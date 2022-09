Kommentar

En hyllest mens han er her

Ingebrigt Steen Jensen har skrevet bok om å leve med Alzheimers sykdom.

Ordene er ofte overstrømmende etter at noen har gått bort. Men er det ikke egentlig viktigere og varmere med en «levolog» enn en nekrolog?

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Ingebrigt Steen Jensen er en bemerkelsesverdig person, i alt fra det lille lokalmiljøet til den store norske offentligheten. Det er han i presens, ikke i preteritum.

Da er det fint å kunne skrive litt nå om hva han betyr, i stedet for å vente til verbet må bøyes på en annen måte.

Det er snart ett år siden Steen Jensen fikk den brutale beskjeden. Alzheimers sykdom. Det er den vanligste årsaken til demens, noe rundt 100.000 nordmenn lider av.

Å få en slik diagnose snur naturlig nok opp-ned på alt.

Et jevnt tap av nerveceller i hjernen er irreversibelt. Hukommelsessvikt, kognitiv svekkelse og personlighetsforandringer er dessverre hyppige ingredienser på Alzheimers skjebnesvangre meny.

Ingen vet hvor lenge du svekkes før regningen for et levd liv skal gjøres opp. Og hvordan i all verden skal man håndtere den gradvise nedoverbakken?

Måten Ingebrigt Steen Jensen nå velger å forholde seg til det han er rammet av på, sier mye om den nevnte bemerkelsesverdigheten.

Han er klar med boken «Før jeg forsvinner». Der har 67-åringen skrevet seg gjennom de vonde månedene som har gått siden han ble diagnostisert.

Selv kaller han det «skammens sykdom», «den vi ikke snakker om – selv ikke i bisettelsen». Men nettopp det er det all grunn til å gjøre.

Stabæk har mye å takke Ingebrigt Steen Jensen for. Her er han sammen med Christian Michelsen etter en seier for 12 år siden.

Akkurat her kan Ingebrigt Steen Jensens valg om åpenhet ha så mye å si. Gjennom å fortelle nakent og ærlig om angst og sorg, kan han bidra til å senke terskelen for andre til å snakke om en sykdom som ikke fortjener å være stigmatisert.

Og skal vi først dvele litt ved viktige bidrag fra Steen Jensens side, er det jo fint å også ta for seg hva han fikk utrettet før han ble syk.

Det er ikke rent lite.

Av alt han har oppnådd på ulike arenaer, står nok eventyret med Stabæk ham aller nærmest.

Mange kjenner Ingebrigt Steen Jensen bedre enn jeg gjør, men jeg har hatt et forhold til hvem han er siden jeg var barn. Den gangen var vårt kjære Stabæk først og fremst en bandyklubb.

Mye av idrettsaktiviteten foregikk på det som formelt het Stabekkbanen, men som lokalt bare gikk under kallenavnet «Plassen». Den var gruslagt, utstyrt med strekklys og ikke akkurat skapt for toppfotball.

Jeg husker vagt Ingebrigt Steen Jensen som spiller, uten at det gjorde så mye inntrykk. Det gjorde derimot driven og engasjementet i miljøet, også da Stabæk var en breddeklubb.

Slagordet «Stabæk Jets – go’stolens skrekk» lokket vel strengt tatt ikke så mange opp av stresslessen, men Ingebrigt Steen Jensen hadde en urokkelig tro på å gjøre det umulige mulig.

Uten ham hadde Stabæk med all sannsynlighet fortsatt vaket rundt langt nede i divisjonssystemet.

Mange skal ha sin del av æren for den ekstreme forvandlingen, men det er hevet over tvil at Ingebrigt Steen Jensen var den visjonære arkitekten.

Jeg var så heldig å få være i A-stallen i de to årene Stabæk tok seg fra 2. divisjon til eliten. Lars Tjærnås styrte det som skjedde på banen, men Ingebrigts aura bidro definitivt til å skape den stammekulturen og troen som trengs for å skape i lag.

Eller på et lag, om du vil.

Aller størst var en høstkveld på Kuventræ i Os i 1993. Da kansellerte Ingebrigt Steen Jensen alle flybilletter hjem fra Bergen – i ren eufori – etter at opprykket var i boks. Ingen som var til stede den kvelden og vestlandsnatten har nok opplevd maken til stemning siden.

Evnen til å få til noe sammen har også stått sentralt i Steen Jensens virke som suksessrik forfatter, foredragsholder, reklamemann og samfunnsdebattant.

Han startet med reklame på 80-tallet, oppnådde suksess med firmaet JBR og var sentral da Dinamo tok form som et ledende kommunikasjonsmiljø på Lagåsen nær Fornebu. Senere var han ivrig i reklamebyrået «Alle gutta».

Stemmen til Ingebrigt er enda mer relevant av at han ikke tegner noe glansbilde av seg selv. Han våger å være ærlig i offentligheten også om nedturer og egne svakheter.

Den selvbiografiske boken «Steen i glasshus» ble lansert med ordene «om en mor som ble, en far som dro og en Ingebrigt som forsvant i natt og tåke». Her står det anstrengte forholdet til faren Brikt sentralt.

At en som har levd så lenge i flomlys våger å vise også sine sårbare sider, sier mye om en mangefasettert personlighet.

Fortsatt er Ingebrigt Steen Jensen her. Og om det er noe det siste bokprosjektet viser, så er det at han ennå har mye å by på.

Det fortjener en fascinerende mann en dypfølt takk for. Den takken gjør seg best før han forsvinner.