Kommentar

Den unnværlige reserven

Hva som er en «god nummer to»? Det kommer an på om du spør Märtha Louise og prins Harry, Buzz Aldrin eller Oasis-brødrene Gallagher.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det kan skje i de beste familier, som det gjerne heter, at søskenforhold settes på prøve. At nære vennskap utfordres og en innforstått likevekt forrykkes.

Når sølv er nederlag og andreplass er første taper. Bare spør astronauten som var nummer to på månens overflate.

Rivalisering, ytre forventinger, indre splid og individuell opplevelse av urettferdighet kan spjære de tetteste bånd. Eller band.

Familiene som bebor Europas kongehus synes særlig hjemsøkt av slike konflikter.

Sett utenfra kan det fortone seg umusikalsk, for å si det pent, når noen av samfunnets mest privilegerte gjør krav på offerstatus fordi de likevel ikke tillates å leve sitt skattebetaler-finansierte luksusliv akkurat som de selv vil.

SØSKEN: Märtha Louise er to år eldre enn Haakon Magnus, og var tronarving da hun ble født. Grunnlovsparagrafen som kunne gitt henne kronprinsessetittelen ble imidlertid ikke endret før i 1990.

I en scene i dramaserien «The Crown», kommenterer «prinsesse Margaret» alle «disse menneskene som ser inn i gullburet og drømmer om å være en av oss» – mens «alt vi drømmer om», sier hun, er å bli satt fri.

Replikken er sikkert, i likhet med storparten av annen dialog i «The Crown», funnet på av manusforfatterne. Den uttrykker likevel noe dypt menneskelig om en person, som – uansett begavelse og egne interesser – er dømt til å spille andrefiolin, alltid, og aldri i et selvvalgt verk.

Å være kongelig handler ikke bare om å innfinne seg i rollen, men også å avfinne seg med dens skjebne.

Det gjelder Nummer Én, den utsette. Men i enda større grad Nummer To, den utsatte.

For en tronarving er løpet lagt fra fødselen av. Hele livet handler om å utdanne seg til den dagen forgjengeren faller fra.

Den yngre bror eller søster, som har vært nærmeste lekekamerat og fortrolige gjennom oppveksten, blir brått en dag klar over hvilken forskjellsbehandling søsknene utsettes for – og at dette gapet bare vil øke.

Märtha Louise ble født som tronarving i 1971. Lilebror Haakon Magnus kom til verden to år senere. Da odelsloven ble endret i 1974, fikk den tilbakevirkende kraft, slik at den førstefødte – uansett kjønn – etter 1. januar 1965 var odelsberettiget.

Grunnlovsparagrafen som regulerer arvefølgen i kongehuset, ble imidlertid ikke endret før i 1990. Den fikk ikke tilbakevirkende kraft, slik at kronprinsen og hans to barn har forskjøvet Märtha til fjerdeplass.

I Sverige ble Carl Philip født kronprins i 1979, inntil en grunnlovsendring i 1980 opphevet den såkalte agnatiske tronfølgen (mannslinjen), og hans eldre søster Victoria (f.1977) ble kronprinsesse.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FORLOVET: Prinsesse Märtha Louise og forloveden Durek Verrett får ikke lenger lov til å bruke hennes tilknytning til kongehuset i omtalen av hans sjamanpraksis eller hennes næringsvirksomhet innen alternative behandlingsformer.

Britene oppdaterte sin tronfølgelov først i 2013. Da prins Andrew kom til verden i 1960 var han nummer to i arvefølgen, etter Charles, en posisjon han hadde helt til dagens kronprins, William, ble født i 1982

I over to tiår var Andrew en potensiell konge – og ble behandlet deretter. Inntil han slett ikke ble det.

Fra et hobbypsykologisk perspektiv kan det muligens forklare senere oppførsel.

At en yngre bror av kronprinsen brått blir monark, har man rik erfaring for. Sist da dronning Elizabeths far, «Bertie», motvillig besteg tronen som Georg VI etter at storebroren, Edvard VIII abdiserte.

I dag har prins Andrew rykket ned til åttende plass, formelt. Reelt befinner han seg i en avgrunn utenfor rangstigen. Det skyldes sex-skandaler, korrupsjonsanklager og en oppførsel lite verdig en kongelig anno 2022, men som antakelig var normalt i de kretser på seilerkongen Vilhelm den fjerdes tid.

Han hadde ti barn. Men alle var utenfor ekteskap. Da monarken avled i 1837 måtte søskenflokken kollektivt finne seg i at en kusine, Vilhelms niese Viktoria, overtok den britiske tronen.

Kongelig rivalisering kan foregå like uproblematisk som i familier med husbanklån og COOP-kort. Men historien har vel så mange eksempler på stor dramatikk. I dobbel forstand. Shakespeare bygde et helt livsverk på de blodigste tilfellene.

