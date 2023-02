Kommentar

Skjerm barna fra skjermen

Shazia Majid Skriver om skole, helse, integrering, økonomi og kvinnerelaterte saker. Følg på Twitter: @shaziamajid_

BRYTER REGLER: De fleste norske barn er på TikTok, Snapchat og YouTube lenge før aldersgrensen på 13 år.

Ut med mobiltelefonen, inn med flere bøker og kladdebøker. Vi trenger ikke mer digitalisering, vi trenger mer analogisering i skolen.

Trenger elever på barne- og ungdomsskolen mobiltelefon i skoletiden? Det gjør de selvsagt ikke.

Hvorfor er det da så vanskelig med et nasjonalt pålegg om mobilfri skole?

Fordi det er lettere for politikere generelt og kunnskapsminister Tonje Brenna spesielt å skyve ansvaret over på andre. I dette tilfellet den enkelte kommune, den enkelte skole, rektorer og lærere. Et nasjonalt forbud krever endringer i opplæringsloven, eller innføring av ny lov.

Der er vi ikke i Norge. Her tror vi på skjermbruk – jo mer, dess bedre. Norske barn har høyest nettbruk i Europa.

Den digitale skolen

Skolen bidrar med sitt – og kan derfor ikke løsrive seg fra diskusjonen om barns totale skjermbruk.

Skolene har nemlig overført store deler av undervisningen på skjerm. Og kjøpt inn egne nettbrett eller PC-er til hver enkel elev. Det gir motivasjon og muligheter – men det fører også til at alle skoletekster leses på skjerm, fremfor på papir. Det betyr dårligere leseforståelse.

Mantraet er likevel inn med skjerm, ut med bøker. Når selv løkkeskriften læres på Ipad, har digitaliseringen gått for langt.

Vi kan ikke bli overrasket over barns skjermavhengighet når fem- og seksåringer får et nettbrett i fanget første skoledag. Derfra er det kort vei til mobiltelefonen. 90 prosent av alle 9 til 11-åringer har egne mobiler.

Og da er det kanskje heller ikke så rart at «alle» niåringer er på YouTube. Mens tre av fire jenter er på TikTok før aldersgrensen på 13 år

Nylig fant en lærer ut at elevene i hans klasse brukte 45,5 timer i uken på mobiltelefonen. Det gjelder nok flere enn disse elevene.

Fjerne fristelsen

Vi har åpenbart en ubegrunnet tro på selvregulering i dette landet.

Det har ikke kineserne som har skapt TikTok. Deres lokale versjon av TikTok er barne- og læringsvennlig, og kommer med tidsbegrensning. Eksperter omtaler den lokale versjonen som brokkoli-versjonen. Våre barn får opium- versjonen.

Likevel forventer vi at norske barn skal lære å beherske seg i møte med avansert teknologi. En teknologi spesialdesignet for å hekte hjernene deres på belønningen som ligger i bruken av apper og sosiale medier.

Tilnærmingen er dømt til å mislykkes – det er som å sette frem godteri og forvente at barn ikke skal forsyne seg.

Det betyr dog ikke at man aldri skal få godteri, men at tilgangen må begrenses. Det samme gjelder skjermbruken.

Den er noe av forklaringen på at vi sliter med stadig økende mobbing og stadig synkende leseferdigheter i den norske skolen.

EGEN SKJERM: De fleste elever har egen nettbrett eller PC på skolen.

Voksnes ansvar

Voksne må på banen og fjerne fristelsen. Det vil bli ubehagelig, men det må gjøres.

Et nasjonalt påbud om mobilfri skole er en start. Den kan gjøre det enklere for alle parter, både skoler, foreldre og elever å innrette seg. Det høres riktignok autoritært ut i et liberalt land som vårt. Hvor individets autonomi står helt sentralt.

Men det er en rekke ting som er lovregulert, også her i Norge. Selv om de er private anliggende – til skade mest for en selv. Men om mange nok gjør det er de til skade for hele samfunnet. Slik som røyking.

Er ubegrenset mobil- og skjermbruk like skadelig som røyking. Det er den sannsynligvis ikke.

Men skjerm- og mobilavhengighet er i ferd med å gjøre oss ute av stand til å konsentrere oss lenge av gangen. Vi blir kronisk avbrutt. Hjernen er overstimulert og rastløs. Mens læring krever konsentrasjon.

Det er dog ikke det eneste problemet. Et like stort problem er mobbing på skolen. Den har økt på alle skoletrinn. En av ti elever blir mobbet regelmessig på ungdomsskolen. Det er den høyeste andelen de ti siste årene. Mobiltelefoner og sosiale medier har gitt nye arenaer for mobbing. Ydmykelsene kringkastes til flere.

Barn sover dårligere, er mindre fysiske aktive, får dårligere øyehelse dess mer tid de bruker foran skjermen.

Stadig flere barn og unge forteller at de sliter med psykiske plager. De melder om stress relatert til skoleprestasjoner, kropps- og prestasjonspress, og sosiale medier.

Det er helt urimelig å forvente at barn skal klare å regulere eget skjermbruk. Når selv voksne sliter. Endringene må derfor komme på systemnivå. Både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Bruk makten!

Vi bør ha et nasjonalt forbud mot mobiltelefon på grunnskolen – men det får vi antagelig ikke.

Det er også fristende å innføre 16 års aldersgrense på sosiale medier, slik Nikolai Astrup, tidligere digitaliseringsminister (H) foreslår.

Men kanskje holder det at barn og unge forholder seg til den aldersgrensen som allerede finnes? Her trengs bedre verifiseringsmetoder, men de må innføres av de store teknologiselskapene.

Betyr det at foreldre og skoler er hjelpeløse i møte med skjermen? Det er de ikke. Både foreldre og skoler har makten. Den må de bruke.

Skolene bør på eget initiativ innføre mobilfrie skoler. Det gjør mange skoler allerede. Og der det ikke finnes, bør foreldre kreve mobilforbud.

Slik de bør kreve mindre bruk av nettbrett og mer bruk av fysiske bøker og kladdebøker. Mens de selv må sette strengere grenser for barnas mobilbruk i fritiden.

Det handler ikke bare om pen løkkeskrift – det handler om våre barns evne til å finne roen og konsentrasjonen.