UENIGE: – Forutsetningen om at økonomien vil fungere om man ikke innfører tiltak, slik Karen Helene Ulltveit-Moe hevder, er feil, mener professor Tor G. Jakobsen. Foto: NTNU/Jan Petter Lynau, VG

Debatt

Covid-19 og farlige eksperter

Økonomiprofessor Karen Ulltveit-Moe hevder i VG søndag 29. mars at kampen for å bekjempe coronaviruset har en høy pris for samfunnet. Dette er feil. Det er Covid-19 og forbrukeratferd under en pandemi som setter økonomien tilbake, ikke tiltakene.

For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TOR G. JAKOBSEN, professor i statsvitenskap, NTNU Handelshøyskolen

Den siste måneden har debatten om tiltak mot Covid-19 blitt ført an av forskjellige eksperter, først epidemiologer og andre ansatte i Folkehelseinstituttet, så har enkelte økonomer kommet på banen. Samtidig har Norge og de fleste sammenliknbare land satt i verk strengere og strengere tiltak basert på råd fra andre enn disse to faggruppene. Sverige står alene som landet som velger å høre på ekspertene.

Epidemiologene tar utgangspunkt i en formel og modell som går ut på å flate ut kurven, en strategi basert på vaksinering av befolkningen. På papiret ser modellen fin ut, når bare nok borgere i en populasjon blir smittet vil man oppnå det som kalles flokkimmunitet og viruset vil komme på retur.

Økonomene på sin side tar utgangspunkt i en modell om hvordan økonomien fungerer under normale omstendigheter, og ved å introdusere tiltak mot Covid-19 vil samfunnet bruke mer penger enn man er villig til å gjøre for å forhindre bilulykker eller hjelpe visse typer kreftpasienter. Begge faggruppenes modeller mangler noen helt åpenbare forutsetninger.

les også Coronakampen koster dyrt: – Rammer yngre generasjoner

Covid-19 er etter de beste estimater en veldig farlig og smittsom virussykdom. De mest konservative estimater ligger på 1,4 prosent døde og 2,1 prosent kritisk syke under forutsetningen at man har et bra og velfungerende helsevesen. I tillegg vil en høy prosentandel oppleve kroniske lungeproblemer resten av livet. Disse tallene er basert på cruiseskipet Diamond Princess, et naturlig eksperiment der passasjerene har en noe høyere gjennomsnittsalder enn en vanlig populasjon, men samtidig mangler båten passasjerer med ekstrem høy alder og kritisk dårlig helse (to motvirkende faktorer som til sammen gjør båten relativt representativ). Oppsummert, dette er ingen influensa.

Epidemiologene har undervurdert viruset og ikke inkludert sykehuskollaps i modellene sine. Når man bryter forutsetningen om et velfungerende helsevesen vil både dødstall og antall kritisk syke gå opp, i tillegg vil urelaterte sykdommer måtte gå ubehandlet. Økonomene på sin side gjør en like stor feil i sine beregninger.

Forutsetningen om at økonomien vil fungere om man ikke innfører tiltak er feil. Borgere flest ønsker ikke å dra til frisøren, sitte på cafe og bruke penger som i en normalsituasjon når mennesker dør rundt dem og de selv risikerer alvorlig sykdom ved å utføre sine aktiviteter. I tillegg er mye av norsk økonomi påvirket av verden rundt oss, og har ingenting med eventuelt norske Coronatiltak å gjøre.

Man trenger ikke å se lenger enn til Sverige (som er inspirasjonen til disse norske økonomene). Så langt har Sverige måttet bevilge 300 milliarder kroner til næringslivet, og de står overfor en gigantisk økonomisk krise.

Publisert: 30.03.20 kl. 13:08

Mer om Coronaviruset Økonomi NTNU Folkehelseinstituttet

Fra andre aviser