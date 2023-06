Leder

Stusselige resultater av klimatiltak

Temperaturen har steget med hele tre grader i Flå kommune fra 60-årene til nå. Da er en nedgang på en halv prosent i utslipp av norske klimagasser i 2022 stusselig.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

I helgen publiserte VG en unik oversikt over temperaturstigningen i norske kommuner siden 1960-tallet.

Det meste tyder på at menneskeskapte endringer i klimaet vårt er en hovedårsak til at temperaturen stiger.

På pedagogisk vis får folk i innlandskommuner som Flå i Hallingdal og Gausdal i Innlandet fortalt at snitt-temperaturen de siste årene har ligget 3 grader høyere enn på 60-tallet.

Det er en viktig sammenligning som treffer folk i deres eget hverdagsliv og lokalsamfunn.

FLÅ SENTRUM: Den store bjørnefiguren utenfor kjøpesenteret og hotellet i Flå merker neppe at snittemperaturen i kommunen har steget med tre grader sammenlignet med perioden 1960–69.

Ordskiftet om klima og miljø har ofte en tendens til å dreie seg om målsettinger og avtaler fra de store, internasjonale klimatoppmøtene i Paris, Sharm-el-Sheik og i De forente arabiske emirater (november 2023).

Det kan lett «fly» over hodet på mange. Spesielt dersom også de internasjonale målsettingene om nedgang i utslipp og temperaturstigning stadig viser seg å være milevis fra målene.

Avstanden mellom målsetting og status er ofte svært stor. Slik situasjonen er i mange av landene som har skrevet under på den åtte år gamle Parisavtalen.

Slik også i landet som i sin tid hadde verdens første kvinnelige miljøvernminister, Gro Harlem Brundtland - senere FNs spesialutsending for klimaspørsmål.

Norske utslipp av CO₂ og andre klimagasser falt med 0,5 prosent i 2022. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå som kom sist uke. Det er en utvikling som går så sakte - at det bør fremstå pinlig for både klimaminister Espen Barth-Eide og andre ansvarlige ledere i landet.

La oss minne om at Norges mål er å kutte minst 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå.

Til nå er utslippene kuttet med 4,7 prosent.

Det er det vittige sjeler innen friidretten kaller tilløp uten hopp.

Den manglende evnen til å ta sats illustrerer også hvor viktig samarbeidet er med EU om å kutte klimautslipp gjennom EUs kvotesystem EUs kvotesystemHensikten med EUs klimakvotesystem er å redusere utslipp fra energiproduksjon, industri og luftfart. Systemet setter et felles tak på antall tonn CO2-ekvivalenter de europeiske bedriftene samlet kan slippe ut. Alle virksomheter som omfattes av systemet, må hvert år levere inn én klimakvote for hvert tonn CO2-ekvivalenter de slipper ut. I utvalgte sektorer kan virksomhetene søke om å få kvoter gratis. Kvoter som ikke tildeles gratis må kjøpes i markedet, slik at de kan dekke utslippene sine. Slik skal det lønne seg å kutte utslipp. Gjennomsnittsprisen på en klimakvote i 2022 var på omtrent 80 euro. (Kilde: Miljødirektoratet).

De kvotepliktige utslippene av klimagasser i Norge har ikke gått ned det siste året, men systemet over tid har medført at de samlede kvote-utslippene i Europa er kuttet.



MELKØYA: Melkøya ved Hammerfest er et av Norges største punktutslipp. Å kutte utslippene ved det store anlegget for flytende naturgass (LNG) regnes som avgjørende for å nå klimamålene.

For at Norge skal nå omstillingsmålet om 55 prosent kutt i nasjonale utslipp innen 2030, er det behov for flere virkemidler enn kvotesystemet, påpeker Miljødirektoratet i en fersk vurdering.

Miljødirektør Ellen Hambro sier at - så å si alt vi har utredet må gjennomføres, og mye må skje parallellt, hvis målene skal nås.

Det høres ikke uten videre realistisk og gjennomførbart ut.

Det viktigste er uansett at regjeringen kommuniserer at de har forstått alvoret i temperaturstigningen og at Norge ikke er i rute i klimapolitikken.

Da må det vises lederskap, vilje og handlekraft til å kutte mer utslipp raskere.

Det etterlyses en troverdig plan som etterfølges av gjennomførbare tiltak.