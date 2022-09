IKKE BARE DET GLADE 80-ÅRET: – 80-talls-stilen er tilbake i motebildet. La oss håpe vi slipper 16 prosent rente, skriver kronikkforfatteren.

Back to the 80s?

Det er mye man kan savne med 80-tallet tilbake, men ikke rentenivået.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

HILDE W. NAGELL, rådgiver i sentrum/venstre-tankesmien Agenda

Amerikanske college-gensere, cowboy-boots, dongeri med høyt liv, hockey-sveis, krepp-permanent og synth-pop er tilbake i motebildet.

La oss håpe vi slipper 16 prosent rente.

Jeg tuller ikke. Det var en prognose vi måtte regne på da vi kjøpte vår første bolig på midten av 90-tallet. Da hadde man fortsatt boligkrakket på slutten av 80-tallet friskt i minnet. Ingen vil tilbake dit.

I 1991 ble en bekjent av meg tvunget til å selge leiligheten sin i Oslo fordi han ikke klarte renteutgiftene. Han angrer fortsatt. Salgssummen var langt lavere enn prisen han kjøpte den for.

Det han fikk for leiligheten dekket ikke en gang lånet. Han hadde mistet tak over hodet, og satt samtidig med et kraftig lån i banken.

Løsningen ble at han og kona tok med seg ettåringen sin og flyttet inn i den uisolerte lille sommerhytta til foreldrene til de fikk økonomien på fote igjen.

SKYHØY INFLASJON: – Vi som husker 80-tallet vet hvor sårbart det var å ha mye gjeld, skriver statsviter i Agenda, Hilde Nagell.

Men vi som husker 80-tallet vet også hvor sårbart det var å ha mye gjeld. Den sårbarheten er der også nå. Nordmenn ligger ligger på verdenstoppen i gjeld. Mange har lånt på huset for å finansiere oppussing, ny bil eller ferie.

For de fleste som kjøpte bolig på den tiden pekte alle piler etter hvert i riktig retning. Rentefradraget var langt større. Boligprisene betydelig lavere. Selv med fastrente på 4-6 prosent var det levelig. Inflasjonen spiste opp lånet, og rentene fortsatte å gå nedover. Verdistigningen på rekkehuset vårt har vært formidabel.

Det gikk fint for oss, men ikke av seg selv.

Det er lett å glemme at denne positive utviklingen var godt hjulpet av politikk. Ved inngangen til 1990-tallet var norsk økonomi inne i den kraftigste lavkonjunkturen siden den annen verdenskrig.

Det ble møtt med aktiv pengepolitikk. Rentene ble satt ned. Og med aktiv finanspolitikk: det offentlige brukte mer penger. Lave renter og mer pengebruk i dårlige tider er klassisk motkonjunkturpolitikk.

Også speilvendingen av den politikken er hentet rett ut av læreboka i samfunnsøkonomi. Når økonomien går godt, må rentene settes opp og det offentlige må bruke mindre penger. Ellers vil prisene stige.

BERØMT ØKONOM: – Motkonjunkturpolitikkens far John Maynard Keynes (her sammen med konen Lydia Lopokva) mente også at staten må trekke inn penger for å redusere farten i økonomien når den går bra, og dermed dempe inflasjonen,

Der er vi nå. Prisene er på full fart oppover. Noe av prisstigningen skyldes mangel på varer og økt pris på varer vi importerer. Men de høye prisene henger også sammen med at norsk økonomi går godt.

Norges Bank mener derfor at renteøkninger er nødvendig, og har varslet at styringsrenten skal økes flere ganger innen utgangen av 2023.

Renteøkninger kan gjøre en del av jobben. Men det er en tålegrense. Beregninger fra Statistisk sentralbyrå som ble gjort før prisstigningen denne høsten viser at 900 000 nordmenn ikke vil klare en stor uforutsett utgift.

Bedrifter vil måtte øke prisene for dekke opp for de økte renteutgiftene, noe som vil forsterke inflasjonen.

Derfor må offentlige utgifter også strammes inn. Motkonjunkturpolitikken til den britiske økonomen John Maynard Keynes ble brukt av Einar Gerhardsen etter krigen. Da brukte staten penger for å få fart på økonomien.

Den samme resepten må brukes nå, men med motsatt fortegn.

For Keynes mente nemlig også at staten må trekke inn penger for å redusere farten i økonomien når den går bra, og dermed dempe inflasjonen.

Dette er tøff medisin. Det meste er blitt dyrere, også det aller mest nødvendige, som mat, strøm og drivstoff. Mange kan komme til å slite med å klare renteøkningene.

På toppen av dette vil konsekvensene av et stramt budsjett være at viktige samfunnsprosjekter må legges på is. Det blir ikke populært.

Men det kan bli langt vondere for folks lommebok om de lar det være.

Hilsen en som husker 80-tallet.