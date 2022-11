Kommentar

Mettes lykkelige dag

DRONNINGEN AV BORGEN: Mette Frederiksen lurte alle på målstreken, og kan fortsette som statsminister i det lille land. Hva slags regjering det blir er ennå uklart.

Nærmest som på overtid, etter en helt ellevilt spennende valgnatt, kunne statsminister Mette Frederiksen til slutt erklære seier.

Var vi vitne til tidenes valgthriller i går kveld? Hele kvelden lød nemlig refrenget: Det blir en ny regjering i Danmark, med Lars Løkke Rasmussen på vippen – den som avgjør hvem som skal styre Danmark fra statsministerkontoret.

Så, helt på tampen, nærmest på overtid, tikket det avgjørende mandatet inn for rød blokk – og Mette Frederiksen beholder etter alle solemerker flertallet i Folketinget.

Jubelen sto i taket blant Socialdemokraternes tropper og Frederiksen selv var synlig kry over at mot de fleste spådommer klarte å fravriste comeback-Lars Løkke rollen som kongemaker i den videre regjeringsprosessen på Christiansborg.

Socialdemokratiet gjør sitt beste valg på 20 år, og for Frederiksen selv er det en betydelig triumf etter en lengre periode med motgang og beskyldninger om maktarroganse. Selv ikke den gedigne minkskandalen var altså nok til å felle henne.

Flertallet blir litt mindre enn det var, og Frederiksen gjentok i natt budskapet om en «regering hen over midten», til en smule forargelse blant de andre røde partiene. Danmark ser dermed ut til å gå mot en ny regjering – med Frederiksen ved roret, men med en helt annerledes sammensetning. Samtidig er det nok ikke så veldig usannsynlig at Socialdemokratiets egentlige ønske er å fortsette som før – alene i regjering.

Det som skulle blir Lars Løkke Rasmussens drømmekveld, ble til en kjedelig nedtur for ringreven, selv om det nystartede partiet hans, Moderaterne, gjorde et knallvalg. Den 58-årige veteranen har fylt et åpent sentrumsrom i dansk politikk.

Løkke, som var leder i Venstre i ti år og statsminister i to perioder, startet tidligere i år sitt eget blokkoverskridende parti, omtrent slik «Birgitte Nyborg» gjorde i den nesten nifst virkelighetsnære dramaserien «Borgen».

Før valgkampen ble sparket i gang for fire uker siden, lå partiet moderat plassert på målingene, men veteranen Løkke har ført en oppsiktsvekkende sterk valgkampanje, og manøvrerte seg nesten inn til politikkens og begivenhetens sentrum.

På borgerlig side gjør både Venstre og De Konservative det svakt. Spesielt for Venstre må det være ergerlig å se at to helt nye partier, begge ledet av gamle Venstre-topper, gjorde det skarpt. I tillegg til Løkkes sentrumsprosjekt, gjorde eks-minister Inger Støjberg et oppsiktsvekkende comeback til høyre for sitt gamle parti.

Valgets største taper er utvilsomt Dansk Folkeparti, som i 2015 var Danmarks nest største parti, og som nå så vidt kryper over den lave sperregrensen på kun to prosent.

Mange av DFs velgere har trolig gått til Inger Støjbergs Danmarksdemokrater. Jyske Støjberg – som for under et år siden ble kastet ut av Folketinget og dømt til 60 dagers ubetinget fengsel i en dramatisk riksrettssak – gjorde det spesielt godt på Jylland.

HOVEDPERSONENE: Igjen klarte Mette Frederiksen å vinne over rivalen Lars Løkke Rasmussen – denne gangen med svært liten margin.

At nesten ni prosent av velgerne stemte på Moderaterne, som altså er et nydannet sentrumsparti med et svært vagt valgprogram og en partileder som konsekvent har nektet å peke på den ene eller andre statsministerkandidaten – er selvsagt smått sjokkerende.

Men dansk politikk er mer personorientert enn det vi er vant til her hjemme, og Moderaternes plutselige oppsving handler nok først og fremst om personen Lars Løkke – som altså var statsminister frem til 2019.

Løkkes neste, planlagte trekk, var å selge seg dyrt for både Mette Frederiksen og den blå blokkens reelle statsministerkandidat, Venstre-lederen Jakob Ellemann-Jensen.

I Moderaternes egne i rekker ble det mumlet om en storkoalisjon i Danmark – der de to store på begge sider inngår, og med Løkke som limet som skulle binde prosjektet sammen. Venstre avviste gjennom hele valgkampen et slikt scenario, mens Mette Frederiksen overrasket alle da hun gikk til valg på å danne en «bred regering hen over midten», uten at hun konkretiserte hvilke partier hun eventuelt så for seg i en slik konstruksjon.

Frederiksens omstridte og svært dristige strategi viste seg altså å være «genial» nok til å kunne gi henne makten i dansk politikk i fire nye år. For de borgerlige var blokkens manglende evne til å samle seg om én statsministerkandidat en helt katastrofal inngang til valget.

De Konservatives Søren Pape Poulsen lanserte seg selv som statsministerkandidat i august, og siden gikk det bratt nedover for Høyres danske søsterparti. Samtidig klarte ikke den ferske partileder Ellemann-Jensen i Venstre å fremstå som det naturlige alternativet til Mette Frederiksen.

Luringen Løkke har utnyttet denne forvirringen til fulle, og mot slutten av valgkampen handlet det nesten kun om ham og statsminister Frederiksen.

Men det virkelige dramaet, med Lars Løkke Rasmussens pekefinger i hovedrollen, ble avlyst på overtid i natt.

Nå er Mette Frederiksens posisjon som dronningen av «Borgen» temmelig ubestridt, og hun kan diktere prosessen fremover.

Det kan ta tid før hennes nye regjering er på plass, og det blir spennende å se om det i det hele tatt blir noe av den brede regjeringen hun har insistert på helt siden hun lyste ut nyvalget – som hun til slutt gikk seirende ut av, med svært liten margin.

Resultatet er en enorm triumf for henne personlig, og for en politisk og ideologisk bevegelse som enda en gang viser at ryktene om sosialdemokratiets død er betydelig overdrevne.

I dag kan hun spise sin ostemad, og nynne blidt på på Benny Andersens gamle klassiker: «Livet er ikke det værste man har/og om lidt er kaffen klar.»