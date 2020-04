KRITISK: – Det er ingen tvil om at vi må strekke oss langt for å få bukt med coronaepidemien, men skal vi ofre vår aller mest sårbare informasjon på coronavirusets alter? Spør Fredrik Halsen, i dette innlegget i kronikkserien for unge «25 under 25». Foto: Privat

Debatt

«25 under 25» om Smittestopp-appen: «Folkehelseinstituttet ser deg»

Er Folkehelseinstituttet (FHI) i ferd med å bli Norges svar på «Storebror» i forsøket på å bekjempe coronakrisen?

Oppdatert nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

FREDRIK HALSEN, Leder av Vestfold og Telemark Unge Høyre

FHI har utviklet appen «smittestopp» som skal spore befolkningen, for å se hvor vi har vært dersom vi blir smittet, men det er ikke problemfritt. Det er ingen tvil om at vi må strekke oss langt for å få bukt med coronaepidemien, men skal vi ofre vår aller mest sårbare informasjon på coronavirusets alter?

Hver gang personvern debatteres blir George Orwells sitat «Storebror ser deg» nevnt i tide og utide. Når det gjelder FHI sin app har det sjeldent vært mer passende. I boka 1984 av George Orwell er «Storebror» en allmektig diktator som overvåker alt man gjør. Nå er heldigvis ikke FHI noen diktator, men vi burde likevel stille oss spørsmålet om de skal få lov til å samle inn sensitiv informasjon av oss på den måten?

les også Et tvilende ja til FHI-app

Jeg har tillit til at myndighetene kun bruker informasjonen til smittevern, men vi vet det er store utfordringer ved å samle inn helse- og persondata. Faren for at data havner på avveie, enten ved hacking, lekkasjer eller menneskelig feil er stor risiko. Veldig sensitive opplysninger kan komme i gale hender.

I 2018 kunne vi lese at utenlandske IT-arbeidere i flere uker hadde mulighet til å hente ut pasientinformasjon om 2,8 millioner pasienter i Helse Sør-Øst. At sensitiv informasjon kan komme på avveie er med andre ord ikke noe nytt.

les også Solberg: – Hvis vi skal få hverdagen tilbake, må flest mulig laste ned appen

Hovedproblemet med appen er at informasjonen skal lagres i en stor sentral database. Flere andre land har unngått lagringsformen fordi det får store konsekvenser dersom feil folk får tilgang til informasjonen.

Det er uforståelig at Norge har behov for en sentral database når andre land ikke har det. Særlig når vi vet at det øker risikoen for at sårbar informasjon kan komme på avveie.

For å finne alternativet kan vi se til Singapore. Singapore sin app sporer kun hvem som har vært i kontakt med hvem via Bluetooth. Der lagres informasjonen lokalt i brukernes telefon og den overleveres til myndighetene først når noen er bekreftet smittet. Da vil det foregå på samme måte som når helsearbeidere intervjuer smittede om nærkontakt, bare mer nøyaktig og mindre tidkrevende.

Jeg er veldig for at vi nå får en app, som skal gjøre smittesporing lettere. At smitteoppsporing digitaliseres er veldig bra og på tide, men FHI burde samle inn informasjon på en annen måte enn «Storebror» i «1984».

Publisert: 17.04.20 kl. 10:53 Oppdatert: 17.04.20 kl. 11:41

Fra andre aviser