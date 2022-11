NEDGANGSTIDER: – Narren og dåren overser at dyre vaner er vondest i dyrtid. Helten er hun som sier nei til å splitte regningen, han som sier at 1000 kroner er for mye i gave, de som drar på hyttetur og skjønner at raushet er gull, skriver Guro Hoftun.

Raushet i dyrtid

Vi møter dyrtiden som et folk med svekket økonomisk immunforsvar.

GURO HOFTUN, forfatter og journalist

Endelig skulle de møtes, vennegjengen fra folkehøyskolen. Det var gått tretti år siden de satt med tykke ullgensere rundt leirbålet og sang viser om solidaritet og frihet.

Nå var de voksne. Enkelte var ledere. Få var arbeidsledige. Noen var barnløse, andre hadde flere kull. Selv jobbet hun i staten og hadde mann og barn. Alt var på stell. De hadde aldri hatt for mye, aldri for lite.

«Jeg bestiller bord», meldte den ene og valgte et sted med hvite duker, små retter og stive priser.

Hun svarte med en tommel opp og sjekket saldoen.

På restauranten satt alle fordypet i menyen. De bestilte forretter, desserter, oster, dyre viner og en aperitiff. Selv tok hun ett glass vin, valgte en av de enkleste rettene og droppet forrett og dessert. I hodet regnet hun kjapt ut at det kom til å svi.

Gjengen fra leirbålet snakket om gamle dager, om lærerne, kantinematen og livet før internett. Noen tok bilder av selskapet og rettene og delte på Instagram.

Da det var på tide å gå videre, kom kelneren med regningen. En av de andre spurte: «Er det ikke like greit å splitte regningen?»

Svaret fløy kjapt rundt bordet: «God idé!»

Hun kremtet, nikket og tæppet kredittkortet.

DA NØYSOMHETEN FORSVANT: – I glansen ble middelklassen jåler, tåper og stormannsgale. Folk ble fine på det. Det som en gang het syklubber, ble «bobler med de beste damene». Gutteturen til hytta i Hedalen ble flyttet til Matterhorn Lodge i Zermatt.

Et annet sted i byen får en mann en invitasjon. En venn skal feire at han har fått ny jobb. Mannen kan ikke huske sist han traff andre enn de tre ungene sine. Det har gått i havregryn og supper i flere uker. Han tjener godt, men når strømregning, huslån, drivstoff og mat er betalt, er det tomt. Han skal unne seg tre øl på festen, bestemmer han seg for.

Så kommer spørsmålet i chatten: «Skal vi spleise på en gave? Hva med 1000 kroner fra hver?»

De andre svarer med tommel opp og «takk for initiativ».

Mannen bestemmer seg for en hvit løgn og skriver i chatten: «Pokker, sorry. Dobbeltbooka den dagen!»

På en hytte langt fra allfarvei slenges kvitteringene på bordet. Det etableres et vippsoppgjør. Utlegg til indrefilet fra Strøm-Larsen. Flasker med Barolo og Sancerre. Oster nok til å fø hele dalen.

Selv har de bidratt med brød, juice og en Norvegia.

Vipps-kravene synger på mobilene rundt bordet. Paret tar på seg luene og anorakkene, unnskylder seg for at de må dra tidligere. De setter seg i bilen og krangler hele veien til byen. Han hadde jo sagt at de ikke skulle dra. De har ikke råd. Hun mente de måtte kunne være med på en enkel hyttetur med gode venner.

De kommer hjem, henter ungene hos besteforeldrene og setter opp et stramt budsjett for resten av måneden.

NYRIK NASJON: – Vi møter dyrtiden som et folk med svekket økonomisk immunforsvar. Det beskyttende laget av nøysomhet som pleide å prege nordmannen, ble gjennom 2000-tallet vasket vekk med velstandens myke klut, skriver kronikkforfatteren.

Aldri før har man sett en så rask og markant forverring av husholdningenes økonomiske trygghet, konkluderes det i en illevarslende rapport fra forbrukerinstituttet Sifo. Frelsesarmeen ser en stor økning blant folk som henter matposer nå, sammenlignet med før sommeren. I Moss var det i juni 190 personer som benyttet seg av ordningen. I oktober var antallet økt til 470.

Som om de er upåvirket, toger de festkledde gjennom gatene. De danser som om penger ikke teller. Mot i brystet, svett i pannen. Ryggen spak og blikket fritt. Det er dyrtid, men ikke tenk på det nå i julebordsesongen! Tåle slit og tåle sludd, og tåle frost og varme.

Men hei! Det er noe de ikke forteller. De har gruet seg. For de har egentlig ikke råd. Det er for mye nå. Kontoen tappes for tusener til ekstra rentekostnader. Hundrelappene er forvandlet til tusenlapper på matbutikken. Ikke nevn strømmen. Hun oppdaterer Fortum-appen vekselsvis med bankappen. Han har begynt å brekke seg av lukten av bensin.

Vi møter dyrtiden som et folk med svekket økonomisk immunforsvar. Det beskyttende laget av nøysomhet som pleide å prege nordmannen, ble gjennom 2000-tallet vasket vekk med velstandens myke klut. For ti år siden sa gjennomsnittsnordmannen at hen tjente mer enn hen hadde behov for.

I glansen ble middelklassen jåler, tåper og stormannsgale. Folk ble fine på det. Det som en gang het syklubber, ble «bobler med de beste damene». Gutteturen til hytta i Hedalen ble flyttet til Matterhorn Lodge i Zermatt.

For enkelte ble det et mareritt å gå på middag hjem til folk som serverte skvip fra en kartong med Côtes du Rhône. Ahhh, som de savnet en kompleks Clinet fra Bordeaux, da!

Vi ser det nå, hvordan de svekkede anstrenger seg for å holde farten fra de gode årene oppe. Restaurantene damper av gapskratt og hetetokter ved fulle bord. Kelnerne tar bestilling. Det skåles. Klumpen i halsen svelges med champagne. Små retter på store tallerkener betraktes med anerkjennende, fortvilte blikk.

Snart ryddes bordene. Noen foreslår å splitte regningen. Det plinger i vipps-appene. Kredittkortene tæppes og tappes. Det hele er et tragisk teater som spilles med manus fra et ekstravagant stykke som har gått ut på dato. Narren og dåren overser at dyre vaner er vondest i dyrtid.

Helten er hun som sier nei til å splitte regningen, han som sier at 1000 kroner er for mye i gave, de som drar på hyttetur og skjønner at raushet er gull.

Ikke i form av indrefilet og viner fra Bordeaux, men raushet overfor de som vil være med, men som ikke kan holde samme fart og stil som i fjor.