Sykepleier: «Når du kjenner det i magen»

Syke pasienter som skrives ut fra sykehuset uten at kommunen er godt nok forberedt er et kjent problem. Historier som Eigils, som VG skrev om i helgen, er ikke ukjent for oss som jobber på gulvet.

Silje Naustvik, sykepleier og nestleder Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Det kan jeg skrive under på. Jeg har jobbet som sykepleier i flere år - både på sykehus og i kommunen. Nå er det også slik at jeg har vært ansatt som rådgiver ved avdeling for samhandling og brukermedvirkning i Sykehuset Innlandet, og var den som samlet sammen og sladdet samhandlingsavvikene når VG ba om innsyn. Jeg har dermed forsøkt å navigere i rommet mellom sykehus og kommune som sykepleier, og sortert de uønskede hendelsene som rådgiver.

VG sine oppslag er ingen overraskelse for meg.

Historiene gjør ikke mindre vondt av den grunn. Det er fortvilende. Både som medmenneske, som datter, som mor, som søster og som sykepleier. Det gjør vondt å lese om uverdig behandling av syke mennesker.

Ingen fortjener det.

Jeg har selv tatt imot pasienter fra både sykehus og kommune, som ikke har hatt med seg grunnleggende helseinformasjon.

Her kommer «Arne», papirene hans er dessverre ikke ferdig.

Da starter «detektivarbeidet». Hva kan Arne fortelle selv? Vet han hva som feiler han? Hva slags medisiner han går på? Hvorfor har han vært på sykehus? Hvis Arne ikke selv kan fortelle, kan en pårørende fortelle noe? Har han pårørende?

Hvis han har fått hjelp fra kommunen tidligere, har vi antagelig en medisinliste og en journal. Når er den datert? Og har det oppstått noen endringer av hans helsetilstand som ikke er nedtegnet i den kommunale journalen?

Hva kan objektiv kunnskap fortelle meg? Hvor mye veier han? Er han dehydrert? Har han smerter? Er han orientert for tid og sted? Hvordan er blodtrykket, puls og temperatur?

En tidkrevende prosess, som skal gjøres i tillegg til å ta imot Arne og hans eventuelle pårørende. Jeg skal få ham til å føle seg trygg og ivaretatt, og sørge for å følge opp eventuell forordnet behandling.

Er virkelig det å lete etter grunnleggende informasjon en allerede presset sykepleier skal bruke tiden sin på?

Jeg står med bøyd rygg over senga for å hjelpe en sliten kropp til å finne en god hvilestilling. I samme øyeblikk lurer de pårørende på om hvordan det kan ha seg at jeg ikke vet noe som helst. Da kan du være helt sikker på at en annen pasient drar i snora, og aller helst skulle hatt hjelp umiddelbart.

Du skulle bare visst hvor mange ganger en sykepleier i løpet av en gjennomsnittlig vakt må si: «Beklager, men du må vente litt. Jeg kommer så fort jeg kan». For så å haste videre i forsøk på å finne medisinlisten til Arne. I samme øyeblikk lager du en mental liste på hvilken pasient du skal gå til først. Vel og merke etter at du har funnet medisinlisten til Arne.

Jeg får litt høy puls bare av å tenke på det.

Etter å ha brukt store deler av en allerede travel vakt på å forsøke å finne ut riktig informasjon om Arne, får du endelig oversendt en medisinliste (på fax!), og ser til din fortvilelse at han skulle hatt både smertestillende og antibiotika for mange timer siden.

Vi snakker om tidstyver i det offentlige, som følge av nye rapporteringskrav, målstyring og New Public Management. Den ufattelige mengden med tid som sykepleiere bruker på oppklarende detektivvirksomhet er et minst like stort problem. Systemer som jobber mot oss, i stedet for med oss, er en reell fare for pasientsikkerheten, og gjør det vanskeligere å gi gode helsetjenester til alle.

Uten innsatsen til iherdige sykepleiere og leger ville andelen feilbehandlinger vært betydelig høyere. Dette detektivarbeidet stjeler tid fra den aller viktigste oppgaven – å være hos pasienten.

Vi har ikke akkurat systemene på vår side.

Det høres kanskje rart ut, men sykehusene, kommunene og fastlegene har på ingen måte like journalsystemer. En sykepleier eller lege ved sykehuset har ingen tilgang til journalen som skrives i kommunen, og visa versa. Fastlegene igjen har helt egne systemer. Det er faktisk et helt hav av journalsystemer - og ingen av dem snakker sammen.

For folk flest høres jo dette helt avsindig ut. Vi har ubegrenset tilgang på informasjon gjennom internett, og vi tar det som en selvfølge at det meste av informasjon kan deles i løpet av sekunder. Dette gjelder ikke i Helse-Norge. Der satser man heller på iherdige sykepleiere som kan ringe rundt for å skaffe den informasjonen som er nødvendig ved innleggelse eller utskrivelse fra sykehus eller kommune.

Tiden er overmoden for felles journalsystemer. Det ville ha spart en allerede knapp sykepleieressurs for mye ekstra arbeid og sikret pasienten mer sammenhengende helsetjenester og bedre behandling.

For de fleste av oss er det uforståelig at det ikke allerede er på plass. Visjonen «en innbygger – en journal» er vi alle enige om. Spørsmålet er bare hvor lenge vi kan vente?

For Eigil (79), som VG skrev om, fikk det alvorlige og uverdige konsekvenser.

I 2018 var det 5,5 millioner oppholdsdøgn ved norske sykehus og 846 800 utskrivninger. De fleste gikk helt fint, men det gikk ikke fint med alle.

