SOLKRAFT: – Her i storbyene er ledig areal mangelvare. Når jeg ser et et tomt tak, ser jeg derfor en uutnyttet ressurs, skriver kronikkforfatteren. Foto: Jan Petter Lynau

Den viktige solrevolusjonen

Et tak uten solceller er en uutnyttet ressurs. Derfor kroner vi nå rådhustaket med solceller.

LAN MARIE BERG, byråd for miljø- og samferdsel i Oslo (MDG)

Solkraft er «hot» om dagen. I fjor økte markedet med hele 29 prosent i Norge. Aldri har det vært installert så mye solenergi, ikke minst her rundt Oslo-fjorden. Det er spesielt privatmarkedet for solenergi som eksploderer.

Dette er viktig. Verdens byer står for 70 prosent av verdens klimautslipp, og huser størsteparten av menneskene. Byene må derfor levere på klimaløsningene. Og disse finnes også høyden, på utallige øde bytak.

Her i storbyene er ledig areal mangelvare. Når jeg ser et et tomt tak, ser jeg derfor en uutnyttet ressurs. Som miljøbyråd følger jeg på et ansvar for omgjøre byenes mange grå tak til grønt gull. De bør bekles med solcellepaneler eller planter.

Som vi skrev byrådsplattformen: «Klimatiltak er ikke noe som skal gjennomføres et annet sted, til en annen tid, og av noen andre. Vi skal selv ta ansvar, og bruke alle virkemidlene kommunen har.»

Derfor skal vi nå ta etter Det hvite hus og montere solceller mellom rådhustårnene! President Barack Obama fikk installert solpaneler på Det hvite hus i 2014 etter at Ronald Reagan hadde demontert Jimmy Carters solfangere fra 1979. Også Slottet skal nå snart krones med solceller.

Oslos rådhus kan selvsagt ikke være dårligere. Neste gang du tar deg en dans i en av byggets festsaler, kan altså belysningen være levert av solen selv. Totalt vil rådhustaket kunne produsere 100.000 kWh årlig, nok til å tilbakebetale hele investeringen på under 20 år. Så lønnsomt har det altså blitt med sol. Og solcelleteknologien blir stadig bedre og billigere.

Men viktigere: når Rådhuset nå bli et fyrtårn for framtidsrettet miljøteknologi – er mitt håp at det skal inspirere andre til å bruke sine egne tak til samme formål.

I gjennomsnitt treffer solstråler verdt omlag 5000 kroner taket ditt, hvert eneste år. Jeg ønsker at flere skal kutte både klimautslipp og strømregninga. Derfor lansert vi i 2017 et nytt solkart for Oslo kommune, hvor alle kan sjekke solforholdene på nettopp sitt tak.

Oslo var også tidlig ute med å etablere en støtteordning for privatpersoner. Denne ordningen har Enova i dag overtatt, men dessverre støtter den foreløpig bare små anlegg på maksimalt 50-60 paneler.

Jeg vil oppfordre energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) og miljøvernminister Ola Elvestuen (V) til å slutte diskriminere store borettslag og blokker. Jeg håper også regjeringa vil la seg inspirere av Oslo og Obama til å installere solceller på Stortinget.

Det betyr noe at vi som politikere går foran som gode eksempler. Som miljøbyråd er jeg derfor stolt av at barnehager, skoler og andre kommunale nybygg allerede som hovedregel blir bygget som «plusshus» – det vil si at de skaper mer energi enn de bruker.

Når Rådhustaket nå får solceller viser dette vår forpliktelse til å prioritere fremtidens energiløsninger, både på gamle hus og når vi bygger nytt. Alt i dag har 20 kommunale bygg i Oslo som solcelleanlegg, slik som Bislett stadion.

Et annet eksempel er Oslos nye gjenbruksstasjon på Ryen. Den er bygget med både solcelleanlegg og grønne planter på taket. Denne kombinasjonen er den første av sitt slag i Norge, men det blir garantert ikke den siste. Energiproduksjon med solceller, matdyrking i takhager og vannlagring på grønne tak (og vegger) vil fremover bli vanlige syn.

Oslo er allerede verdens elbilhovedstad, og 42 prosent av nybilsalget i fjor var el-biler, langt over landsgjennomsnittet. Men dette er bare begynnelsen. Nylig fikk cruiseskipene landstrøm og Oslo-fergene skal snart følge etter. Nesoddfergen blir elektrisk allerede i år. Og i år ruller vi også ut 70 nye elbusser i det som blir Nordens største el-bussflåte.

Jeg var også nettopp med på overleveringen verdens første serieproduserte elektriske gravemaskin. Denne var bygget om av Pon Equipment på Gjelleråsen i Oslo, og teknologien vil nå bli eksportert til et stort marked i utlandet. I år skal elgravemaskiner brukes her i Oslo, på det som blir verdens første helt utslippsfrie byggeplasser. For meg er det en selvfølge at trikker, tog, elsykler, elbiler, elbusser, elbåter, elgravemaskiner og andre rullende farkoster skal drives av ren, fornybar strøm.

Vår ambisjon er å gjøre Oslo til verdens første utslippsfrie hovedstad. Vi skal skal altså fjerne alle Oslos klimagassutslipp og vi skal slutte å bruke fossil energi. Det er en stor utfordring, og for å få det til trenger vi mer fornybar energi.

Heldigvis eier Oslo allerede svært mye vannkraft, og er Norges nest største kraftprodusent etter staten. Med flere elektriske tak kan Oslo ta ledelsen i fornybarrevolusjonen, helt uten naturinngrep. Det gjør meg strålende glad på vegne av både mennesker og miljø – uansett vær.

