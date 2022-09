HENGER IKKE PÅ GREIP: – Rødt vil ikke ha vindkraft, verken til havs eller på land, og vil løse energiproblemet med litt mer vannkraft og litt mer energieffektivisering. Dessverre går regnestykket ikke opp, skriver lederen i Zero, Sigrun Aasland.

Stopp klimakrisen, Rødt vil av!

Vet Rødts velgere at partiet har satt klimakrisen på pause?

SIGRUN GJERLØW AASLAND, daglig leder i ZERO



Partiet Rødt gjør det bra på meningsmålingene. Det er sikkert mange grunner til det. Klare svar på vanskelige spørsmål og rettferdig harme over høye strømpriser er antagelig viktig. Men det er ikke pent å lure sine velgere.

Så jeg bare lurer: Er det sånn nå at klimakrisen ikke lenger skal løses?

Verken Rødt eller Rødts velgere mener jo egentlig det, tror jeg. I sin egen klimaplan tar faktisk partiet til orde for å kutte utslippene enda mer enn det regjeringen selv har lovet, med hele 60 prosent innen 2030.

Partiet begrunner dette med at «klimakrisen og konsekvensene av den for folk og miljø blir større for hver dag som går». Det har de helt rett i. Det bare passer så dårlig akkurat nå, eller?

Sist uke var stortingsrepresentant for Rødt, Sofie Marhaug, opprørt over at klimatiltak som virker, trenger strøm. Enovas støtte til utslippskutt øker strømforbruket i Norge.

Det er ikke så overraskende. En helt avgjørende del av å kutte klimagassutslipp er som kjent å bytte ut fossile energikilder med fornybar strøm. Elektrifisering av transport og industri utgjør omtrent halvparten av alle tiltakene som trengs for å nå nasjonale klimamål, viste vi i rapporten «ZERO 2030: Slik når vi klimamålene» tidligere i år.

Biler, lastebiler, gravemaskiner, ferger, skip og etter hvert fly: alt må over fra diesel til strøm fra fornybare kilder. I tillegg kommer en rekke industrielle prosesser, som enten kan direkte elektrifiseres eller benytte hydrogen, som igjen trenger strøm.

REFSER RØDT: Jeg anbefaler Rødt-politiker Marhaug (bildet) å lese partiets klimaplan på nytt. Med noen viktige unntak er den ganske god. Gjelder den fortsatt, spør kronikkforfatteren.

Pussig nok er dette også sentralt i Rødts klimaplan. Der kan vi for eksempel lese at «rask elektrifisering av industrien» er en viktig del av løsningen på klimakrisen. Men ikke akkurat nå. Akkurat nå er Rødt bekymret for at klimatiltak, som for eksempel elektrifisering av ferger og industri, øker strømforbruket.

Til NRK sier Rødt-representanten at slike tiltak «kan være positive i seg selv, men det er ikke det som haster mest akkurat nå». Med andre ord: Rødt vil gjerne sette den ene krisen på vent mens vi løser den andre.

Rødt er, igjen ifølge sin egen klimaplan, særlig opptatt av at klimapolitikken må være rettferdig. Det er jeg hjertens enig i. I dag er det de som tjener mest penger som slipper ut mest CO₂, og de som har minst som betaler prisen.

Det gjelder enten vi sammenligner mennesker eller land. Her har Rødt mye å bidra med i form av å presse på for at de mest pengesterke betaler mer for klimatiltak, og at grønne løsninger blir billigere for folk flest.

Men det aller mest urettferdige, og som rammer flest mennesker hardest, er likevel klimapolitikk som ikke lykkes. Det grønne skiftet står og faller på tilgang på nok fornybar kraft. Skal vi både kutte utslipp og bygge nye grønne næringer, trenger vi over 50 TWH med ny fornybar kraft innen 2030, viser ZEROs beregninger.

Det er mulig å få til, hvis vi både bruker kraften vi har mye smartere, og raskt får opp produksjon av ny: vannkraft, vind på land, vind til havs og solkraft. En bonus med økt kraftproduksjon er at strømprisene vil falle.

Det er også sånn at jo mer fornybar energi vi produserer i Norge og Europa, desto mindre makt får Russland og Putins gassrørledninger over oss. Slike sammenhenger gjør det grønne skiftet mer krevende i energikrisen vi står i, men også enda viktigere og riktigere.

Svaret på flere kriser er jo faktisk mye det samme: mer elektrifisering, mer kraft, og mer energisparing.

Rødt vil ikke ha vindkraft, verken til havs eller på land, og vil løse energiproblemet med litt mer vannkraft og litt mer energieffektivisering. Dessverre går regnestykket ikke opp.

Partiets løsning er en kombinasjon av å ruste opp eksisterende vannkraftverk, legge til rette for energisparingstiltak, og «kutte unødvendig luksusforbruk». Det er selvsagt mulig å mene at elektriske ferger og industri er luksus, men jeg tror mange som jobber i industrien eller er avhengig av ferge for å komme til jobb, vil være uenige i det.

La oss si at vi rustet opp vannkraftverk på en måte som fortsatt tar vare på natur, oppfylte hele Stortingets mål for energieffektivisering (som hittil har levert null) og i tillegg kuttet all strøm til alle hytter i landet, luksus eller ikke luksus. Da har vi i beste fall frigjort litt under halvparten av den strømmen det grønne skiftet trenger.

Det er ille nok at regnestykket ikke går opp. Verre er det at dette ikke synes å plage Rødts stortingsrepresentanter noe særlig. De vil heller snakke høyt om billig strøm uten mer kraftproduksjon, og sette klimakrisen på vent.

Jeg anbefaler Rødt-politiker Marhaug å lese partiets klimaplan på nytt. Med noen viktige unntak er den ganske god.

Og da gjenstår spørsmålet: Gjelder den fortsatt?