Hverken Richard III eller Henrik VIII var førstefødt til makt.

Les også Kommentar: Prins Andrew er ferdig Dronning Elizabeths omsorg for prins Andrew viser en mor som beskytter sin sønn. Monarken er ikke like forsonlig.

Den mest rystende maktkampen er den fatale feiden mellom Maria Stuart og Elizabeth I. Dronning Elizabeth av England var datter av Henrik VIII. Hans eldre søster, Margaret Tudor, ble farmor til Skottlands dronning, Maria Stuart.

De nære slektningen var så å si jevnaldrende, og for å gjøre en brutal historie kort, endte deres mellomværende ved at Elizabeth fikk Maria halshugd.

Stadig en opprivende dødsdom. Ikke bare fordi mange fortsatt mener at Maria Stuart var rettmessig arving av Englands trone. Hennes sønn, Jakob, ble uansett konge av England og Skottland da Elizabeth I døde barnløs.

Heller ikke fordi hun var kongelig; monarker er kverket i England siden tidenes morgen, og konger har sågar fått avrettet sine egne dronninger.

Men halshuggingen av Maria Stuart var den første legale henrettelse av en salvet europeisk monark. Noe som for alltid skulle endre oppfattelsen av kongelige som urørlige, hevet over kritikk. Kronen var ikke lenger beskyttet av tronen.

Les også Dronningjubileet: I elisabetansk tid PETERBOROUGH (VG) Skulle man finne ett sted som uttrykker spenningene i det britiske monarkiets tusenårige…

Kongemakt bygger på ideen om at styringskompetanse er en genetisk begavelse som besittes av kun én familie. Følgelig er makten og medfølgende privilegier arvelig.

En eiendommelig forestilling i vår tid, det skal sies. Sørgelig bekreftet gjennom historien, dessuten, at kongehusenes innbyrdes utveksling av arvemateriale også kunne forsterke noen mindre gunstige egenskaper.

De fleste av oss foretrekker likevel denne styringsformen. Når alternativet leglemliggjøres av en Putin, en Trump eller en Erdogan, vet vi i det minste hva vi har.

Også det moderne monarkiet forutsetter opprettholdelsen av en eksklusiv blodlinje. Heldigvis supplert med tilførsel av friske gener, via utenomaristokratisk inngifte, men som likevel innebærer føringer for kongefamilienes medlemmer.

Avgrensninger ethvert fritt menneske ville funnet utålelig, diskriminerende og intimiderende.

Som når amerikanske kjærester til nåtidige kongelige – en sjaman Durek, eller Hollywood-kjendisen Meghan Markle – må kræsjkurses om rojal takt og tone i et monarki, er det en konstitusjonell kalddusj forkledd som realitetsorientering.

Amerikanere skjønner jo ikke bæret av dette – hva et kongehus er.

Det har vi kong Haralds ord for.

GALLA: Sjaman Durek har ifølge kongeparet fått en tydelig innføring i hva kongehuset står for. Her ankommer prinsessen og hennes forlovede gallamiddagen på Slottet i formindelse med markeringen av prinsesse Ingrid Alexandras 18-årasdag.

Plaskene i den hjemlige andedam er likevel bare som krusninger i en tekopp å regne sammenlignet med den perfekte storm prins Harry forventes å piske opp 10. januar når hans selvbiografi, «Spare», treffer viftene.

Ingen aner hva som står i den, annet enn at prinsen har sagt at det er «hans historie». Et begrep som også ble brukt under det famøse Operah Winfrey-intervjuet med Harry og Meghan, hertugparet av Sussex.

«Hans historie» viste seg å bety «historien slik han har oppfattet den», og i noen grad «historien slik han tror den kanskje har vært».

Men tittelen alene varsler bråk; «Spare» kan bety «ekstra» eller «reserve», men også «unnværlig».

ARISTOKRATIETS OFRE: Prins Harry og Meghan Markle har fått mye kritikk for sin fremstilling av seg selv som ofre i det britiske kongehuset. I prinsens selvbiografi, «Spare», er det varslet enda et oppgjør med familien og institusjonen er en del av.

Det spiller på uttrykket «The heir and the spare», som fra gammelt av beskrev spenningen mellom monarken og yngre søsken, hvor Nummer To ble sett som en forsikring for blodlinjens kontinuitet dersom Nummer Én skulle dø av sykdom, krig eller snikmord.

I britisk termninologi har «spare» en mørk klangbunn av noe som er komplisert. Fordi det henspiller på et familieforhold der den ene må dø for at den andre skal slippe til.

Og hvis vedkommende ikke dør, er den andre til overs – og kan unnværes.