TikTok i trøbbel

POPULÆR: TikTok er verdens raskest voksende app og det største i yngre aldersgrupper.

Stadig flere land innfører restriksjoner eller vurderer å forby verdens raskest voksende app, kinesiske TikTok.

Svakt personvern og nasjonale sikkerhetsinteresser oppgis som de viktigste årsakene til at myndigheter i Nord-Amerika og Europa nå aksjonerer mot TikTok.

TikTok er på kort tid blitt en eventyrlig kinesisk suksesshistorie. I USA bruker to av tre tenåringer appen. Appen har over 100 millioner brukere i Europa. En svært stor andel er tenåringer og unge voksne.

Det store problemet med TikTok er at det er eies av det kinesiske selskapet ByteDance.

Som alle andre kinesiske virksomheter er TikTok forpliktet til følge landets etterretningslov.

Loven pålegger selskapet å utlevere data hvis Kinas etterretningstjenester krever det.

Det skaper frykt for at Kina kan bruke TikTok som en trojansk hest i vestlige land. Den trojanske hesten er et sagn om grekerne, som lå i strid med trojanerne, bygget en hul hest av tre og plasserte soldater på innsiden.

De intetanende trojanerne trakk hesten innenfor byporten. Da det ble mørkt snek soldatene seg ut av hesten og åpnet byporten for en invasjon. Grekerne angrep og ødela Troja.

Dagens parallell er at Kina ved hjelp av apper som TikTok kan komme på innsiden av vestlige samfunn og få tilgang til sensitive personopplysninger om millioner av brukere.

TikTok kan, som andre sosiale medier, bli brukt til spre propaganda og desinformasjon, i den hensikt å påvirke offentlig opinion og så spirene til sosial uro.

De siste dagene har EU-parlamentet lagt ned forbud mot at ansatte har TikTok appen på sine jobbtelefoner. Det samme har EU-kommisjonen og EU-rådet gjort. I Taiwan er appen forbudt i offentlig sektor.

I Danmark er medlemmer av Folketinget og ansatte blitt sterkt oppfordret til å fjerne TikTok fra sine smarttelefoner.

Statsansatte i USA og Canada har ikke lov til å ha appen på sine tjenestetelefoner. I Kongressen fremmes det forslag om å totalforby TikTok.

India forbød TikTok og andre kinesiske apper i 2020, med henvisning til sikkerhetshensyn. Det skjedde etter blodige sammenstøt mellom kinesiske og indiske soldater ved en omstridt grense i Himalaya.

I Norge er det imidlertid ingen planer om forbud eller restriksjoner.

Saken ble nylig aktualisert da justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) innrømmet at hun i en periode i fjor høst hadde TikTok på sin tjenestetelefon.

Regjeringen har ingen planer om å innføre nye retningslinjer om bruk av sosiale medier. Stortinget nøyer seg med å oppfordre representantene til å utvise varsomhet.

Noen vil gå hardere til verks.

Fremskrittspartiet varsler om de vil legge frem et forslag om å forby TikTok på tjenestemobiler for regjeringsmedlemmer og ansatte i departementene.

Venstre vil at presidentskapet på Stortinget skal ta stilling til representantenes bruk av TikTok.

STORPOLITIKK: TikTok er blitt en brikke i stormaktsrivaliseringen mellom USA og Kina.

Talspersoner for TikTok og eierselskapet ByteDance sier at frykten i vestlige land er ubegrunnet.

Det hevdes at de aldri har fått spørsmål fra kinesiske myndigheter om å utlevere TikTok-brukerdata, og derfor heller ikke har gjort det.

Selskapet driver en omfattende lobbyvirksomhet I Europa og Nord-Amerika for å hindre at det blir vedtatt strengere restriksjoner. De lover også å bli bedre på sikkerhet og personvern.

TikTok er mye mer enn underholdning. For mange unge er det den viktigste informasjonskilden. Det kan være et effektivt verktøy for propaganda, noe selskapet sier de er oppmerksomme på.

Nylig avdekket TikTok at 1704 kontoer var blitt brukt i et koordinert og skjult forsøk på å påvirke brukernes syn på krigen i Ukraina. I virkeligheten var nesten alle disse kontoene styrt av et nettverk i Russland: De rettet sitt prorussiske budskap direkte til britiske, tyske og italienske brukere på deres eget språk.

Ifølge New York Times oppnådde nettverket å tiltrekke seg over 133 000 følgere før TikTok tok affære og stengte de falske kontoene.

Bare i siste halvår av 2022 skal TikTok ha fjernet totalt 865 000 falske kontoer og titusener av filmklipp som brøt selskapets retningslinjer.

TikTok bruker dette som eksempler på at de opptrer ansvarlig og ønsker å rydde opp.

Men det skjer etter at flere europeiske land har kritisert TikTok for mangelfullt personvern og dårlig kontroll over innholdet. Og hverken i USA eller i EU er myndighetene beroliget. Snarere tvert imot.

FORBUD: Canadas statsminister Justin Trudeau kunngjorde 27 februar at alle statsansatte må fjerne TikTok fra jobbtelefonene.

Forholdet mellom Kina og vestlige land er blitt mye kaldere. TikTok er blitt en brikke i stormaktsrivaliseringen mellom USA og Kina.

Det er blitt langt større oppmerksomhet på kinesisk cyberspionasje. Det er blitt maktpåliggende for vestlige demokratier å beskytte kritisk infrastruktur.

Kina går i forsvarsposisjon. De hevder vestlige land grunnløst og med makt undertrykker et kinesisk selskap. At dette er noe USA og andre gjør for å ramme kinesisk næringsvirksomhet. Det kalles for politisk teater.

Kina har en dårlig sak.

Det kommunistiske regimet forbyr sine egne borgere tilgang til vestlige apper og nyhetsmedier. I senere år er sensuren blitt intensivert og overvåkningen trappet opp.

I Nasjonal sikkerhetsvurdering 2023 fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) heter det at Kina utgjør en betydelig etterretningstrussel mot norske interesser.

Det advares om at kinesisk etterretning vil bruke et bredt spekter av virkemidler for å tilegne seg avansert teknologi, kunnskap og sensitiv informasjon. PST skriver at kinesiske selskaper kan beordres til å spionere på vegne av partistaten

I 2020 tok president Donald Trump til orde for å forby TikTok. Det skjedde ikke i hans presidenttid. Appen er bare blitt mer populær siden den gang.

At statsansansatte ikke kan ha appen på sine tjenestetelefoner er ikke et stort problem for TikTok. Det TikTok frykter er mer omfattende restriksjoner og forbud.

Suksessen har så langt skjermet TikTok. Det sies ofte at TikTok er blitt for stor til å falle.

Appen brukes ikke bare av unge. Politikere, også i USA, bruker den når de driver valgkamp. Små og store bedrifter er på TikTok for å markedsføre sine varer. Etablerte massemedier bruker TikTok som en plattform for nyheter, som for eksempel VG.

Men oppmerksomheten om de problematiske sidene ved TikToks fører forhåpentlig til større årvåkenhet. Vi trenger ingen moderne utgave av den trojanske hesten.

