spørsmål om hvordan man kan unngå å bli filmet i Rogalandscupen svarer vaktsjef i Stavanger Aftenblad – Elin Stueland – på Twitter: «Ved ikke å melde seg på». Ikke bare er dette antagelig i strid med norsk lov, det står også i sterk kontrast til avisens leder.

Både VG/Welhaven og Stavanger Aftenblad har kalt MyGame for grådige, og uttalt at tenåringer bør få ha idretten i fred. Det er helt legitimt. Men leserne hadde fortjent å få innblikk i avisenes historikk knyttet til strømming, og at de tapte rettigheter TV 2, Amedia og MyGame sitter på i dag.

De hadde også fortjent å få et innblikk i hvordan strømmemarkedet ser ut – utover Welhavens synsing. Men en slik selvrefleksjon er dessverre fraværende.