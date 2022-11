GRUNNRENTE: – Dersom politikerne i sin tid hadde latt seg presse av oljeselskapenes trusler til ikke å innføre grunnrentebeskatning i oljesektoren hadde det norske samfunnet i dag sett svært annerledes ut, skriver økonomene Holtsmark og Schreiner.

Lakselobbyen kan ikke få styre skattesystemet

Det er gode grunner til at næringslivet ikke skal sette sitt eget skattenivå eller utforme sin egen skatt.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

KATINKA HOLTSMARK, postdoktor ved Økonomisk institutt, UiO

RAGNHILD SCHREINER, postdoktor ved Økonomisk institutt, UiO

Laksenæringen har igjen samlet frontene mot grunnrenteskatt. Forrige uke varslet Salmar permitteringer av flere hundre medarbeidere. I permitteringsvarselet viser selskapet til regjeringens forslag til ny lakseskatt.

Laksenæringen ønsker nå mer tid, slik at de, i samarbeid med de folkevalgte, kan komme fram til en «bedre løsning».

Etter pandemien er det vokst fram en forståelse hos mange av at næringsaktører selv må være sentrale i utformingen av sine egne rammevilkår. I laksenæringen ønsker altså aktørene å forhandle om sitt eget skattenivå.

Men det er gode grunner til at næringspolitikken normalt ikke blir utformet på denne måten. Vi forstår alle at dersom hver enkelt skal sette sitt eget skattenivå vil vi ende med et sparsomt grunnlag for velferdsstat. Politikere skal lytte til alle innspill, også fra næringslivet.

Men de kan ikke la seg presse til å utforme politikken slik at de aktørene med størst lommebøker og mest aggressiv lobbyvirksomhet kommer best ut.

Dersom politikerne gir etter for press fra en mektige næringer som bruker store ressurser på politisk påvirkningsarbeid, vil politikken over tid dreies i en mindre demokratisk retning. Da vil grupper med mindre økonomiske muskler, og med svakere bånd til de folkevalgte, komme enda dårligere ut.

Med en slik utvikling vil flere av ressursene i samfunnet bli brukt på å påvirke politikere for å gagne seg selv, som for samfunnet er sløsing med ressurser.

Når selskapene nå varsler permitteringer, skyldes det til dels sesongvariasjoner i produksjonen. De ekstra permitteringsvarslene vi nå ser kan skyldes at dette er et effektivt virkemiddel i kampen mot grunnrenteskatt.

Slik Markussen og Raaum ved Frischsenteret beskriver, har havbruksnæringen særegne permitteringsregler som innebærer at skattebetalerne tar permitteringskostnaden. Derfor er kostnaden for eierne ved å legge ned noe av prosesseringsvirksomheten relativt små. Gevinsten ved utsatt eller avblåst lakseskatt er som kjent i milliardklassen.

Å belønne næringen for å permittere med å trekke tilbake eller redusere grunnrenteskatten for havbruk vil være å gjøre arbeidstagere en gedigen bjørnetjeneste.

Grunnrenteskatt for havbruk er grundig utredet, og i utvalget som i 2019 kom med sitt forslag til utforming, var også næringen representert. Men i stedet for å la prosessen etter fremleggelse av rapporten gå sin gang med høringsuttalelser og behandling i Stortinget, brukte lakselobbyen sterke skyts for å begrave utvalgets rapport.

Næringsaktørene har altså hatt rikelig med tid og muligheter til å komme med forslag til alternative skattemodeller. Og til å problematisere detaljer – som for eksempel hvordan normprisen skal fastsettes.

Igjen velger næringen i stedet å kjempe for å få beholde mest mulig av overskuddet fra sektoren.

Dersom politikerne i sin tid hadde latt seg presse av oljeselskapenes trusler til ikke å innføre grunnrentebeskatning i oljesektoren hadde det norske samfunnet i dag sett svært annerledes ut.

La oss håpe at dagens stortingspolitikere igjen sørger for at overskudd fra felles ressurser deles mellom investorer og fellesskapet gjennom en godt utredet og gjennomarbeidet grunnrenteskatt.