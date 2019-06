VIL UNDERSØKE GRUNNENE: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner, her på Bondi skole i Asker. Foto: Tore Kristiansen

Urovekkende skoleresultater

Om sønnen din havner på en god eller dårlig barneskole, kan være avgjørende for om han fullfører videregående.

Det er den nye undersøkelsen over skoleresultater for barne- og ungdomsskoler, som viser store forskjeller mellom skoler også etter at det er tatt høyde for at barna har ulik bakgrunn.

Utdanningsdirektoratet har justert for foreldrenes utdanning, inntekt, innvandrerbakgrunn og elevens tidligere resultater, og kommet frem til en såkalt skolebidragsindikator. Den viser hvor mye hver enkelt skole bidrar til elevenes resultater.

Nasjonale prøver i lesing, regning, engelsk, samt eksamensresultatet på 10. trinn brukes i vurderingen. Og her er det mange oppsiktsvekkende resultater som bør avstedkomme endringer.

Verst kommer Finnmark ut på barnetrinnet, hvor nesten halvparten av skolene ligger under landsgjennomsnittet. Til sammenligning ligger bare fire prosent av skolene i Oslo under snittet på dette trinnet.

På mellomtrinnet er det Telemark som gjør det dårligst, med 38 prosent av skolene under snitt. Det er store forskjeller på skoler i samme kommuner og fylke.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å finne ut hvorfor sprikene er så store. Mathilde Tybring-Gjedde i samme parti, sa til NRK denne uken at foreldre og elever bør gjøre opprør mot dårlige skoler og lokalpolitikere og skoleeiere som ikke gjør jobben sin.

Og vi vet at den enkeltfaktoren som betyr mest for skoleresultatene, i tillegg til elevenes egen bakgrunn, er læreren. Det er et betydelig problem å skaffe kompetente ressurser der fagmiljøene er små. I Finnmark mangler for eksempel mange lærere kompetanse. Generelt trenger mange kommuner større og mer attraktive fagmiljø for å kunne gi innbyggerne sine gode nok tjenester.

Regjeringen har også innført en kostbar lærernorm som fratar kommunene muligheten til å prioritere slik de selv mener er best mellom hver skole.

Det er bra at denne informasjonen kommer frem. Den bør ikke brukes til å henge ut enkeltskoler. Men nå kan innbyggere med dårlig tilbud med data i hånd vise at andre skoler har klart å løfte kvaliteten. Og den suksessen er noe alle andre bør kunne ta lærdom av.

Publisert: 06.06.19 kl. 11:02