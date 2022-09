Kommentar

Kampen for verdigheten

Shazia Majid

BOKEN VI TRENGER: Abida Raja er 49 år og hun har brukt syv år på tørre å gi ut boken som sitt liv preget av vold, ekstrem sosial kontroll og tvangsekteskap.

Abida Rajas bok er en form for krigshistorie. Hun, og flere kvinner som henne, har vært i en egen krig. En krig om egen verdi. Og egen verdighet.

Vi trenger en bok som «Abida Raja: Frihetens øyeblikk».

Vi har hatt for få bøker som denne. Ikke for mange av dem. De finnes knapt. Derfor treffer de så hardt, når de først ser dagens lys.

Det handler om innvandrere - om døtre av innvandrere. Fra mannsdominerte, patriarkalske kulturer. Sønner og døtre av pakistanere, indere, tyrkere og marokkanere er de eldste barna. De fleste av dem er født her på 70-tallet.

Nå er de voksne. Nå gjør mange av dem opp regnskap. Og de er forbannet.

Hva hjelper det at det går så mye bedre med yngre søsken – nye generasjoner etterkommere.

Når de som gikk først, og banet vei for dem som kom etter, er blitt frarøvet et liv i verdighet. Skadene er for omfattende – og tiden leger ingen sår.

Det er for sent for mange av dem. Kvinnene selvsagt. Ikke mennene. Mennene kan nesten uten unntak skille seg og gifte seg på nytt. De skilte kvinnene er det nær sagt ingen (i miljøet) som vil ha. Så da blir de værende i giftige ekteskap og giftige familier.

Fordi mange av dem ikke fikk den utdannelsen de ønsket seg. De har antagelig jobbet, men tjent mindre enn ektemannen.

Hvor skal de ta veien? Til hvem? Skal de leve alene, nå når de snart bikker 50? Fryst ut, og sett ned på, i en hybel et eller annet sted, i verste fall på hemmelig adresse?

Og da kommer Abida Raja med sin bok og forteller hvor de skal ta veien. De skal ta veien til seg selv.

Kanskje forsvinner den økonomiske tryggheten – men de finner seg selv. Sin verdighet. Sin frihet. Det kan ikke telles i penger – det er uvurderlig.

Men dette er ikke bare en historie om frihetens øyeblikk.

Denne boken plasserer skyld. Der den hører hjemme. I patriarkatet.

Patriarkatet er enkelte fedre og det er ektemenn og brødre. Men det er også enkelte kvinner. Det er mødre, søstre, tanter, venninner og det er «miljøet». De som har skapt dette monsteret av et system – som har fortært kvinner som Abida Raja.

Og mange flere som henne. Noen har brutt ut, de fleste lever i ulykkelige ekteskap. Så når man gjør regnskap halvveis i livet – da krever man å bli hørt. Slik Abida Raja krever å bli hørt.

Det hun forteller er viktig. Noe av det viktigste i vår tid – og særlig i de miljøer hvor monsteret fortsatt fores og pleies:

Et liv med ekstrem kontroll, vold og tvangsekteskap – går seg ikke til.

Det er et liv i helvete. Det helvete fortjener ingen. Det helvete smitter over på de som fødes inn i slike hjem. Det betyr nye mennesker, med de samme skadene. Vi trenger å få malt det ut, i all dens lidelse og brutalitet. For å bryte sirkelen.

For noen vil kjenne seg igjen. De som enten har skapt dette livet for sine barn, eller som lever et slikt liv. Eller begge deler.

Gjenkjennelse er viktig. Både for ofre og overgripere. Ofrene vil kjenne seg igjen i Abida Raja. Og en kan håpe at overgripere – de som i dag har små piker, som de gjerne vil tukte og kontrollere – vil forstå at det er fånyttes.

Tvangsekteskap kan aldri bli lykkelige ekteskap.

Og på et eller annet tidspunkt vil kvinnenes fortvilelse komme til uttrykk. De bor i Norge – de ser den rivende utviklingen rundt seg. Mange av dem vil tale. Og når de taler vil korthusene rase.

Det er riktig at det ikke finnes en mørkere kraft større enn skammen. Den fanger, former og forderver.

Men med en slik åpenhet som Abida Raja viser, legger hun fra seg skammen. Den er ikke hennes å bære. Det er en maktdemonstrasjon. Jeg vet at hun risikerer mye. Jeg forstår at det har tatt henne syv år å gi ut boken.

Selvsagt har det en pris. Den prisen er mangt, men verst er ensomheten. Å miste «alle».

Men det er kanskje ikke så lett for yngre, vellykkede pakistanske nordmenn å forstå. Mange er overbevist om at krigen er vunnet en gang for alle.

Det er den ikke.

For noen er krigen riktignok over. Vunnet. Men for andre er den tapt. Atter andre står midt i kampene. Og tragedien er at det kommer stadig flere til. Stadig flere, nye grupper døtre av innvandrere.

Vi, barn av innvandrere, skal feire våre seire. For det finnes nok å feire. Innvandrer-døtrene vinner i utdanningsløpet og knapt noen gifter seg lenger med fettere fra Pakistan – og de jobber og de lykkes på nær sagt alle områder.

Men, vi skal også stå i akt for de som ikke vant. De som ble stående igjen, når mange av oss andre for forbi – opp og frem. De er våre falne. De skal hedres – ikke harseleres med.

Slik vi i dag hedrer og minnes våre foreldre og deres prøvelser mens de dannet seg et liv i Norge.

Det finnes kanskje et fåtall liv og barndom like brutale som den Abida Raja, og hennes bror Abid Raja, har levd.

Men jeg vet at det finnes mange kvinner i min generasjon – oss som gikk først – som har levd og lever vonde liv.

Alle de som ble nødt til å velge foreldrene over mannen de elsket. Alle de som for alltid vil måtte leve med spørsmålet, hva hvis?

En gang var det våre innvandrermødre, som levde sine drømmer gjennom oss. I dag er det «storesøstrene», som lever sine drømmer gjennom sine yngre søsken.

Og vi skylder dem vår oppmerksomhet og ærbødighet. Når de først viser det enorme motet som kreves – for å tale der andre har tiet.

