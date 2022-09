Kommentar

Mange skjær i sjøen for Kristersson

HUNDEELSKER: Moderaternas partileder og trolig påtroppende statsminister Ulf Kristersson (58).

De borgerlige vant det uhyre jevne valget i Sverige. Nå begynner den kronglete veien til regjeringsmakt.

Som ventet ble ikke valgresultatet i Sverige endret til de rødgrønnes fordel etter tellingen av de siste stemmene. Det ekstremt jevne valget tippet i blå favør – stikk i strid med de første valgdagsprognosene.

Men nå begynner det virkelige arbeidet for Ulf Kristersson, som etter alt å dømme blir Sveriges nye statsminister.

Moderaterna-lederen fra universitetsbyen Lund i Skåne er kjent som en rolig og kompromissvillig politiker, og det han mangler av karisma må han ta han igjen i politisk list.

Nå skal han bære sprikende staur, for å sitere salig statsminister Per Borten (1967–71), og det er forsiktig sagt.

For å forene det nasjonalistiske og sosialkonservative Sverigedemokraterna og det liberalistiske og EU-entusiastiske Liberalerna er en oppgave som krever fingerspitzengefühl.

Mest trolig går han for en regjeringskoalisjon mellom Moderaterna, altså det svenske Høyre, og lille Kristdemokraterna. En stort og selvsikkert SD må gis tunge konsesjoner, men de langt mindre og nokså skadeskutte Liberalerna vil sitte på vippen i den nye riksdagen (Sveriges storting), og må også få reell innflytelse.

I forrige periode inngikk Liberalerna (som tidligere het Folkpartiet) i det særdeles skjøre grunnlaget til Stefan Löfven og senere Magdalena Anderssons regjering. Partiet nektet å forholde seg til SD i Riksdagen, og foretrakk motvillig heller å støtte Socialdemokraterna enn å lage en avtale med Jimmie Åkesson for å gi landet en borgerlig regjering.

Før valget varslet de at deres posisjon som et borgerlig parti skulle gjenopprettes, og det er derfor svært lite trolig at Liberalerna på ny tar turen «over streken» og hindrer Kristerssons regjeringsprosjekt. Det skal ekstremt mye til om Liberalerna ikke vil slippe frem Kristersson når regjeringsvoteringen kommer opp i Riksdagen (Sverige har såkalt investitur, hvilket betyr at en regjering må ha et aktivt tillitsvotum).

Men Liberalerna, som på søndag gjorde sitt dårligste valg noensinne, vil absolutt ikke sitte i regjering med SD, og vil heller ikke være en dørmatte for en Kristersson-regjering som må lene seg tungt på Åkesson og hans storinnrykk av sverigedemokrater.

Det samme gjelder andre veien: Sverigedemokraterna kommer til å gi lite spillerom til Liberalerna, ikke minst i innvandrings- og integreringspolitikken.

Midt imellom disse motpolene på den svenske høyresiden, står Ulf Kristersson og Kristdemokraternas Ebba Busch og skal forsøke å lage en regjeringsplattform som alle kan si seg passe fornøyde med.

Etter kaosvalget i 2018 gikk det fire måneder før Sverige fikk en ny regjering. Det vil neppe skje denne gangen. SD er ikke lenger paria på borgerlig side, og Åkesson er neppe interessert i å sette ultimative krav som kan ødelegge svenskenes riktignok ikke overveldende ønske om en ny kurs for landet.

Sverigedemokraterna vil ha regjeringsposisjoner, men er neppe interessert i å sette hardt mot hardt. De fire partiene var i valgkampen skjønt enige om at de gikk for regimeskifte.

Det er Kristerssons store forhandlingskort overfor sine partnere.

Hva vil, eller må, en Moderaterna-ledet regjering gjennomføre i første omgang? Det viktigste er å sette ut i live en troverdig plan for å få kontroll på gjengkriminaliteten, skytingene og knivstikkingene. En form for strømstøtte til vanlige folk og næringslivet må også på plass. Regningene skal ned.

Partiene er dessuten omforent på at det trengs mer kjernekraft i Sverige.

Mer uenige er de om skatteletter og om konkrete forslag på integreringsfeltet, som spørsmålet om språktesting og ADHD-screening for å fange opp unge som kan være i fare for å havne inn i sosialt utenforskap og gjengkriminalitet. Også innenfor helse og skole er det store uenigheter partiene imellom.

Men alt tyder på at Sverige om kort tid får sin første borgerlige statsminister på åtte år – da Fredrik Reinfeldts Allianse-regjering gikk etter at flertallet forsvant etter valget i 2014.

Det betyr ikke at Socialdemokraterna, altså det svenske Arbeiderpartiet, er en altfor slagen kjempe av den grunn. Partiet gikk frem over to prosentpoeng fra (det riktignok svake) det forrige valget, og statsminister og partileder Magdalena Andersson har siden hun tok over i november i fjor vært Sveriges klart mest populære politiker.

Hun minner ikke så lite om «vår egen» Gro Harlem Brundtland, som etter hvert ble Norges «landsmoder», selv om det tok sin tid. «Magda», som noen ynder å kalle henne, er en alltid saklig, nesten kjedelig politiker som styrer unna spillopper og enkle triks.

Den tidligere mangeårige finansministeren er seriøs, trygg og en anelse streng, men ikke uten empati. Og i likhet med Gro, som tapte valget i 1981 etter å ha sittet som statsminister et drøyt halvår, er hun etter sigende fast bestemt på å føre partiet sitt tilbake til regjeringskontorene.

Men først går stafettpinnen til en Ulf Kristersson som ikke tåler mange kluss i vekslingene før det på nytt blir uro i svensk politikk.

Sverige står foran en uhyre interessant periode, og selv om også «Sossarna» har endret politikken ganske radikalt de siste årene, vil Sverigedemokraternas inntog i de indre maktstrukturene i svensk politikk bety et endret – noen vil kanskje si hardnet – Sverige.

Og det selv om de store linjene ligger fast. Sverige forblir et konstruktivt EU-medlem og (snart) Nato-medlem, og en god alliert for de andre landene i Norden.

For Ulf Kristersson er en moderat Moderat. Selv ikke en Jimmie Åkesson på tung opptur kan endre akkurat det.