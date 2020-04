FOR ALLE: – Den finske lovgivningen er et eksempel på at det er fullt mulig å tillate egg- og embryodonasjon, også for enslige kvinner, skriver Sanna Sarromaa. Foto: Line Møller

Den norske eggerøren

Nå må det bli et uforbeholdent ja både til egg- og embryodonasjon!

SANNA SARROMAA, finne, feminist og eggdonor

Rett før coronaen bølget over verden og stoppet alt, inkludert fertilitetsbehandlingene, endret det norske bioteknologirådet mening og gikk endelig inn for eggdonasjon og fertilitetsbehandling for enslige kvinner. Det var på tide.

Skriver man «eggdonasjon» på norsk på google, får man øverst opp betalt markedsføring fra flere klinikker i utlandet som reklamerer med over 70 prosent suksessrater og til og med garantipakker; Lykkes du ikke med tre forsøk, får du pengene tilbake. Pakkene koster 100 000-200 000 kroner, avhengig av hvor i verden du vil hente eggene dine fra. Klinikkene ordner til og med henting på flyplassen. Bare i Riga er det tre ulike klinikker med skandinavisktalende koordinatorer som står parat til å ta imot norske fertilitetskunder.

Vi vet ikke hvor mange norske kvinner som drar til Russland, Latvia, Tsjekkia eller Finland for å bli befruktet med andres egg, men norske eksperter anslår at det er snakk om cirka 200 kvinner årlig. Det kan imidlertid være langt flere, for det finnes ikke noe register. En gravid kvinne som møter opp hos jordmor eller lege er på ingen måte forpliktet til å fortelle om unnfangelsesmetoden.

I Finland – et land med så å si samme innbyggertall som Norge – foregår en femtedel av fertilitetsbehandlingene med donorceller. Årlig mottar cirka 800 finske kvinner donoregg i Finland, både i offentlig og privat regi. Også enslige kvinner kan behandles med eggdonasjon. Det er ikke noe forbud mot å motta både donoregg og -sæd samtidig.

Fremskrittspartiet står, etter å ha gått ut av regjeringen, klare til å åpne opp for eggdonasjon i Norge, og for noen dager siden fulgte SV etter. Dette har vi, feminister som tror på lik behandling av kvinner og menn, også på cellenivå, ventet på. Sæddonasjon har jo vært praktisert i Norge siden 1930-tallet.

Det overraskende i Fremskrittspartiets forslag er imidlertid alle begrensningene. Hva begrunnes de med? Partiets eggpolitiske talskvinne, Åshild Bruun-Gundersen, beskriver seg selv som en liberalist som setter enkeltmenneskets frihet i fokus. Om man er opptatt av valgfrihet og reelle muligheter for alle, finnes det bare ett parti, slår hun småpompøst fast på Fremskrittspartiets nettsider.

Men hvor er de reelle mulighetene for alle i partiets eggpolitikk? Selv om Bruun-Gundersen, nobelt nok, vil tillate fertilitetsbehandling for enslige kvinner, vil ikke denne behandlingen innbefatte donoregg. En enslig kvinne i for tidlig menopause eller som har hatt eggstokkreft, for eksempel, og som ønsker barn, må til utlandet likevel. Det er bare sæd hun kan få i Norge. Fremskrittspartiets reelle muligheter er dessverre ikke så reelle. Du kan være infertil, men ikke for infertil – og ikke infertil på feil måte.

Det er nemlig kun par som skal få tilbud om eggdonasjon, ifølge Fremskrittspartiet. Det vil være krav om at paret må stille med 50 prosent av genmaterialet selv. Om eggene altså ikke er bra nok hos kvinnen, må i det minste sæden holde mål hos mannen. Og en kvinne som verken har egg eller mann, får ikke hjelp i Norge.

