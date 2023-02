SOSIALISME: – I Rødts idealsamfunn har vi visket ut dagens forskjells-Norge, vi har tatt tilbake kontrollen over samfunnsutviklingen og makten ligger hos folk, ikke bare hos de som i dag er pengesterke.

«25 under 25»: Er mannen i gaten ute av stand til å tenke selv?

Unge Venstres nestleder Hans Jacob Huun Thomsen anklager Rødt for å selge billige løsninger og å spre politikerforakt, og at vår politikk ikke vil få ned ulikhet eller strømpriser. Dette stemmer ikke.

ALBERTE T. BEKKHUS, leder i Rød Ungdom

Er det «populisme» å si at politikere ikke bør gi seg selv særbehandling gjennom blant annet skyhøy lønn og subsidiert kantine, at vi bør endre dagens kraftregime eller å si at den behandlingen fattige og trygden utsettes for er uakseptabel, ja eller til og med si at fattigdom ikke bør finne sted i verdens rikeste land?

Det som er lettvint er å gjøre som Unge Venstre: fortsette som før, og ikke ta problemene ved roten, det er det som fører til dagens problemer.

Som på strømpriskrisen. Da Norge gikk med i ACER-samarbeidet og bygde nye kraftkabler, ble det ropt varsku: Vi kom til å få høyere priser ved at prisen på norsk fornybar vannkraft ble knyttet til prisen på dyr, fossil kraft på kontinentet og i Storbritannia.

Vi ville få færre muligheter til å gripe inn og styre egen strømpolitikk, med potensielt store konsekvenser for norsk industri og strømpris.

Akkurat det skjedde, og nå har vi rekordhøye strømpriser, utilstrekkelige støtteordninger og som konsekvens en priskrise med katastrofale konsekvenser for norske – og internasjonale – lommebøker. Gassmangelen i Europa slår fullt inn over oss.

Denne utviklingen gjør at mange nå ser på dagens energipolitikk som feilslått, samtidig som stortingspolitikere og markedsfundamentalister stort sett står inne for samme linje som alltid. Regjeringspartiene møter likevel mye motbør på grasrotnivå.

Da er det viktig og bra at Rødt snakker om alternativer til dagens prisdannelse, om makspris og å bryte inn i markedsmekanismene, samtidig som vi snakker om klimavennlig energisparing.

Eller forskjellskrisen. Forskjellene i Norge har økt i flere tiår, under alle regjeringer uansett farge, men er nå på et rekordnivå. Store forskjeller er gift for samfunnet – det svekker tillit, folkehelse, det øker kriminalitet og ikke minst politikerforakt, som Unge Venstre er så bekymret for.

Ulikheten ble satt på høygir under Erna Solbergs regjering, hvor Venstre var stolt bidragsyter, og har skutt i været i under dagens forskjellskrise.

Da folk ikke fikk betalt regningene sine eller spist mat julen 2022, foreslo Rødt en straksutbetaling til folk på trygt på 1000 kr, noe regjeringen leverte.

Samtidig foreslår vi en generell økning av trygder og stønader, og kritiserer dagens arbeidslinje, som ikke handler om «arbeid til alle» men om «kan du ikke jobbe skal du straffes». Politikere sier de har forståelse for de tunge tidene, men det virker ikke alltid sånn.

Spesielt bør høyrepartiene, som Venstre, gå ekstra stille i dørene for tiden. For der kritikken av dagens flertall går varmt, er det mer lavmælt når de snakker om sine løsninger.

For i kraftpolitikken er høyresidens svar mer marked, kraftkabler og prissmitte, og høyresidens rulleblad i møte med fattigdom er heller skuffende. Hvem husker ikke Solbergs famøse «Men hadde de råd til mat før?»-utsagn, når folk ikke hadde råd til mat og klær?

Det verste i Unge Venstres innlegg er ikke den hule og repetitive kritikken av Rødt. Det verste er hvilket menneskesyn det avslører. «Rødt tilbyr enkle løsninger til frustrerte mennesker som opplever vanskelig tider på kroppen.»

For Unge Venstre er visst mannen i gaten ute av stand til å tenke selv, men svelger hver billige løsning han får servert.

Samtidig er ikke Rødts løsninger «enkle løsninger» – det er helt legitime politiske tiltak i en tid der de fleste politikere virker handlingslammet i en fattigdomskrise.

At et selverklært sosialistisk parti jobber for en sosialistisk politikk, bør ikke komme som en overraskelse, selv ikke for Unge Venstre.

I Rødts idealsamfunn har vi visket ut dagens Forskjells-Norge, vi har tatt tilbake kontrollen over samfunnsutviklingen og makten ligger hos folk, ikke bare hos de som i dag er pengesterke.

De rikeste har tjent seg rike på våres arbeid, da er det bare rettferdig å kreve at overskuddet skal gå tilbake til fellesskapet.

Det er verken tåkelegging eller «å bygge opp under politikerforakt». Det er løsningene vi mener er best, og løsningene vi går til valg og vokser på meningsmålingene på.