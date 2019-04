ADVARTE MOT ABORTENDRING: Tidligere Ap-statsminister og abortforkjemper Gro Harlem Brundtland. Foto: Trond Solberg

Leder

Smart å høre på Gro

Arbeiderpartiet lytter til Gro Harlem Brundtland og lar abortloven være i fred. Her bør både høyre- og venstresiden holde seg unna.

Nå nettopp







Abortloven vår, som gir kvinner rett til selvbestemt abort frem til uke 12, er et kompromiss mellom nær sagt uforenelige syn. Den er god fordi folk flest kan leve med den. Loven tar hensyn både til kvinners rett til å bestemme over egen kropp og den gir fosteret økende vern utover i svangerskapet. Etter uke 12 må kvinner søke abort i nemd. Senaborter er sjelden.

Dessverre åpnet statsminister Erna Solberg abortdebatten på nytt i vinter, da hun la den inn i potten for å holde på regjeringens støtte fra KrF og dermed egen makt. Dette lykkes hun med. Men slik kom abortloven i spill. Mens de borgerlige kreftene ønsker å stramme inn abortloven, og har et forslag på høring om å forby fosterreduksjon, svarer krefter på venstresiden (og dessuten i Ernas egen regjering) med å ønske seg en liberalisering.

les også Abortkamp i Ap splitter de rødgrønne

På Aps landsmøte i helgen støttet Aps helsepolitiske talskvinne Ingvild Kjerkhol, AUF og flere lokallag, et nytt forslag om 18 ukers selvbestemt abort.

Tidligere Ap-leder Gro Harlem Brundtland gikk få minutter før avstemmingen ut i VG og advarte mot skrote abortnemndene, og utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker.

– Vi må heller ikke indirekte stå i fare for å inspirere til flere senaborter. Dette kan være en fare hvis noen antar at det er like greit å vente med en så viktig avgjørelse for den enkelte kvinne og familie, til langt etter 12 uker, sa Harlem Brundtland som minnet om at det er bred oppslutning i folket om dagens abortlov.

les også Gir ikke opp kampen for å endre abortloven

Den tidligere legen og forkjemperen for selvbestemt abort har selvsagt stor tyngde. Og hun har etter vårt syn helt rett. En liberalisering av loven vil kunne øke motstanden mot abort og styrke den siden som ønsker innstramming.

Den norske abortloven er god. Den bør ikke kastes i potten som en brikke i et politisk maktspill. Det var Erna Solberg og KrF som åpnet denne debatten. De ønsket å stramme til abortloven. Men det kan like gjerne ende med en liberalisering. Begge sider bør høre på Gro Harlem Brundtland og la loven være i fred. Vi får ikke en bedre abortlov enn dagens.

Publisert: 13.04.19 kl. 14:42