Ytringsfrihetens virkelige utfordringer

Hva om vi i stedet vender blikket mot det som er de virkelig store utfordringene i Norge når det gjelder demokrati og ytringsfrihet?

HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie og Fritt Ord-historiker

De siste ukene – ja, egentlig årene – har det vært store diskusjoner om koranbrenning. Det er ikke så rart, kanskje, for saken utfordrer helt grunnleggende prinsipper når det gjelder ytringsfrihet.

Skal gruppen «Sian», Rasmus Paludan og andre ekstremister få lov til å brenne Koranen, selv når det fører til ekstremt stor støy i samfunnet og PST mener faren for terror kan øke?

Religionskritikk er en grunnleggende demokratisk rett og et fundament i ytringsfriheten. Hvis vi forbyr slike handlinger, hvilke ytringer forbys da neste gang? Og er ikke det å hindre slike ytringer et knefall for trusler – et «voldsmannens veto» – særlig hvis det begrunnes med faren for terror eller utenrikspolitiske straffereaksjoner?

Slike spørsmål har ført til skarpe fronter i samfunnsdebatten, mellom det som enkelt kan kalles prinsipielle ytringsforsvarere og mer pragmatisk orienterte debattanter.

Saken virker låst; en kommer ikke videre i diskusjonen. Den bare kverner og kverner rundt de samme standpunktene. Det har den gjort allerede i flere år.

Trolig er det Sian, Paludan og andre ønsker, nettopp oppmerksomhet. De elsker det når avisspaltene fylles opp og ned og i mente med stoff om dem selv; de elsker det når sosiale medier oversvømmes med opphetet diskusjon: for eller imot koranbrenning.

Kanskje er det å ikke gi dem oppmerksomhet en måte å komme videre på? Neste gang de forsøker seg med provokative demonstrasjoner, skal vi som samfunn da heller vende dem ryggen og tie dem i hjel?

Hva om vi i stedet vender blikket mot det som er de virkelig store utfordringene i Norge når det gjelder demokrati og ytringsfrihet? Som disse ti punktene:

1. Svekkelsen av lokalavisene.

Små, lokale aviser rundt omkring i Norge er demokratiets grunnsteiner. De setter viktige spørsmål i et lokalsamfunn på dagsorden, de åpner opp og dekker lokalpolitiske debatter, og de kan avdekke lokalt maktmisbruk, nepotisme eller korrupsjon. I dag sliter mange av dem med dårlig økonomi og mangel på kvalifiserte journalister. Det er et stort ytringspolitisk problem.

2. Den klassebaserte skjevheten i hvem som ytrer seg i samfunnsdebatten.

Hvor er vaskepersonalet, snekkeren, industriarbeideren, hjelpepleieren eller småbrukeren i den offentlige samtalen? Hvordan kan vi sikre at et reelt mangfold av stemmer høres? Denne utfordringen burde fått mye større oppmerksomhet.

3. Den manglende ytringsfriheten i arbeidslivet.

Mange ansatte er i dag engstelige for å ytre seg om spørsmål som angår egen arbeidsplass. De er redde for represalier fra arbeidsgiver eller kolleger. Dermed mister vi viktige meninger fra «innsiden» av bedrifter og virksomheter, enten det dreier seg om privat eller offentlig sektor.

4. Funksjonshemmedes manglende plass i demokratiet.

Hørselshemmede, blinde eller bevegelseshemmede kan ha store utfordringer med å delta på møter, for eksempel. Da kan de bli forhindret fra å delta i diskusjoner om viktige samfunnsspørsmål. Dette løftes fram som et viktig tema i Ytringsfrihetskommisjonens rapport.

Året før, i 2021, fikk Jan Grue, Bjørn Hatterud og Olaug Nilsen Fritt Ords Pris nettopp på grunn av dette: Alle tre har gitt sterke bidrag til å belyse samfunnssituasjonen og ytringskulturen for funksjonshemmede i Norge.

5. Avisenes fronter og fremsider som fylles av pupper, lår, helse og test-deg-selv-stoff.

Kan kommersialiseringen av mediesektoren føre til at pressens samfunnsmandat tones ned og forsvinner ut av syne? Det er et viktig spørsmål som bør diskuteres, også i pressen selv.

6. Det sterke personfokuset i media med samfunnsdebatten.

Kan det å flytte blikket fra systemer til enkeltindividets personlige opplevelser gi konsekvenser som ikke bare er heldige? Gjør det at vi mister evnen til å se mønstre og grunnleggende samfunnsstrukturer?

7. Lojalitet på toppen.

I ledelsen for store konserner, bedrifter og virksomheter sitter det mange styremedlemmer som er ganske like hverandre. Det kan bety at viktige beslutninger tas av mennesker som tenker grunnleggende likt, eller at det oppstår for sterk intern lojalitet og servilitet. Det kan hindre nødvendig kritisk debatt når bestemmelser skal tas. Er det noen som stiller de viktige spørsmålene hvis alle tenker omtrent likedan?

8. Manglende engasjement i lokalpolitikken.

Mange kommuner opplever i dag at det er vanskelig å få folk til å engasjere seg i lokalpolitikken, for eksempel det å ta på seg verv i kommunestyrer og diverse kommunale komiteer. Hvordan skal vi forholde oss til at en av demokratiets bærebjelker ser ut til å morkne?

9. Engasjementet i sivilsamfunnets organisasjoner er også svekket.

Hva har det å si for demokratiet vårt?

10. De globale storkonsernenes makt over ytringsrommet.

Gjennom sosiale medier styrer de i stor grad hva vi ser, diskuterer og er opptatt av. I tillegg overvåker de oss og får tilgang til omfattende informasjon om den enkelte av oss. Skatt betaler de nærmest ikke, og reklamepengene – som avisene sårt hadde trengt – de forsvinner inn i konsernenes bankkonti. En rekke krevende spørsmål står i kø på dette feltet, men de diskuteres omtrent ikke.

Dette er min smørbrødliste over viktige ytrings- og demokratipolitiske spørsmål. Den kunne helt sikkert vært supplert.

Mitt forslag er: Neste gang Sian eller andre provokatører tropper opp i Oslos gater, la oss ta fram denne lista og svare med å gi oppmerksomhet til ett eller flere av disse spørsmålene. For hver koran som brennes, svarer vi med å diskutere andre temaer som angår ytringspolitikk og demokratiet vårt.

De er i realiteten vel så viktige. Og kanskje blir det også mindre interessant å brenne bøker i Norge da?