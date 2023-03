RETTEN TIL SPRÅK: – Samiske barn og unge har rett til å ha samisk på skulen, anten dei har samisk som morsmål eller vil lære seg samisk på skulen, skriv kronikkforfattarane. Bildet er fra 100-årsmarkingen for samisk språk og kultur i Trondheim/Tråante i 2017.

Språklege vegar til forsoning

I meir enn hundre år jobba Noreg systematisk og brukte mykje pengar for at menneske skulle gøyme og gløyme sitt eige språk. Noreg må gjere ein like systematisk innsats for å gi menneske språket tilbake, til sjølvhevding i møte med seg sjølv, andre og med storsamfunnet.

DAG RUNE OLSEN, rektor ved UiT Noregs arktiske universitet

TORJER OLSEN, instituttleiar ved Senter for samiske studium, UiT Noregs arktiske universitet

TROND TROSTERUD, professor ved Institutt for språk og kultur, UiT Noregs arktiske universitet

Dette er eit kort, og vanskeleg, svar når Sannings- og forsoningskommisjonen i ei høyring denne veka spør kva som kan føre fram til forsoning etter hundre år med fornorsking av samar, kvenar og skogfinnar.

Det er ikkje nok berre å seie at «no er det lov å bruke samisk og kvensk att».

Det må også vere mogleg, og det må vere like mogleg i banken og på sjukehuset som i heimen.

Desse språka har i over hundre år vore stengde ute frå bruk i samfunnet. Derfor er det mange som opplever at språket ikkje held på alle område av livet.

Eit breitt og moderne ordforråd og terminologi er ein føresetnad for at språk skal vere samfunnsberande. Forsoningsarbeidet må derfor finansiere leksikografiske forskings- og utviklingsmiljø som kan registrere, arbeide med og utvikle ordforråd og terminologi.

Eit godt ordforråd er likevel ikkje nok i den digitale verda vi lever liva og brukar språka våre i. Arbeid med språkteknologi må støtte det leksikografiske arbeidet, slik at unge språkbrukarar med eit moderne ordforråd ikkje blir hindra på digitale plattformer.

Dei viktigaste tiltaka for den samiske og kvenske befolkninga vil handle om skule og opplæring. Samiske barn og unge har rett til å ha samisk på skulen, anten dei har samisk som morsmål eller vil lære seg samisk på skulen.

Samstundes har Riksrevisjonen vist at mangel på samiske læremiddel og mangel på samiske lærarar svekker opplæringstilbodet.

På same måte som opplæringslova gir elevar rett til læremiddel på bokmål eller nynorsk, må ho også sikre samiske elevar rett til samiske læremiddel. Dette vil også på sikt gjere det meir attraktivt å jobbe som samisklærar.

Stipend og språkkurs kan vere aktuelle tiltak for å rekruttere og behalde samiskspråklege lærarar. Ikkje minst gjeld dette i sør- og lulesamiske område, som har for få avgangselevar med samisk i fagkrinsen til at det kan dekke behovet for samisktalande studentar i høgare utdanning.

I tillegg treng tilsette i andre sektorar og offentlege forvaltningsorgan eigne språkkurs.

Stortinget har i mandatet gjort også majoritetsbefolkninga til ei viktig målgruppe i forsoningsarbeidet, og kommisjonen skal også føreslå tiltak som kan informere og auke den generelle kunnskapen i samfunnet om samisk og kvensk historie og kultur.

Tiltak som skal auke kunnskapen om samiske og kvenske forhold kan altså vere svært treffsikre i forsoningsarbeidet, sjølv om dei får større effekt i Lillestrøm enn i Lakselv.

Derfor må vi ha tiltak som gjer lærarar over heile landet trygge når dei skal omsette måla i nye ramme- og læreplanar til praktisk undervising. Skular og lærarar oppdagar raskt at det ikkje er lett å finne læringsressursar for å oppnå måla i Kunnskapsløftet.

Det trengst midlar til å utvikle didaktiske ressursar og fleksible vidareutdanningstilbod som gir lærarar i alle delar av landet fagleg og didaktisk kompetanse for å ta samiske tema inn i alle fag.

Desse tilboda, som er direkte retta mot skulen, må vere ein del av ei større satsing som skal løfte kompetansen om samiske forhold i samfunns- og næringslivet i brei forstand.

Den statlege assimileringa av samar, kvenar og skogfinnar var total og systematisk. Det beste forsoningsarbeidet skjer derfor i samarbeid på fleire nivå.

For det første er det viktig at den enkelte institusjonen jobbar på tvers av fag, sameleis som Noreg brukte alle sektorar for å gjere fornorskinga så effektiv som mogleg. Noreg må bruke den same tverrfaglege tanken når vi no skal finansiere forsoninga.

Fornorskinga har verka i samfunn over heile landet og ramma ei rekke språk og kulturar i både sør og nord. Derfor er det viktig at institusjonar går saman i staden for å konkurrere om nasjonale løyvingar til tiltak i forsoningsarbeidet.

Den norske assimileringspolitikken var heller ikkje unik. Forsvenskinga og forfinskinga verka parallelt i nabolanda våre, og dei har no kommisjonar som jobbar parallelt.

Noreg, Sverige og Finland kan derfor samarbeide om konkrete tiltak på tvers av landa dei neste åra. Endeleg er det viktig at offentlege institusjonar jobbar tett med organisasjonar og det rikhaldige foreiningslivet i det sivile samfunnet når dei fyller forsoningstiltak med innhald.