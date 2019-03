Debatt

Bruneis brutalitet

Bruneis innføring av dødsstraff for homofili må møtes med harde sanksjoner fra verdenssamfunnet.

Neste uke blir det lille sultanatet Brunei det tiende landet som innfører dødsstraff for homofili. Selv innen en eksklusiv klikk av barbariske stater utmerker Bruneis seg som spesielt barbarisk ved å bruke straffemetoder som steining og amputasjon. Den eneveldige sultanen råder allerede over et «rettssystem» som ifølge Amnesty International benytter seg av grusomme og inhumane straffemetoder, har sterke begrensninger i ytringsfriheten og som grovt undertrykker kvinner og minoriteter.

Norge har diplomatiske forbindelser med Brunei. «Brunei anses som et relativt trygt land, men kriminalitet kan forekomme», står det på Utenriksdepartements hjemmeside. Det ramses også opp en rekke andre advarsler blant annet mot trafikkproblemer og piratkopierte varer. Nesten nederst på listen over praktiske råd til nordmenn som vil besøke landet, nevnes det at homofili er ulovlig, og «homofile bør derfor være varsomme og oppmerksomme på dette når man reiser dit». Det må sies å være et understatement. Ifølge det australske utenriksdepartementet gjelder de strenge islamske sharialovene for «Muslimer, ikke-muslimer og utlendinger selv når de er på Brunei-registrerte fly og skip». Dette er altså lover som i prinsippet kan ramme alle.

Da Brunei først kunngjorde sin plan om å innføre sharia i 2013, ble de møtt med massive internasjonale protester. Luksushoteller som landets oljefond har investert i ble utsatt for boikottaksjoner. All den negative oppmerksomheten førte til en midlertidig stans i planene, men de siste årene har man brukt på å berede grunnen for å prøve seg igjen. Det påhviler hele verdenssamfunnet å reagere på denne utviklingen. Brunei er rike, men ikke usårbare for politisk og økonomisk isolasjon. Og for en annen rik, liten oljenasjon med diplomatiske forbindelser til landet, er ansvaret særlig naturlig.

Publisert: 31.03.19 kl. 17:16