Fremskrittspartiets politikk ligger an til å bli kompromisset på Stortinget. Arbeiderpartiets Tuva Moflag sa på Dagsnytt18 at det blir flertall for donasjon bare for én av delene, egg eller sæd. Arbeiderpartiet ønsker å tillate begge deler samtidig, men det holder dessverre ikke til flertall på Stortinget. Enslige kvinner som har redusert eggkvalitet og par der begge lider av infertilitet grunnet kvaliteten på kjønnsceller, skal fremdeles utestenges fra fertilitetsbehandling i Norge. Er det ikke å ramme de aller, aller svakeste – i hvert fall når det gjelder fertilitet?

Har man verken mann eller gode egg, kan de mest ressurssterke bare sette seg på flyet. Det har de jo gjort tidligere også. Flere artikler i VG, Aftenposten og lokalaviser de siste årene har handlet om norske kvinner som har tatt en tur til Praha, Helsinki, St. Petersburg eller Riga og kommet hjem med en påbegynt graviditet. Disse kvinnene har gjort noe som er ulovlig i Norge, men som er et utvilsomt gode både for dem selv og for landet som helhet.

Offentlig finansiert fertilitetsbehandling lønner seg samfunnsøkonomisk. Det fertilitetsbehandlinger koster for staten, vil staten få tilbake mangedoblet. Det blir skattebetalere av donoregg og donorembryoer, også.

Det finnes ingen internasjonal lovgivning i fertilitetsindustrien. Dette gjør at tilbudet i utlandet kan framstå som rene Texas. Det er ikke vanskelig å google seg til unge kvinner i Ukraina som – med barnebilder av seg selv! – tilbyr reproduktive tjenester. Både egg og livmor er til salgs. Det er et tankekors at rike kvinners rett til et barn kan gå utover fattige kvinners rett til egen kropp. I enkelte land kan unge og ferske kvinneegg og en mottakelig livmor være en inngangsbillett til et annet og bedre liv.

Også derfor mener jeg at det er viktig at Norge tillater både egg- og embryodonasjon i offentlig regi. Norge har et topp helsevesen med høye etiske standarder. Donasjoner i Norge vil heller ikke være anonyme – slik ivaretas barnets beste. Barnet kan søke opp sitt biologiske opphav når det er gammelt nok.

KrFs talskvinne i saken, Olaug Bollestad, sa på Dagsnytt18 at eggdonasjon vil «ta fra barna muligheten til å vokse opp med sine foreldre». Jeg kan opplyse Bollestad om at barn som blir til av donorceller, får vokse opp med sin forelder eller sine foreldre. Verken mor- eller farskap lages av celler, men i det sosiale samspillet en forelder og et barn har hver eneste dag. Felles gener er på ingen måte noen forutsetning – og heller ikke noen garanti! – for godt foreldreskap.

Adoptivforeldre har heller ikke noe felles genmateriale med sine barn. De er like fullt ut 100 prosent foreldre, til tross for null felles genmateriale. En adoptivmor har ikke engang båret fram barnet, men det gjør ikke henne til noe dårligere mamma. Adoptivbarn er ikke noe mindre barn av sine foreldre enn andre barn.

Den finske lovgivningen er et eksempel på at det er fullt mulig å tillate egg- og embryodonasjon, også for enslige kvinner, uten at vi får ukrainske tilstander med kjøp og salg. Egg- og embryodonasjon, akkurat som sæddonasjon, må basere seg på frivillighet. Kompensasjonene som gis er ikke til å bli rik av. Der man i Norge har diskutert et beløp mellom 8000 og 12 000 kroner, får finske eggdonorer skarve 250 euro for innsatsen. Hovedmotivasjonen skal jo være ønsket om å hjelpe.

Det vokser allerede nå opp mange hundre barn i Norge som er blitt til ved hjelp av egg- og embryodonasjon i utlandet. Ved å tillate begge i Norge, vil man også kunne anerkjenne barna som allerede finnes.

Bollestad sier at barns rettigheter går først. Har ikke disse barna rett til å eksistere?

