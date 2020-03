KLIMAKRISEN: – Vi har alle et ansvar, og et ansvar er ikke det verste man kan ha, skriver Dag O. Hessen. Foto: Richard Vogel / TT NYHETSBYRÅN

Hvor ille kan det gå?

Verden vil definitivt ikke «kollapse», og menneskeheten vil klare seg. Men kostnadene både regionalt og globalt vil være betydelige.

DAG O. HESSEN, professor i biologi ved UiO og forfatter boken «Verden på vippepunktet; hvor ille kan det bli?»

Spørsmålet i overskriften vil i dag naturlig nok umiddelbart kobles til coronaviruset – eller de økonomiske følgene av det. Og uten på noen måte å bagatellisere hverken angsten eller de mulige konsekvensene, finnes det i alle fall én åpenbar trøst: det vil gå over, og det innen overskuelig tid.

Jeg bruker også dette spørsmålet som undertittel i boken «Verden på vippepunktet», som dreier det seg om mer langtrekkende spørsmål i konsekvens og tid, om vårt overforbruk av planetens natur og ressurser, om klimaendringer, og hva slags framtid vi kan se for oss.

Som en slags skjebnens ironi har forøvrig de siste to ukers Corona-angst reduserte Kinas CO₂ utslipp med minst 100 millioner tonn CO₂, dobbelt så mye som Norges årlige utslipp.

Dag O. Hessen. Foto: Jørgen Braastad

Et essensielt spørsmål er hvordan slike budskap om risiko skal formidles – enten det er snakk om virus eller miljø. Her finnes ingen fasit utover det å tilstrebe faglighet og edruelighet. Det er lite fruktbart med undergangsscenarier, og det er det heller ingen grunn til. De aller dystreste klimaprognosene er høyst urealistiske, verden vil definitivt ikke «kollapse», og menneskeheten vil klare seg, dog med betydelige kostnader spesielt regionalt, men også globalt.

Det er også viktig å ha i mente at vi er i tidsnød, samt at dette ikke bare dreier seg om verden om hundre år, men også om 1000 eller 10 000 år. Homo sapiens som art er omtrent 300 000 år, og vi må ha som ambisjon å være med i minst 300 000 nye år. Dessuten: vi er ikke alene på denne planeten, og dette dreier seg om mer enn CO₂. Det dreier seg også om noen millioner andre arter og en natur vi til sist selv er avhengige av – også for å binde opp vårt CO₂.

Selvsagt kunne vi i stedet stilt det mer optimistiske spørsmålet: hvor bra kan det gå? Og det er klart at utviklingen videre kan bli bedre enn mange frykter. I så fall kan det medføre at enkelte av oss blir stående igjen som en ny generasjon miljøpessimister, slik Thomas Malthus i sin tid undervurderte potensialet for økt matproduksjon. Det er en sjanse jeg er villig til å ta, og en av de få tilfellene hvor jeg håper jeg tar feil og mine meningsmotstandere har rett.

Det kan kanskje minne om Piet Heins kostelige: «Pessimisterne er dog de reneste tåber – de tror på det modsatte af, hva de håber.» På den annen side: Dersom ting går bedre enn fryktet, vil det i stor grad skyldes at advarslene ble tatt til følge.

Poenget er imidlertid at det er en asymmetri her: de potensielle kostnadene på sikt ved å ta sjansen på at alt «går seg til» med marginale kursjusteringer er av en annen størrelsesorden enn de som kreves for å unngå at det skal bli riktig ille. Naiv optimisme, eller tro på at «det grønne skiftet» på magisk vis skal ordne opp, er en dårlig strutse-strategi i dag.

Kanskje har samfunn til alle tider følt at de står i en overgangsfase til noe nytt og ukjent som er dels forlokkende, dels skremmende. I det store og hele har framtiden likevel framstått som løfterik de siste 200 årene. Livet har blitt stadig lettere, lengre og bedre for de fleste, og vi forventer at det skal fortsette slik. I tillegg til den psykologiske appellen som ligger i tanken om stadig økende materiell velstand, har vi også fått et økonomisk system som krever evig vekst.

Dermed er det dobbelt vanskelig å se for seg et alternativ. Argumentene for vekstbegrensning er samtidig belemret med negative begreper som stagnasjon, resesjon, nedgang – begreper som i den senkapitalistiske kulturen, også for oss i finansverdenens randsoner, framstår som lite attraktive. Heller ikke jeg ønsker meg en tilværelse hvor man spiser kald havregrøt i det bleke skinnet fra en osende tranlampe, i ullgenser og 12 graders innetemperatur.

Dersom det er denne karikerte tilværelsen som framstår som alternativet til fortsatt vekst, er det naturlig at de fleste betakker seg. Derfor må dette budskapet ikke presenteres som alt det er nei til, men hva det er ja til. Det er ja til mer av det som de fleste av oss setter øverst på listen over et godt liv.

Vi styrer nå mot et sted mellom 2,5 og 3 grader global oppvarming, og verdens dyrebestander og natur er på retur. Ingen kan si med sikkerhet hvor ille det vil bli, hva dette vil innebære om 100 eller 1000 år hverken for kultur eller natur. Vi må unngå vippepunkter i klimasystemene, og det kan motvirkes ved samfunnsmessige og sosiale vippepunkter: ny teknologi åpenbart, men også ny bruk av økonomi og jus, og nye normer og verdier. Ikke en regresjon til et liv på sparebluss, men en raskere overgang til en framtid vi allikevel må over til om ikke for lenge. Og det er virkelig verdt å stå opp om morgenen for å gi sitt bidrag til en slik utvikling.

Vi har alle et ansvar, og et ansvar er ikke det verste man kan ha. Jeg så nylig en veggplakat som uttrykte dette ganske presist: «Den største trusselen mot vår planet er troen på at det er noen andre som skal redde den».

Publisert: 03.03.20 kl. 10:26

