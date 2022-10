Leder

Iran: «Begynnelsen på slutten»

PROTESTBØLGE: Overhele verden har iranske kvinner og sympatisører tatt til gatene for å demonstrere mot det undertrykkende iranske regimet.

Iranske kvinner fronter et modig opprør mot landets fanatiske regime. Den Islamske Republikk svarer som den pleier. Med vold.

Denne uken har tusenvis av iranere deltatt i flere minnemarkeringer for Mahsa Aminis død. I deler av islamsk tradisjon er det vanlig å markere at det er 40 dager siden en persons bortgang. Amini er den unge kvinnen som døde i det forhatte moralpolitiets varetekt.

Både i 22-åringens hjemby, Saquez og ved universiteter over hele landet har folk de siste dagene samlet seg for å protestere mot fundamentalistene som styrer Iran. Demonstrantene møtes med skarpe skudd og tåregassgranater fra landets sikkerhetsstyrker.

Sårede ungdommer er blitt ført bort i ambulanser som har fraktet dem til psykiatriske sykehus hvor de ifølge Irans utdanningsminister får korrigert sin «antisosiale» oppførsel av «eksperter». Vi kan jo bare gjette hva slags ekspertise de besitter.

Opprøret i Iran er nå inne i sin sjette uke. Menneskerettighetsgrupper anslår at ca. 250 personer er blitt drept under demonstrasjonene. Rundt 12 000 skal være arrestert. Men tallene er usikre. Blant annet vet man ikke hvor mange som er skadet, fordi mennesker som er blitt utsatt for sikkerhetsstyrkenes brutalitet ikke tør oppsøke sykehus, apoteker eller ringe ambulanse.

Regimet har sine folk over alt, og det har vist seg forbundet med fare å oppsøke helsehjelp i slike situasjoner. Menneskerettigheter eller konvensjoner som skal beskytte liv og helse betyr ingen verdens ting for det paranoide islamiststyret.

Masseprotestene i Iran har fått avleggere i hele verden, hvor eksiliranere og hundretusener av sympatisører ukentlig uttrykker sin avsky mot det undertrykkende presteveldet. Men viktigst er selvfølgelig den folkelige oppstanden i hjemlandet, der demonstrantene sist helg tok til gatene under slagordet «begynnelsen på slutten».

Det er et sterkt signal som kanskje ikke beveger ayatollaene akkurat nå, men som likevel kan være med å bidra til at deres bakkemannskaper skifter side. Ifølge ubekreftede rapporter skal lokalt provinspoliti ha nektet å gå til angrep på demonstranter, og sluttet seg til opprørernes rekker.

Foreløpig er det lite som tyder på at Irans øverste leder, Ali Khamenei (83), ikke har stålkontroll over den hensynsløse Basij-militsen, de paramilitære gruppene som gjerne settes inn mot folk som våger å protestere mot myndighetene.

Videobilder fra demonstrasjoner i Iran viser likevel at militsen ikke slår like hardt tilbake. Brutaliteten er avskyelig nok, men kanskje gjør det noe med de pistolbehengte soldatene å gå til angrep på demonstranter som i hovedsak er kvinner, skolejenter og ubevæpnede studenter.

Demonstrantenes mot signaliserer også at dette er en generasjon som ikke like lett lar seg undertrykke av trusler om vold. De lar seg heller ikke diktere av sosiale konvensjoner.

Religiøse fundamentalister har til alle tider brukt undertrykkelse som våpen mot kvinner. I Iran er det i ferd med å gå opp for presteveldet at den tiden er over. Spørsmålet er hvordan islamist-regimet møter den erkjennelsen.