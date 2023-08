Kommentar

I fengsel eller i Det hvite hus?

Per Olav Ødegård Kommentator i VG. Tidligere utenriksjournalist og korrespondent for VG i USA. Skriver mest om internasjonale forhold.

TILTALT IGJEN: Tidligere president Donald Trump på golfbanen i Bedminster, New Jersey, 13. august. Tirsdag ble 77-åringen tiltalt for fjerde gang, denne gang i Georgia.

Kan en mann som er tiltalt for å lede en kriminell sammensvergelse bli president i USA?

For kort tid siden var det absurd å stille spørsmålet. I dag er spørsmålet høyst relevant og svaret er ja.

Donald Trump er storfavoritt til å bli det republikanske partiets presidentkandidat i 2024. I meningsmålingene har han om lag samme oppslutning som president Joe Biden.

Til tross for fire forskjellige alvorlige tiltalebeslutninger og kommende rettssaker kan Trump bli valgt til USAs neste president. Det kan tenkes at en eller flere juryer finner Trump skyldig, men at velgernes dom blir en helt annen.

Trump kan havne i fengsel, eller i Det hvite hus. Hvis han må sone, men samtidig vinner valget, står USA overfor en konstitusjonell krise som grunnlovsfedrene ikke klarte å se for seg.

KRIMINELL SAMMENSVERGELSE: Statsadvokat Fani Willis i Fulton County i Georgia har ledet granskingen av valginnblanding i 2020. En storjury har tatt ut tiltale mot Donald Trump og atten andre.

De første ordene i den 98 sider lange tiltalen mot Trump og hans medsammensvorne summerer hva dette handler om:

– Den anklagede Donald John Trump tapte presidentvalget i USA 3. november 2020. En av statene han tapte var Georgia. Trump og de andre som anklages i denne tiltalen nektet å akseptere at Trump tapte. Med vitende og vilje deltok de i en konspirasjon for på ulovlig vis endre utfallet av valget i Trumps favør.

Det som følger er en detaljert gjennomgang av 41 tiltalepunkter som beskriver sammensvergelsens hvem, hva og hvor.

Trump er tiltalt på 13 punkter. Ett av disse er Trumps famøse telefonsamtale 2. januar 2021 med den ansvarlige for valgavviklingen i Georgia, republikaneren Brad Raffensperger.

TILTALT: Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani er tiltalt i saken som omhandler valginnblanding i Georgia. Her utenfor rettsbygningen i Fulton County i august i fjor.

Trump kom med en rekke usanne påstander om valgfusk og at han egentlig hadde vunnet valget i Georgia med klar margin. Han ba Raffensperger finne det antallet stemmer han trengte for å vinne.

Trump omtaler dette som en «absolutt perfekt samtale».

I tiltalen beskrives dette som et overlagt forsøk på å endre et lovlig og godkjent valgresultat.

Raffensperger nektet å bøye av for presset fra Det hvite hus. Samtalen med Trump ble offentliggjort. Siden den gang har statsadvokaten i Fulton County gransket Trump og hans medarbeideres innblanding i valget.

Etter å ha presentert bevisene for en storjury ble det tirsdag morgen, norsk tid, tatt ut tiltale mot Trump og 18 andre. En av disse er hans tidligere stabssjef Mark Meadows. En annen hans tidligere advokat, Rudy Giuliani.

SKJERPET SIKKERHET: Stort politioppbud utenfor rettsbygningen i Atlanta da en storjury møttes for å vurdere bevisene mot Donald Trump og hans medarbeidere.

Den omfattende tiltalen inkluderer anklager om falske dokumenter og påstander, utpressing, trakassering og forsøk på valgjuks. Det mest oppsiktsvekkende i tiltalen er at alle 19 er anklaget for å ha deltatt i en sammensvergelse.

Justismyndighetene viser til en lov som vanligvis brukes mot organiserte kriminelle nettverk. Lovbrudd begått av ulike personer kan legges sammen, hvis alle de tiltalte har hatt et felles formål.

I dette tilfellet var formålet opplagt. Trump, hans advokater og medarbeidere ville snu nederlag til seier slik at presidenten ble gjenvalgt. Det er ikke straffbart å bestride et valgresultat.

For å få en fellende dom må påtalemyndigheten overbevise en jury om at Trump og hans folk gikk langt lenger enn å argumentere, og at de faktisk brøt delstatens lover.

NÆR MEDARBEIDER: President Donald Trump sammen med stabssjef Mark Meadows utenfor Det hvite hus i mai 2020. Nå er begge tiltalt for å ha deltatt i en sammensvergelse for å omgjøre valgresultatet i Georgia.

Trump har aldri erkjent valgnederlaget i 2020. USA sliter fortsatt med de politiske og juridiske etterdønningene etter valget i 2020.

Nå står Trump tiltalt for alvorlige lovbrudd, mot nasjonen og delstaten. I tillegg til å drive valgkamp må Trump føre kamp i rettsvesenet.

I valgkampen i 2020 sa Trump gang på gang at han ikke kunne tape, med mindre det ble begått omfattende valgfusk.

Han hadde forberedt sine tilhengere på at det kunne skje. Han sørget for å svekke velgernes tillit til valgsystemet. Hvis han tapte kunne han rope juks og bli trodd av sine egne.

I ROSEHAGEN: President Joe Biden, her utenfor Det hvite hus på mandag, har om lag samme oppslutning som Donald Trump i meningsmålingene.

En stor andel av republikanske velgere oppfatter prosessene mot Trump som politisk begrunnet. At dette bare er et forsøk på å stanse Trump på hans vei mot en ny presidentperiode.

Det er dette Trump forteller sine tilhengere på valgkampmøtene.

Han bygger sin valgkamp på å spille rollen som et uskyldig offer som kjemper mot demokratene og den dype staten.

Uansett hvordan rettsprosessene påvirker Trumps muligheter til å bli valgt, er skadevirkningene store for det amerikanske samfunnet. En stor del av befolkningen har mistet tilliten til institusjonene som skal verne om rettsstaten og demokratiet.

Det har vært en bevisst strategi og den høye oppslutningen om Trump viser at planen har vært vellykket. Prisen er at det amerikanske demokrati er brakt i stor fare.

Ennå er ikke Trump dømt for noen av forholdene han er tiltalt for.

Skulle han bli dømt kan han som president benåde seg selv. Han kan ikke omgjøre en dom på delstatsnivå. For Trump er tiltalen i Georgia den farligste av dem alle.