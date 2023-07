REPLIKK: – Ikke noe sted i sitt tilsvar tilbakeviser Pedersen i Nei til atomvåpen mine opplysninger, skriver Bjørn Johan Berger.

Det er Nei til atomvåpen som ikke er redelige

Det er ikke jeg som har skadet kampen mot atomvåpen, slik Pedersen påstår. Det har blant annet Nei til atomvåpen, Norske leger mot atomvåpen og ICAN klart helt på egen hånd med sin unnfallenhet.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

Kortversjonen Kronikkforfatteren mener gruppene Nei til atomvåpen, Norske leger mot atomvåpen, og fredsprisvinneren ICAN ikke har kritisert Russlands brudd på Budapest-memorandumet siden 2014.

Ifølge memorandumet skulle Ukraina gi fra seg verdens tredje største atomvåpenarsenal til Russland, i bytte mot en russisk forpliktelse til å respektere Ukrainas uavhengighet og territorielle integritet.

Berger mener deres unnfallenhet er et svik, og hevder disse organisasjonene har malt en misvisende bilde av situasjonen.

Nina Sofie Pedersen, daglig leder i Nei til Atomvåpen, har beskrevet påstander i Bergers kronikk som «utdatert» og «delvis uredelig». Vis mer

BJØRN JOHAN BERGER, frilansskribent og styremedlem i Norsk-ukrainsk venneforening

Det var med en viss undring at jeg 28. juni leste tilsvaret fra daglig leder i Nei til Atomvåpen, Nina Sofie Pedersen.

Svaret hennes kom etter at jeg i en kronikk i VG 21. juni hadde forklart hvordan norsk fredsbevegelse generelt – og Nei til atomvåpen (NTA), Norske leger mot atomvåpen (NLA) og fredsprisvinneren ICAN spesielt – ikke bare sviktet Ukraina, men i realiteten også seg selv, ved ikke å ha kritisert Russlands kontinuerlige brudd på Budapest-memorandumet siden 2014.

Ifølge Pedersen er det visst ikke måte på hvor «skadelig», «utdatert» og «delvis uredelig» kronikken min var, angivelig basert på «delvis feilaktige beviser».

Samtidig understreker hun at NTA, NLA og ICAN har fordømt Russlands fullskala-invasjon i fjor. Bortsett fra at dette burde være en selvfølge, forandrer det ikke en millimeter på det helt sentrale i min kronikk: At ingen av dem har stått opp mot Russlands avtalebrudd på Budapest-memorandumet – hverken i 2014 eller i årene etter.

Denne unnfallenheten må anses som et svik, all den tid avtalen gikk ut på at Ukraina ga fra seg verdens tredje største atomvåpenarsenal til Russland i bytte mot en russisk forpliktelse til å respektere Ukrainas uavhengighet og territorielle integritet. Norske atomvåpenmotstandere burde således ha kjempet for Ukraina som løver etter avtalebruddet. De gjorde det motsatte: De var stille som mus.

Som eksempel trakk jeg blant annet frem en politisk markering som NTA, NLA og ICAN var med på i oktober 2014, hvor absolutt all kritikk var rettet mot USA og NATO, og hovedsakelig deres atomvåpenpolitikk. På tross av Russlands anneksjon av Krymhalvøya tidligere på året, og det faktum at Russlands væpnede styrker allerede deltok i en angrepskrig i Donbas, ble Russlands avtalebrudd fullstendig fortiet.

Ikke noe sted tilbakeviser Pedersen mine opplysninger. I stedet gjemmer hun seg bak en ullen påstand om at jeg anklager dem for «en utdatert forståelse av hvem bevegelsen er og hva vi mener». Det er vanskelig å tolke dette annerledes enn at Pedersen ønsker å skyve denne delen av historien under teppet.

Dette underbygges ved at hun forteller at «hele verden burde ha fordømt» Russlands avtalebrudd i 2014. Faktum er at svært mange land og organisasjoner fordømte Russland, noe altså NTA og de andre norske fredsorganisasjonene ikke gjorde.

Pedersen tåkelegger ytterligere omstendighetene ved å hevde at fredsbevegelsen ikke er en «monolittisk størrelse». Det hun ikke opplyser er at nær sagt alle norske fredsorganisasjoner er tilsluttet ICAN, herunder NTA. Flere av dem er dessuten tilsluttet Norges Fredsråd – som NTA har samarbeidet og samarbeider med, og det er NLA som er koordinator for ICANs daglige virksomhet. De tilhører således samme nettverk. Likevel går det klart frem i min kronikk hva jeg kritiserte de respektive organisasjonene for.

Det er dessuten ikke riktig når Pedersen opplyser at «USA og Storbritannia burde også tatt forpliktelsen til å beskytte Ukraina på alvor i 2014. Det blir sjelden nevnt.»

Saken er at avtalen forpliktet partene til å konsultere hverandre dersom en av dem brøt avtalen. Dette forsøkte da også USA, Storbritannia og Ukraina å få til med Russland i 2014, men Russland nektet å møte. USAs og Storbritannias sikkerhetsgaranti til Ukraina gjaldt bare for det tilfelle at Ukraina ble angrepet med atomvåpen.

I stedet blir Pedersens historiefortelling her så komplisert at den ender med et selvmål. For dersom Nei til atomvåpen virkelig mener at USA og Storbritannia burde ha gjort mer for å hjelpe Ukraina i 2014 og årene etter:

Hvorfor kritiserte de ikke Russlands avtalebrudd?

Hvorfor kritiserte de ikke USA og Storbritannia for å ha gjort for lite for å beskytte Ukraina?

Ikke minst: Hvorfor går de ikke nå ut med en erklæring der de gir sin entydige støtte til at NATO-landene støtter Ukraina med våpen samtidig som de fortsetter med å fordømme Russlands gjentatte atomtrusler?

Det er ikke jeg som har skadet kampen mot atomvåpen, slik Pedersen påstår. Det har blant annet Nei til atomvåpen, Norske leger mot atomvåpen og ICAN klart helt på egen hånd med sin unnfallenhet.

Og skal jeg dømme etter Pedersens svar til meg: Slik vil det kanskje fortsette.