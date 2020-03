Foto: Roar Hagen

Kjemper for sitt politiske liv

Klarer valgkomiteen å samle trådene i det kriserammede partiet Venstre eller rakner det fullstendig? For nå blåser det nordavind fra alle kanter.

Det har lenge brent et blått lys for Trine Skei Grandes tid som partileder i Venstre, men etter endringene i regjeringen ble det erklært faren over. For denne gang. Vurderingen har vært at ved å ta sine to argeste utfordrere, Abid Raja og Sveinung Rotevatn, inn i regjering, ville hun demme opp for det akutte kravet om fornyelse og komme unna med å skifte ut nestlederne. Men det er et skjørt byggverk.

Samme dag som valgkomiteen møtes for å beslutte partiledelsens skjebne, serverte Venstres nestleder Ola Elvestuen usedvanlig kraftig kost: - Trine har først og fremst lyttet til seg selv, for å sikre egen posisjon, uttalte han til TV2. Elvestuen ble vraket som klimaminister for å gi plass til Sveinung Rotevatn.

Det oppsiktsvekkende er ikke at Elvestuen er skuffet, men hvor sterke ord han bruker om sin partileder. Den tidligere klimaministeren har ord på seg for å være lojal, og en av Grandes nærmeste gjennom mange år. Han har fortsatt en høy stjerne i Oslo Venstre. Alt tyder på at han nå vil kjempe for nestledervervet og renominasjon til Stortinget. Men i Oslo er det trangt om plassen. Der er både Skei Grande og stjerneskuddene Guri Melby og Grunde Almeland. Hvis Venstre ikke klarer å gjøre noe med sin elendige oppslutning, blir det ikke mange posisjoner å fordele etter neste valg.

Og det er mange som kjemper for sitt politiske liv i Venstre om dagen. Den mest åpenbare er Trine Skei Grande selv. Hun nærmer seg slutten på sin tid som Venstre-leder. Usikkerhetsmomentet er om hun får fortsette en periode til, eller om partiet mener det nå er tid for å sette punktum.

Det ligger mye oppdemmet frustrasjon om partiledelsen under overflaten. Mye av dette er formidlet til valgkomiteen FØR endringene i regjeringen. Kilder sier til NRK at hun to ganger er blitt oppfordret av valgkomiteen til å gi seg frivillig som leder. Opplevelsen er at kritikerne har roet seg, og at det ikke lenger jobbes like aktivt med å utfordre henne. Derfor slår de harde ordene fra Elvestuen ned som en bombe. Det siste Grande trenger nå, bortsett fra enda flere begredelige meningsmålinger, er mer kritikk fra sine egne. Spørsmålet er om dette blir å vekke en sovende bjørn.

Men de harde ordene kan også slå tilbake på Elvestuen. Selv om kritikken er forståelig, er den også urettferdig. Det har nesten vært et folkekrav i partiet at Abid Raja og Sveinung Rotevatn skulle få mer sentrale posisjoner. Slik ståa var, var det nesten umulig å gi statsrådsplass til bare en av dem. At det også tjener partilederen, er først og fremst en bieffekt. Det var ikke med lett hjerte at Grande fant plass til dem begge i regjering.

Oslo-entusiasten Grande har også klart det kunststykket å terge på seg et Oslo-opprør. Det har over tid vært betydelig misnøye rundt i landet med at regjeringsapparatet har vært for Oslo-tungt. Når flere dyktige og lojale statssekretærer og rådgivere ble ofret for å gi plass til resten av landet, skaper det sår. Men her må partilederen blø for tidligere synder. Det var åpenbart lite smart å sette sammen et så Oslo-dominert team som Venstre gjorde fra starten av. Men strategisk tenkning er det ytterst få i Venstre som behersker.

Resultatet er at det nå blåser nordavind fra alle kanter. Fra distrikts-Venstre, som foretrekker Abid Raja, fra liberalist-Venstre, som foretrekker Sveinung Rotevatn. Og nå også fra sine egne i Oslo Venstre. Og hvem vet hvem de egentlig foretrekker.

Nær sagt som vanlig kan Grande reddes av at Venstre spriker mer enn en høystakk i stiv kuling. For der Rotevatn er helten hos de unge, urbane liberalistene, vekker han ikke all verden begeistring ute i distriktene. Og like begeistret som distrikts-Venstre er for Abid Raja, omtrent så kritisk er de liberale og sentrale tillitsvalgte til ham. De appellerer til to helt diametralt forskjellige grupper.

Valgkomiteens leder Per Thorbjørnsen nyter stor respekt i partiet og har så langt holdt kortene tett til brystet. Klarer han å nøste opp denne floka og finne en samlende løsning, burde de sette ham på sokkel.

Publisert: 04.03.20 kl. 19:56

