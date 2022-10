Kommentar

Varsler en brutal krigsvinter

PRESIDENT: Vladimir Putin ledet mandag en videokonferanse i den nasjonale sikkerhetsrådet fra sitt kontor i St. Petersburg.

Krigsvinteren i Ukraina kan bli enda mer brutal enn den blodige høsten. Når ikke Vladimir Putin lykkes på bakken kommer de russiske angrepene fra luften.

Etter ufattelige ødeleggelser og store sivile tap i byer som Mariupol er det vanskelig å forestille seg at krigen mot Ukraina kan bli verre.

Men til tross for alle tilbakeslag, har Russland fortsatt militært potensial til å utrette enormt skadeverk og påføre ukrainerne enda større lidelser.

Putin begrunner de massive rakettangrepene mot minst ti ukrainske byer mandag morgen som hevn for eksplosjonen lørdag på broen som forbinder Krim med Russland.

HOVEDSTAD: En russisk rakett traff en gate i sentrum av Kyiv mandag morgen.

Putin anklager ukrainerne for terrorangrep. Men hva har Russland systematisk gjort helt siden 24. februar?

I 229 dager er ukrainerne blitt terrorisert med angrep fra bakken, luften og sjøen.

De russiske rakettangrepene mandag er de mest omfattende på flere måneder. Og Kreml forsøker ikke engang lenger, feilaktig, å hevde at de kun angriper militære mål.

Nå oppgir de at målene er sivil infrastruktur, strøm, vann og kommunikasjon. I tillegg traff de langtrekkende presisjonsvåpnene blant annet en gangbro, en lekepark og visumkontoret til den tyske ambassade i Kyiv.

Det er dette som er terrorbombing.

Overlagte angrep mot sivilbefolkningen utgjør en krigsforbrytelse. De som etterforsker mistenkte russiske krigsforbrytelser i Ukraina har hatt det travelt de siste månedene.

RAMMET: Biler står i brann etter rakettangrepet på Kyiv mandag morgen.

Putin bommer grovt hvis målet er å svekke moral og kampvilje i det ukrainske folk. Eller hvis han tror at det vil svekke vestlige lands solidaritet med Ukraina. Det er i så fall enda en alvorlig feilvurdering i Kreml.

Mer nærliggende er det å tro at Putin har et behov for å vise muskler for sitt hjemmepublikum. De som jublet i Moskva på mandag var haukene. De som i uker og måneder har oppfordret Putin til å gå enda hardere til verks i Ukraina.

Med fanfare erklærte Putin i forrige uke at de okkuperte regionene var blitt frigjort og var blitt en del av Russland. Men den som skulle være Putins triumf, en suksessrik videreføring av Krim-annekteringen i 2014, ble i stedet overskygget av oppsiktsvekkende militære tilbakeslag.

De russiske styrker er ikke i stand til å holde byer og landsbyer som de har okkupert. Og Putins største prestisjeprosjekt, broen fra Russland til Krim går i luften. Protestene vokser internt i et system som forbyr kritiske røster.

ANGREPET: En del av broen som forbinder Krim med Russland har kollapset etter den kraftige eksplosjonen lørdag morgen.

Luftangrepene mot Kyiv og andre ukrainske byer er Putins hevn etter lørdagens eksplosjon på broen til Krim. Men det kan også være begynnelsen på en ny russisk luftoffensiv mot ukrainske befolkningssentra.

Begrensninger er imidlertid at Russland allerede har brukt en stor del av arsenalet av langtrekkende missiler.

Det kom mandag også meldinger om en annen urovekkende utvikling. Presidenten i Belarus, Aleksandr Lukasjenko, anklaget Ukraina for å forberede et angrep på landet. Han kunngjorde derfor at det er utplassert en felles styrke fra Russland og Belarus nær grensen til Ukraina.

Det minner om forspillet til krigen. Russland hadde sist vinter plassert store militærstyrker som angivelig var på øvelse i Belarus. Men øvelsen ble ikke avsluttet som planlagt. Da Putin gikk til krig var de russiske styrkene på plass.

Et av Putins påskudd for å starte krigen var grunnløse påstander om at Ukraina forberedte et massivt angrep mot russisk-støttede opprørere i Donbas. Slik Lukasjenko nå uten belegg varsler et forestående angrep mot Belarus.

SIVILT MÅL: En russisk rakett traff en park ved et lekeanlegg i sentrum av Kyiv.

Lukasjenko har så langt ikke tillatt egne styrker å delta i den russiske invasjonen. Men hans politiske og militære allianse med Putin ligger fast.

Hvis Russland skulle åpne en ny front i nord, med deltagelse av styrker fra Belarus, blir det vanskeligere for ukrainerne å forsvare seg.

Men også for Lukasjenko er det farlig. Russlands krig i nabolandet har, etter alt å dømme, liten oppslutning i Belarus.

Hadde folket i Belarus fått sagt sin mening i frie og demokratiske valg ville Putin, med stor sannsynlighet, ha mistet en nær alliert.

Slik Ukraina for all tid er tapt for Putin og hans vidløftige planer om å gjenopprette et storrussisk rike.

